Смартфон получил классический набор объективов, включая сверхширокоугольный, макро и портретный. Используемый здесь искусственный интеллект помогает улучшить кадры в некоторых ситуациях, определяя объекты и оптимизируя настройки камеры. Если снимать на сверхширокоугольный модуль, то будьте готовы к ухудшению качества снимков, особенно по краям. Портретный режим не всегда понимает, где нужно отделить фон от объекта съемки. Есть цифровая стабилизация, но она работает только при съемке FHD-видео. Фронтальная камера порадует широким функционалом, включая фильтры для освещения.