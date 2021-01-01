Oppo Reno 6
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная плавность работы благодаря частоте обновления 90 Гц
- Камера получила сверхширокоугольную и макросъемку
- Процессор с неплохим запасом производительности
- Хорошая автономность и высокая скорость зарядки
- Есть отдельный слот для карты памяти, помимо 2 сим-карт
- Не защищен от влаги и лишен стереодинамиков
- Редко получает обновления программного обеспечения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Экран имеет привычное на 2021 год соотношение сторон, из-за которого он выглядит вытянутым по длине. Рамки у него весьма тонкие, так что пользоваться одной рукой удобно. Главное преимущество дисплея заключается в улучшенной частоте обновления до 90 Гц, благодаря чему смартфон работает плавнее. Особенно это заметно при скроллинге страниц. Яркости предостаточно – пользоваться на улице комфортно.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Лазурный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
Батарея
|Объем
|4310 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 4.0 (50% за 23 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|44 мегапикселя
|Разрешение фото
|7680 x 5760
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Смартфон получил классический набор объективов, включая сверхширокоугольный, макро и портретный. Используемый здесь искусственный интеллект помогает улучшить кадры в некоторых ситуациях, определяя объекты и оптимизируя настройки камеры. Если снимать на сверхширокоугольный модуль, то будьте готовы к ухудшению качества снимков, особенно по краям. Портретный режим не всегда понимает, где нужно отделить фон от объекта съемки. Есть цифровая стабилизация, но она работает только при съемке FHD-видео. Фронтальная камера порадует широким функционалом, включая фильтры для освещения.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол