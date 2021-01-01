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Oppo Reno 6

Oppo Reno 6
Дисплей
83
Производительность
58
Батарея
77
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная плавность работы благодаря частоте обновления 90 Гц
  • Камера получила сверхширокоугольную и макросъемку
  • Процессор с неплохим запасом производительности
  • Хорошая автономность и высокая скорость зарядки
  • Есть отдельный слот для карты памяти, помимо 2 сим-карт
  • Не защищен от влаги и лишен стереодинамиков
  • Редко получает обновления программного обеспечения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
736 нит

Экран имеет привычное на 2021 год соотношение сторон, из-за которого он выглядит вытянутым по длине. Рамки у него весьма тонкие, так что пользоваться одной рукой удобно. Главное преимущество дисплея заключается в улучшенной частоте обновления до 90 Гц, благодаря чему смартфон работает плавнее. Особенно это заметно при скроллинге страниц. Яркости предостаточно – пользоваться на улице комфортно.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6
Высота 159.1 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Лазурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
559
Geekbench 5 (многоядерный)
1711
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
77

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 6
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 7680 x 5760
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Смартфон получил классический набор объективов, включая сверхширокоугольный, макро и портретный. Используемый здесь искусственный интеллект помогает улучшить кадры в некоторых ситуациях, определяя объекты и оптимизируя настройки камеры. Если снимать на сверхширокоугольный модуль, то будьте готовы к ухудшению качества снимков, особенно по краям. Портретный режим не всегда понимает, где нужно отделить фон от объекта съемки. Есть цифровая стабилизация, но она работает только при съемке FHD-видео. Фронтальная камера порадует широким функционалом, включая фильтры для освещения.

80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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