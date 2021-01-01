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Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 5G
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Контрастный дисплей с повышенной частотой обновления
  • Камера оснащена сверхширокоугольной и макросъемкой
  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • В комплекте есть мощный адаптер питания на 65 Ватт
  • Нет хорошей стабилизации изображения
  • Лишен поддержки карт памяти MicroSD и 3.5 мм разъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 5G
79

Экран

Тип OLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
607 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 5G
Высота 156.8 мм
Ширина 72.1 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Автора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.3%
78

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 6 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
470743
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.3
78

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 6 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
74

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 5G

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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