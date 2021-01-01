Oppo Reno 6 5G Дисплей 79 Производительность 78 Батарея 78 Камера 58 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Контрастный дисплей с повышенной частотой обновления

Камера оснащена сверхширокоугольной и макросъемкой

Быстрый процессор с поддержкой 5G

В комплекте есть мощный адаптер питания на 65 Ватт Нет хорошей стабилизации изображения

Лишен поддержки карт памяти MicroSD и 3.5 мм разъема

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 5G

79 Экран Тип OLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 88.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 607 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 5G Высота 156.8 мм Ширина 72.1 мм Толщина 7.6 мм Вес 182 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Черный, Автора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.3%

78 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 6 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 470743 Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 - 99 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.3

78 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:42 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 6 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

74 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (65 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 5G