Oppo Reno 6 5G
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
73
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Контрастный дисплей с повышенной частотой обновления
- Камера оснащена сверхширокоугольной и макросъемкой
- Быстрый процессор с поддержкой 5G
- В комплекте есть мощный адаптер питания на 65 Ватт
- Нет хорошей стабилизации изображения
- Лишен поддержки карт памяти MicroSD и 3.5 мм разъема
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 5G
79
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
607 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|Ширина
|72.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Автора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.3%
78
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
AnTuTu Benchmark 8
470743
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 - 99 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.3
78
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
58
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 5G могут отличаться в зависимости от региона.