Oppo Reno 6 Pro 5G Дисплей 83 Производительность 100 Батарея 81 Камера 65 Итоговая оценка 83 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота обновления экрана 90 Гц и поддержка HDR10+

Комплектуется 65-ваттным адаптером питания

Работает на базе мощного процессора с поддержкой 5G

Используется быстрая память UFS 3.1 Камера лишена оптического стабилизатора изображения

Нет входа для 3.5 мм наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 Про 5G

83 Экран Тип OLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 88.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 595 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 Pro 5G Высота 160 мм Ширина 73.1 мм Толщина 7.6 мм Вес 177 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Черный, Автора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.6%

100 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 6 Про 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.3

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:45 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 6 Pro 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

74 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (65 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 Pro 5G