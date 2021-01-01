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Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
Дисплей
82
Производительность
100
Батарея
81
Камера
72
Итоговая оценка
84
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц и высокой максимальной яркостью
  • 2-кратный оптический зум с хорошей стабилизацией
  • Мощный адаптер питания в комплекте со смартфоном
  • Используется быстрая память UFS 3.1
  • Нельзя установить карту памяти MicroSD
  • Нет наушников в комплекте и 3.5 мм входа

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 Про Плас 5G
82

Экран

Тип OLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
595 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
Высота 160.8 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.8%
100

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 6 Про Плас 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.3
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 6 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 2 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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