Oppo Reno 6 Pro Plus 5G Дисплей 82 Производительность 100 Батарея 81 Камера 72 Итоговая оценка 84 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц и высокой максимальной яркостью

2-кратный оптический зум с хорошей стабилизацией

Мощный адаптер питания в комплекте со смартфоном

Используется быстрая память UFS 3.1 Нельзя установить карту памяти MicroSD

Нет наушников в комплекте и 3.5 мм входа

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 Про Плас 5G

82 Экран Тип OLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 88.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 595 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 Pro Plus 5G Высота 160.8 мм Ширина 72.5 мм Толщина 8 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.8%

100 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 6 Про Плас 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.3

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:46 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 6 Pro Plus 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (50 МП + 2 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

63 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 65 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 Pro Plus 5G