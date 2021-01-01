Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Reno 6 Z: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Reno 6 Z

Oppo Reno 6 Z
Дисплей
69
Производительность
60
Батарея
78
Камера
57
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Процессор с поддержкой 5G и существенным запасом производительности
  • Камера имеет сверхширокоугольную и макросъемку
  • Поддерживает 30-ваттную быструю и реверсивную зарядку
  • Привлекательный дизайн с аккуратным вырезом для передней камеры
  • Относительно небольшой аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 Z
69

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Максимальная яркость
445 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 Z
Высота 160.2 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
60

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 6 Z и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
580
Geekbench 5 (многоядерный)
1728
AnTuTu Benchmark 8
331213
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 6 Z
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 Z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 Z

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Reno 6 Z vs Reno 5 5G
2. Oppo Reno 6 Z vs Reno 6 5G

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях