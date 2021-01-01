Oppo Reno 6 Z Дисплей 69 Производительность 60 Батарея 78 Камера 57 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Процессор с поддержкой 5G и существенным запасом производительности

Камера имеет сверхширокоугольную и макросъемку

Поддерживает 30-ваттную быструю и реверсивную зарядку

Привлекательный дизайн с аккуратным вырезом для передней камеры Относительно небольшой аккумулятор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 6 Z

69 Экран Тип AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Максимальная яркость 445 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 6 Z Высота 160.2 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.9 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.1%

60 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 6 Z и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 580 Geekbench 5 (многоядерный) 1728 AnTuTu Benchmark 8 331213

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

78 Батарея Характеристики Объем 4310 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 6 Z Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 5184 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 6 Z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 6 Z