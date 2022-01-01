Oppo Reno 7 Дисплей 85 Производительность 46 Батарея 80 Камера 62 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Приличный AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления

Есть заметный запас яркости экрана

64-мегапиксельный объектив позволяет сделать детализированный снимок

Имеется защита от влаги

Большая батарея с быстрой зарядкой

Поддерживается реверсивная зарядка Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Нет поддержки 5G

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 7

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 801 нит

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 7 Высота 159.9 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.5 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.3%

46 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 389 Geekbench 5 (многоядерный) 1589 AnTuTu Benchmark 9 286048 CPU 84471 GPU 49886 Memory 73558 UX 76011 Total score 286048 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 7 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 7 могут отличаться в зависимости от региона.