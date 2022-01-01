Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Reno 7: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7
Дисплей
85
Производительность
46
Батарея
80
Камера
62
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приличный AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления
  • Есть заметный запас яркости экрана
  • 64-мегапиксельный объектив позволяет сделать детализированный снимок
  • Имеется защита от влаги
  • Большая батарея с быстрой зарядкой
  • Поддерживается реверсивная зарядка
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки
  • Нет поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 7
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
801 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 7
Высота 159.9 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
46

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1589
AnTuTu Benchmark 9
286048
CPU 84471
GPU 49886
Memory 73558
UX 76011
Total score 286048
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Reno 7 и Galaxy S10 Plus
2. Reno 7 и Poco X3 Pro
3. Reno 7 и Nord 2 5G
4. Reno 7 и Galaxy A52s 5G
5. Reno 7 и Realme GT Master Edition
6. Reno 7 и V23 Pro
7. Reno 7 и V23 5G
8. Reno 7 и Galaxy S22
9. Reno 7 и Galaxy S22 (Snapdragon)
10. Reno 7 и Realme 9 Pro Plus
11. Reno 7 и Nord CE 2 5G

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры