Oppo Reno 7 Z 5G Дисплей 73 Производительность 56 Батарея 80 Камера 57 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Предлагает неплохое быстродействие

Достаточно быстро заряжается, обладая при этом солидной автономностью

Имеет 8 ГБ оперативной памяти

Есть макро и портретная съемка

Имеется примитивная влагозащита корпуса Отсутствует возможность сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 7 Z 5G

73 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 434 нит

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 7 Z 5G Высота 159.85 мм Ширина 73.17 мм Толщина 7.55 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Rainbow Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 7 Z 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 703 Geekbench 5 (многоядерный) 2001 AnTuTu Benchmark 9 380413 CPU 118881 GPU 101058 Memory 63280 UX 97041 Total score 380413 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 7 Z 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети UMTS 1/2/5/6/8/19 4G сети LTE 1/3/5/7/8/28A/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 7 Z 5G могут отличаться в зависимости от региона.