Oppo Reno 7 Z 5G
Дисплей
73
Производительность
56
Батарея
80
Камера
57
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Предлагает неплохое быстродействие
- Достаточно быстро заряжается, обладая при этом солидной автономностью
- Имеет 8 ГБ оперативной памяти
- Есть макро и портретная съемка
- Имеется примитивная влагозащита корпуса
- Отсутствует возможность сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 7 Z 5G
73
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
434 нит
60
Дизайн и корпус
|Высота
|159.85 мм
|Ширина
|73.17 мм
|Толщина
|7.55 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Rainbow
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
56
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
703
Geekbench 5 (многоядерный)
2001
AnTuTu Benchmark 9
380413
|CPU
|118881
|GPU
|101058
|Memory
|63280
|UX
|97041
|Total score
|380413
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (31% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
57
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|UMTS 1/2/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/28A/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 7 Z 5G могут отличаться в зависимости от региона.