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Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 7 Z 5G
Дисплей
73
Производительность
56
Батарея
80
Камера
57
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Предлагает неплохое быстродействие
  • Достаточно быстро заряжается, обладая при этом солидной автономностью
  • Имеет 8 ГБ оперативной памяти
  • Есть макро и портретная съемка
  • Имеется примитивная влагозащита корпуса
  • Отсутствует возможность сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 7 Z 5G
73

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
434 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 7 Z 5G
Высота 159.85 мм
Ширина 73.17 мм
Толщина 7.55 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Rainbow
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 7 Z 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
703
Geekbench 5 (многоядерный)
2001
AnTuTu Benchmark 9
380413
CPU 118881
GPU 101058
Memory 63280
UX 97041
Total score 380413
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (31% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 7 Z 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети UMTS 1/2/5/6/8/19
4G сети LTE 1/3/5/7/8/28A/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 7 Z 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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