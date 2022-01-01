Oppo Reno 8 Lite Дисплей 72 Производительность 63 Батарея 80 Камера 54 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохой AMOLED-дисплей с достаточно высокой яркостью

Процессор работает быстро и обеспечивает поддержку 5G

Есть влагозащита по стандарту IPX4

Батарея быстро заряжается и имеет реверсивную зарядку Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Камера лишена сверхширокоугольного объектива

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Лайт

72 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 503 нит

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8 Lite Высота 159.85 мм Ширина 73.17 мм Толщина 7.55 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Rainbow Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.3%

63 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 8 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 699 Geekbench 5 (многоядерный) 2028

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:09 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 8 Lite Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8 Lite могут отличаться в зависимости от региона.