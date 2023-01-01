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Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8T 5G
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4800 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 171 г.

Обзор

Дисплей
86
Производительность
43
Батарея
78
Камера
57
Коммуникации
75
Итоговая оценка
66

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей с повышенной частотой обновления
  • 108-мегапиксельная камера характеризируется детализированными фотографиями
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает реверсивную зарядку
  • Неплохие по качеству звука стереодинамики
  • Камера лишена сверхширокоугольного объектива и оптической стабилизации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Т 5G
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8T 5G
Высота 162.3 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
43

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 8 Т 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
685
Geekbench 5 (многоядерный)
1989
AnTuTu Benchmark 9
416837
CPU 125185
GPU 102231
Memory 76579
UX 113706
Total score 416837
3DMark Wild Life Performance
1211
Stability 99%
Graphics test 7 FPS
Graphics score 1211
PCMark 3.0
9835
Web score 9450
Video editing 3905
Photo editing 17564
Data manipulation 8950
Writing score 15424
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 8T 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8T 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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