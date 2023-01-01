Oppo Reno 8T 5G Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412

6.7" AMOLED - 1080 x 2412 Чип: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 4800 мАч

4800 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 171 г.

Обзор Дисплей 86 Производительность 43 Батарея 78 Камера 57 Коммуникации 75 Итоговая оценка 66

Преимущества и недостатки Большой и яркий дисплей с повышенной частотой обновления

Большой и яркий дисплей с повышенной частотой обновления 108-мегапиксельная камера характеризируется детализированными фотографиями

108-мегапиксельная камера характеризируется детализированными фотографиями Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает реверсивную зарядку

Быстро заряжается от комплектного адаптера питания и поддерживает реверсивную зарядку Неплохие по качеству звука стереодинамики Камера лишена сверхширокоугольного объектива и оптической стабилизации

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 8 Т 5G

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 8T 5G Высота 162.3 мм Ширина 74.3 мм Толщина 7.7 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

43 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 8 Т 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 685 Geekbench 5 (многоядерный) 1989 AnTuTu Benchmark 9 416837 CPU 125185 GPU 102231 Memory 76579 UX 113706 Total score 416837 3DMark Wild Life Performance 1211 Stability 99% Graphics test 7 FPS Graphics score 1211 PCMark 3.0 9835 Web score 9450 Video editing 3905 Photo editing 17564 Data manipulation 8950 Writing score 15424 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

78 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 0:45 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 8T 5G Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/3.3

- Фокусное расстояние: 34 мм

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 8T 5G могут отличаться в зависимости от региона.