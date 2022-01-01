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Oppo Reno 9

Oppo Reno 9
Дисплей
88
Производительность
55
Батарея
75
Камера
53
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высокой плотностью пикселей и хорошим запасом яркости
  • Поддерживает повышенную частоту обновления 12 Гц
  • Неплохая 64-мегапиксельная камера с 4K-видеосъемкой
  • Батарея быстро заряжается – в комплекте идет мощный адаптер питания
  • Относительно небольшая батарея, учитывая размеры смартфона
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема и места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 9
Высота 162.3 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
55

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
795
Geekbench 5 (многоядерный)
2862
AnTuTu Benchmark 9
515286
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 11 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 могут отличаться в зависимости от региона.

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Сравнения с конкурентами

1. Oppo Reno 9 против Vivo V23 5G
2. Oppo Reno 9 против Oppo Reno 8 Pro
3. Oppo Reno 9 против Oppo Reno 8
4. Oppo Reno 9 против Vivo V25

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