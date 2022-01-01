Oppo Reno 9 Pro Дисплей 88 Производительность 74 Батарея 77 Камера 59 Итоговая оценка 74 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120 Гц делают работу смартфона заметно плавнее, чем на 60 Гц

Отличная двойная камера со сверхширокоугольной съемкой

Быстро заряжается за счет мощного адаптер питания, который идет в комплекте

Имеет огромный запас оперативной памяти Емкость батареи меньше, чем у конкурентов, хотя габариты аппараты большие

Нельзя установить карту памяти и подключить обычные 3.5 мм наушники

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9 Про

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

90 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 9 Pro Высота 162.3 мм Ширина 74.2 мм Толщина 7.2 мм Вес 174 грамма Доступные цвета Черный, Золотой, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.7%

74 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 9 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 912 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 920 Geekbench 5 (многоядерный) 3822 AnTuTu Benchmark 9 817789 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark - 77 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

77 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (35% за 11 минут) Время полной зарядки 0:45 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 9 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 3680 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.