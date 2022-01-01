Oppo Reno 9 Pro
Дисплей
88
Производительность
74
Батарея
77
Камера
59
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 120 Гц делают работу смартфона заметно плавнее, чем на 60 Гц
- Отличная двойная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Быстро заряжается за счет мощного адаптер питания, который идет в комплекте
- Имеет огромный запас оперативной памяти
- Емкость батареи меньше, чем у конкурентов, хотя габариты аппараты большие
- Нельзя установить карту памяти и подключить обычные 3.5 мм наушники
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9 Про
88
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
90
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|7.2 мм
|Вес
|174 грамма
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
74
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100 Max
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|912 МГц
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
920
Geekbench 5 (многоядерный)
3822
AnTuTu Benchmark 9
817789
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
77
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 11 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
50
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.