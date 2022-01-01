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Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro
Дисплей
88
Производительность
74
Батарея
77
Камера
59
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц делают работу смартфона заметно плавнее, чем на 60 Гц
  • Отличная двойная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Быстро заряжается за счет мощного адаптер питания, который идет в комплекте
  • Имеет огромный запас оперативной памяти
  • Емкость батареи меньше, чем у конкурентов, хотя габариты аппараты большие
  • Нельзя установить карту памяти и подключить обычные 3.5 мм наушники

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9 Про
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
90

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 9 Pro
Высота 162.3 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 174 грамма
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
74

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 912 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
920
Geekbench 5 (многоядерный)
3822
AnTuTu Benchmark 9
817789
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
77

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 11 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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