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Oppo Reno 9 Pro Plus

Oppo Reno 9 Pro Plus
Дисплей
88
Производительность
86
Батарея
82
Камера
71
Итоговая оценка
80
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий AMOLED-дисплей с высокой плавностью работы
  • Внутри спрятан мощный 4-нанометровый процессор
  • Хорошая тройная камера, которая обладает сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживает быструю 80-ваттную зарядку
  • Есть проводная реверсивная зарядка других устройств
  • Остался без слота для карт памяти и 3.5 мм аудиовыхода
  • Габариты большие, но емкость батареи относительно небольшая

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9 Про Плюс
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 9 Pro Plus
Высота 161.5 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8 мм
Вес 192 грамма
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
86

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 9 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
3811
AnTuTu Benchmark 9
1098094
CPU 257844
GPU 470619
Memory 188289
UX 178207
Total score 1098094
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
82

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi 12S против Reno 9 Pro Plus
2. Reno 9 против Reno 9 Pro Plus
3. Reno 9 Pro против Reno 9 Pro Plus

Отзывы (1)

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Редми 9С 30 ноября 2022 09:32
А сколько он стоит? Характеристики норм.
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