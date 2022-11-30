Oppo Reno 9 Pro Plus Дисплей 88 Производительность 86 Батарея 82 Камера 71 Итоговая оценка 80 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий AMOLED-дисплей с высокой плавностью работы

Внутри спрятан мощный 4-нанометровый процессор

Хорошая тройная камера, которая обладает сверхширокоугольной съемкой

Поддерживает быструю 80-ваттную зарядку

Есть проводная реверсивная зарядка других устройств Остался без слота для карт памяти и 3.5 мм аудиовыхода

Габариты большие, но емкость батареи относительно небольшая

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 9 Про Плюс

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 9 Pro Plus Высота 161.5 мм Ширина 73.6 мм Толщина 8 мм Вес 192 грамма Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Золотой, Мятный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.9%

86 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 9 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1113 Geekbench 5 (многоядерный) 3811 AnTuTu Benchmark 9 1098094 CPU 257844 GPU 470619 Memory 188289 UX 178207 Total score 1098094 Таблица смартфонов в AnTuTu 9 - 13 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

82 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 80 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Время полной зарядки 0:32 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 9 Pro Plus Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 3680 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 22 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 9 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.