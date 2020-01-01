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Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace
Дисплей
81
Производительность
83
Батарея
80
Камера
78
Итоговая оценка
79
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц
  • Построен на современной платформе Snapdragon 855+
  • Имеет много памяти в базовой конфигурации
  • Заряжается полностью всего за 30 минут
  • Стереодинамики – качественный звук с выраженными низкими частотами
  • Лишен беспроводной зарядки
  • Сильно заметный вырез в дисплее
  • Работает на Android 9.0, тогда как давно вышла следующая версия ОС

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено Ace
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
717 нит

Экран Reno Ace заслуживает похвалы, ибо имеет повышенную частоту обновления до 90 Гц, что способствует более комфортному опыту использования телефона. Панель характеризуется высоким разрешением FHD+, которое обеспечивает плотность пикселей выше среднего уровня.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno Ace
Инфо
Высота 161 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Темно-лиловый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%

Oppo Reno Ace получил дизайн с градиентным оформлением задней крышки – она красиво переливается под лучами солнца. Лицевая сторона выглядит неоригинально из-за V-образного выреза под селфи камеру. Задняя панель, по неизвестным причинам, защищена стекло Gorilla Glass 5, а передняя Gorilla Glass 6.

83

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено Ace и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3641
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11191
Geekbench 5 (одноядерный)
634
Geekbench 5 (многоядерный)
2710
AnTuTu Benchmark 7
394367
AnTuTu Benchmark 8
458405
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7.0
80

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:30 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge 2.0 (100% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:15 ч.
Время просмотра видео
21:02 ч.
Время разговора (3G)
30:23 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno Ace
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На тыльной стороне оказалось сразу 4 объектива, не имеющих серьезных изъянов. Оптический стабилизатор работает только с главным 48-мегапиксельным сенсором, поэтому он делает самые качественные фото.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
79.4 дБ
Музыка
75.4 дБ
Звонок
87 дБ

Стереозвучание обеспечивает пара динамиков громкой связи: они находятся на нижней грани корпуса. Экспертами отмечается, что на смартфоне выражены низкие частоты.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno Ace могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno Ace

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (8 голосов)

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