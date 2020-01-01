Oppo Reno Ace получил дизайн с градиентным оформлением задней крышки – она красиво переливается под лучами солнца. Лицевая сторона выглядит неоригинально из-за V-образного выреза под селфи камеру. Задняя панель, по неизвестным причинам, защищена стекло Gorilla Glass 5, а передняя Gorilla Glass 6.