Oppo Reno Z
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Встроенный в экран датчик отпечатков пальцев
- Хорошая сборка программного обеспечения
- Актуальные варианты расцветки
- Быстрая зарядка VOOC 3.0
- Рамка вокруг экрана сделана из пластика
- Нет слота для карты памяти
- Отсутствует влагозащита
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Тут установлен экран AMOLED, который имеет очевидные преимущества перед IPS. 6.4-дюймовая панель обладает идеальной контрастностью и близкую к естественной цветопередачу, а соотношение сторон 19.5:9 делает его крайне удобным потреблении контента.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.3 мм
|Ширина
|74.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Oppo Reno Z имеет похожий дизайн, как у обычного Reno, но он лишен сложного механизма выезжающей фронтальной камеры. Из недостатков можно выделить пластиковую рамку вокруг экрана, которая хоть и практичнее металла, на выглядит и ощущает на порядок хуже.
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P90
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2,0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GM9446
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Слота для карты памяти нет, поэтому придется довольствоваться 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от того, какой из вариантов вы купите. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для задач современного пользователя. Он работает шустро и не испытывает проблем с многозадачностью.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
Батарея
|Объем
|3950 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM