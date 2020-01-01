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Oppo Reno Z

Oppo Reno Z
Дисплей
70
Производительность
48
Батарея
74
Камера
68
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Встроенный в экран датчик отпечатков пальцев
  • Хорошая сборка программного обеспечения
  • Актуальные варианты расцветки
  • Быстрая зарядка VOOC 3.0
  • Рамка вокруг экрана сделана из пластика
  • Нет слота для карты памяти
  • Отсутствует влагозащита

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено Z
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Тут установлен экран AMOLED, который имеет очевидные преимущества перед IPS. 6.4-дюймовая панель обладает идеальной контрастностью и близкую к естественной цветопередачу, а соотношение сторон 19.5:9 делает его крайне удобным потреблении контента.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno Z
Инфо
Высота 157.3 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.3%

Oppo Reno Z имеет похожий дизайн, как у обычного Reno, но он лишен сложного механизма выезжающей фронтальной камеры. Из недостатков можно выделить пластиковую рамку вокруг экрана, которая хоть и практичнее металла, на выглядит и ощущает на порядок хуже.

48

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено Z и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P90
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2,0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
410
Geekbench 5 (многоядерный)
1560
AnTuTu Benchmark 8
206441

Слота для карты памяти нет, поэтому придется довольствоваться 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от того, какой из вариантов вы купите. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для задач современного пользователя. Он работает шустро и не испытывает проблем с многозадачностью.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
74

Батарея

Характеристики
Объем 3950 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno Z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno Z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno Z

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (28 голосов)

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