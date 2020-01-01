Тесты в бенчмарках

Слота для карты памяти нет, поэтому придется довольствоваться 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от того, какой из вариантов вы купите. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для задач современного пользователя. Он работает шустро и не испытывает проблем с многозадачностью.