Samsung Galaxy A01 Core
Дисплей
60
Производительность
15
Батарея
51
Камера
46
Итоговая оценка
51
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактный корпус и небольшой вес
- Прочная пластиковая рамка дисплея
- Неплохая плотность пикселей – не видно пикселей
- Отдельный лоток для карты памяти MicroSD
- Слабый 4-ядерный процессор
- Одиночная камера на 8 МП
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А01 Core
60
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|5.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|311 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.5%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
425 нит
49
Дизайн и корпус
|Высота
|141.7 мм
|Ширина
|67.5 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.5%
Samsung Galaxy A01 Core гордится прочным корпусом, который имеет пластиковую рамку вокруг дисплея и стеклянную переднюю панель. Это не Gorilla Glass, поэтому царапается чуть-чуть сильнее, чем хотелось бы.
15
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
650
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1769
AnTuTu Benchmark 7
44510
AnTuTu Benchmark 8
51541
4-ядерный процессор MediaTek имеет небольшую производительность, которой хватает для работы урезанной операционной системы Android Go на базе Android 10. Игры не получит поиграть, по крайней мере какие-нибудь 3D.
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Android Go
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
51
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
46
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
57
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|HSDPA B1 (2100), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A01 Core могут отличаться в зависимости от региона.