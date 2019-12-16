Samsung Galaxy A10s является очень доступным смартфоном, но у него компактный и легкий корпус с быстрым сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне. Передняя панель защищена достаточно прочным стеклом, а сама конструкция не имеет влагозащиты. Задняя панель выполнена из пластика, однако в этом нет ничего удивительного, учитывая стоимость телефона.