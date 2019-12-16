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Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A10s
Дисплей
56
Производительность
20
Батарея
67
Камера
52
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкая и компактная конструкция
  • Слабый процессор и старый видеоускоритель
  • Большой дисплей с HD-разрешением
  • Неплохая портретная камера
  • Небольшой объем оперативной памяти
  • Корпус царапается достаточно быстро
  • Отсутствует вспышка передней камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А10с
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A10s
Инфо
Высота 156.9 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.7%

Samsung Galaxy A10s является очень доступным смартфоном, но у него компактный и легкий корпус с быстрым сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне. Передняя панель защищена достаточно прочным стеклом, а сама конструкция не имеет влагозащиты. Задняя панель выполнена из пластика, однако в этом нет ничего удивительного, учитывая стоимость телефона.

20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А10с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3456
Geekbench 5 (одноядерный)
138
Geekbench 5 (многоядерный)
485
AnTuTu Benchmark 7
74976
AnTuTu Benchmark 8
76632

Слабым звеном является чипсет MediaTek Helio P22, который разработан специально для того, чтобы Galaxy A10s работал от батареи максимально долго. Там имеется устаревший видеоускоритель, из-за которого не получится поиграть в современные игры. Синтетические тесты, вроде AnTuTu, выдают соответствующие показатели.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 9.8 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A10s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера двойная: главный объектив делает отличные фото, но только при хорошем освещении, а дополнительный – портретный, хотя снимки получаются среднего качества.

57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A10s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A10s

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (223 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Алишер 08 августа 2020 16:41
Как использовать видио званок?
+2 Ответить
Кирилл 20 июня 2020 14:07
Привет есть видеозвонки?
+16 Ответить
Марина 18 марта 2020 20:56
Камера гавно не советую покупать теперь не знаю что делать с этим телефоном
+66 Ответить
Александр 16 декабря 2019 08:22
samsung a10s не срабатывает стандартный будильник на выключенном телефоне. купил телефон вчера сегодня будильник не сработал очень недоволен!!! в интернете пишут это проблема многих современных телефонов. можно ли как то решить эту проблему?
+212 Ответить
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