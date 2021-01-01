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Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A12 Nacho
Дисплей
54
Производительность
35
Батарея
83
Камера
54
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Многофункциональная камера – есть сверхширокоугольная и макросъемка
  • Обладает отличной автономностью и поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания
  • Отдельный слот для карты памяти объемом до 1024 ГБ
  • Низкое разрешение экрана
  • Автофокус срабатывает со значительной задержкой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А12 Начо
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1%
Максимальная яркость
454 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A12 Nacho
Высота 164 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
35

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А12 Начо и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP1
Частота GPU 820 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
1035
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 12.9 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A12 Nacho
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A12 Nacho могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A12 Nacho

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A11 или A12 Nacho
2. Samsung Galaxy A12 или A12 Nacho

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