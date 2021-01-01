Samsung Galaxy A12 Nacho Дисплей 54 Производительность 35 Батарея 83 Камера 54 Итоговая оценка 57 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Многофункциональная камера – есть сверхширокоугольная и макросъемка

Обладает отличной автономностью и поддержкой быстрой зарядки

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания

Отдельный слот для карты памяти объемом до 1024 ГБ Низкое разрешение экрана

Автофокус срабатывает со значительной задержкой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А12 Начо

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.1% Максимальная яркость 454 нит

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A12 Nacho Высота 164 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.9 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Красный, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.1%

35 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А12 Начо и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 850 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 8 нанометров Графика Mali-G52 MP1 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~26 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 174 Geekbench 5 (многоядерный) 1035 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu - 139 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1 Размер системы из коробки 12.9 ГБ

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Время полной зарядки 3:00 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A12 Nacho Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A12 Nacho могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A12 Nacho