Samsung Galaxy A2 Core
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дешевый, но быстрый
- “Чистый” Android Go
- Съемный аккумулятор
- Нет датчика отпечатков
- Не поддерживает Android Pay
- Отсутствуют наушники в комплекте
- Нет вспышки фронтальной камеры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|68.92%
Samsung Galaxy A2 Core оснастили простым TFT-экраном, который имеет небольшую плотность пикселей и соотношение к корпусу. Углы обзора оставляют желать лучшего, и цветопередачу нельзя назвать естественной. Под прямым углом изображение будет неплохим, однако стоит немного наклонить телефон, как сразу цвета начинают искажаться.
Дизайн и корпус
|Высота
|141.6 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор с графическим ускорителем тоже сложно назвать быстрыми. Их производительности хватает для повседневных задач, таких как серфинг в интернете, просмотр HD-видео или набор текста, но вот в играх начинаются проблемы. Например, в Asphalt 9 сможете наблюдать за сильным проседанием FPS, и поиграть нормально не получится.
Здесь всего 1 ГБ оперативной памяти, которой недостаточно для требовательных приложений.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|Android Go
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.53 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A2 Core
FAQ - Ответы на частые вопросы
Подойдет ли смартфон для игр?
- Samsung Galaxy A2 Core является очень бюджетным смартфоном, цена которого ниже 5000 рублей. Не стоит ждать от него высокой производительности, но вы сможете поиграть в простые игры.
Можно ли оплачивать покупки бесконтактным путем?
- Нет, в телефоне нет NFC и датчика отпечатков пальцев. Без них невозможно оплачивать покупки через Samsung Pay или Android Pay.