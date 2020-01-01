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Samsung Galaxy A2 Core

Samsung Galaxy A2 Core
Дисплей
51
Производительность
22
Батарея
51
Камера
44
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дешевый, но быстрый
  • “Чистый” Android Go
  • Съемный аккумулятор
  • Нет датчика отпечатков
  • Не поддерживает Android Pay
  • Отсутствуют наушники в комплекте
  • Нет вспышки фронтальной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А2 Кор
51

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92%

Samsung Galaxy A2 Core оснастили простым TFT-экраном, который имеет небольшую плотность пикселей и соотношение к корпусу. Углы обзора оставляют желать лучшего, и цветопередачу нельзя назвать естественной. Под прямым углом изображение будет неплохим, однако стоит немного наклонить телефон, как сразу цвета начинают искажаться.

41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A2 Core
Инфо
Высота 141.6 мм
Ширина 71 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 142 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
68.92%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А2 Кор и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
717
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3691
AnTuTu Benchmark 7
48189

Процессор с графическим ускорителем тоже сложно назвать быстрыми. Их производительности хватает для повседневных задач, таких как серфинг в интернете, просмотр HD-видео или набор текста, но вот в играх начинаются проблемы. Например, в Asphalt 9 сможете наблюдать за сильным проседанием FPS, и поиграть нормально не получится.

Здесь всего 1 ГБ оперативной памяти, которой недостаточно для требовательных приложений.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI Android Go
51

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A2 Core
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2300
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A2 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A2 Core

FAQ - Ответы на частые вопросы

Подойдет ли смартфон для игр?

- Samsung Galaxy A2 Core является очень бюджетным смартфоном, цена которого ниже 5000 рублей. Не стоит ждать от него высокой производительности, но вы сможете поиграть в простые игры.

Можно ли оплачивать покупки бесконтактным путем?

- Нет, в телефоне нет NFC и датчика отпечатков пальцев. Без них невозможно оплачивать покупки через Samsung Pay или Android Pay.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (52 голосов)

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