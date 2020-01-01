Все характеристики чипа Самсунг Галакси А2 Кор и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Процессор с графическим ускорителем тоже сложно назвать быстрыми. Их производительности хватает для повседневных задач, таких как серфинг в интернете, просмотр HD-видео или набор текста, но вот в играх начинаются проблемы. Например, в Asphalt 9 сможете наблюдать за сильным проседанием FPS, и поиграть нормально не получится.

Здесь всего 1 ГБ оперативной памяти, которой недостаточно для требовательных приложений.