Samsung Galaxy A22s 5G получил экран с яркостью ниже 400 нит, а значит им будет сложно пользоваться под яркими лучами солнца. Однако, у него высокая плотность пикселей благодаря FHD-разрешению. Смартфон также можно похвалить за повышенную частоту обновления до 90 Гц, которая заметно улучшает его плавность работы.