Samsung Galaxy A22s 5G
Дисплей
73
Производительность
41
Батарея
85
Камера
58
Итоговая оценка
65
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с высоким разрешением
- Достойная камера на 48 мегапикселей
- Имеет хорошую производительность в играх
- Обладает неплохой автономностью
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Яркость экрана не обеспечивает комфортное использование смартфона на улице
- Батарея медленно заряжается
- Отсутствует объектив для макросъемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А22s 5G
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Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
Максимальная яркость
378 нит
Samsung Galaxy A22s 5G получил экран с яркостью ниже 400 нит, а значит им будет сложно пользоваться под яркими лучами солнца. Однако, у него высокая плотность пикселей благодаря FHD-разрешению. Смартфон также можно похвалить за повышенную частоту обновления до 90 Гц, которая заметно улучшает его плавность работы.
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Дизайн и корпус
|Высота
|167.2 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Мятный, Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
41
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1726
AnTuTu Benchmark 9
240835
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (23% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера способна выдать достойную картинку – 12-мегапиксельные кадры могут похвастаться неплохой детализацией и естественной передачей цветов. Сверхширокоугольный объектив такого качества не предложит – фотографии страдают от слабой детализации и плохой цветопередачи.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Да
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A22s 5G могут отличаться в зависимости от региона.