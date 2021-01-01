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Samsung Galaxy A22s 5G

Samsung Galaxy A22s 5G
Дисплей
73
Производительность
41
Батарея
85
Камера
58
Итоговая оценка
65
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с высоким разрешением
  • Достойная камера на 48 мегапикселей
  • Имеет хорошую производительность в играх
  • Обладает неплохой автономностью
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Яркость экрана не обеспечивает комфортное использование смартфона на улице
  • Батарея медленно заряжается
  • Отсутствует объектив для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А22s 5G
73

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3%
Максимальная яркость
378 нит

Samsung Galaxy A22s 5G получил экран с яркостью ниже 400 нит, а значит им будет сложно пользоваться под яркими лучами солнца. Однако, у него высокая плотность пикселей благодаря FHD-разрешению. Смартфон также можно похвалить за повышенную частоту обновления до 90 Гц, которая заметно улучшает его плавность работы.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A22s 5G
Высота 167.2 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 9 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Мятный, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
41

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А22s 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1726
AnTuTu Benchmark 9
240835
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 18 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A22s 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера способна выдать достойную картинку – 12-мегапиксельные кадры могут похвастаться неплохой детализацией и естественной передачей цветов. Сверхширокоугольный объектив такого качества не предложит – фотографии страдают от слабой детализации и плохой цветопередачи.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A22s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A22s 5G

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. Samsung Galaxy A22 или A22s 5G
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