Основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5 МП отлично справляются со своим заданием. Присутствуют режимы панорамной съемки, распознавания лиц и геотегинг для внесения информации о местоположении. К сожалению, телефон лишен сканера отпечатков пальцев и оптической стабилизации картинки, но и его цена значительно ниже других гаджетов этой серии.