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Samsung Galaxy A3 (2016)

Samsung Galaxy A3 (2016)
Дисплей
50
Производительность
17
Батарея
44
Камера
42
Итоговая оценка
39
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Декабрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка 4G
  • Небольшой размер
  • Тонкий корпус
  • FM-радио
  • Поддержка карт-памяти Micro SD
  • На крышке хорошо видны отпечатки
  • Небольшое количество ОЗУ
  • Нет сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А3 (2016)
50

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 312 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
481 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A3 (2016)
Инфо
Высота 134.5 мм
Ширина 65.2 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 132 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.4%

Samsung Galaxy A3 (2016) является смартфоном среднего сегмента, который может похвалиться металлическим корпусом, задняя крышка которого покрыта стеклом. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: "Черный сапфир", "Белый жемчуг", "Ослепительная платина".

17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А3 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7578
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика ARM Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
607
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
34758
46

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 5.3 ГБ
44

Батарея

Характеристики
Объем 2300 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A3 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5 МП отлично справляются со своим заданием. Присутствуют режимы панорамной съемки, распознавания лиц и геотегинг для внесения информации о местоположении. К сожалению, телефон лишен сканера отпечатков пальцев и оптической стабилизации картинки, но и его цена значительно ниже других гаджетов этой серии.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Декабрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.621 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.524 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A3 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A3 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли Galaxy A3 2016 мобильные платежи?

- Да, устройство можно использовать для оплаты покупок в магазинах.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Приблизительно 69.4%.

Смогу ли я воспроизвести аудио в формате FLAC?

- Да, встроенный музыкальный плеер получил поддержку этого формата.

Смартфон обновится до Android 6.0 Marshmallow?

- Официальной информации пока нет, но есть основания считать, что устройство будет обновлено в следующем году.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (373 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

Радик 24 сентября 2020 19:58
Телефон отличен , пользуюсь 4 -й год работает изумительно без трещин и царапин так как в чехле , да зарядка садится но это не беда .
0 Ответить
Виктор 03 января 2020 09:49
великолепный аппарат. пользуюсь с 16 го года. Внуки таскают и играют на нем каждый день иногда и целый день. тогда через 6 - 7 часов приходится заряжать. Если пользуюсь сам - это примерно 70 - 80 минут разговоров в день плюс 5 - 8 ЭСМ в день. спокойно зарядки хватает на 2 дня. ставлю на зарядку при уровне 30 - 28%. зряжается за 2 часа. Считаю что лучшего и большего телефона совершенно не надо. Легкий. тонкий. удобный. быстрый. Что бы нормально работал надо хотя бы раз в день сбрасывать накопившиеся приложения ( горящая клавиша на экране слева 0 Но кому нужен утюг или кувалда - есть более поздние марки. Там коллега пишет о плохой зарядке - попробуйте сменить зарядное или сам кабель - где то плохой контакт
+6 Ответить
Николай алексеевич 03 мая 2019 07:29
Почему в характеристиках пишут нет nfs? Всё есть.
0 Ответить
Alexander Chichulin 04 апреля 2019 12:59
Я вот читаю и просто не могу понять про какой телефон идёт речь. Купил в сентябре 2016 года. Пользуюсь уже более двух лет. Ни каких проблем не возникало. Всё ровно и без нареканий. Да, есть проблема с царапинами на стекле, но это не критично. За два года каких-то существенных царапин не появилось (так, по-мелочи). Зарядка держится нормально: при просмотре видео через мобильный интернет за 3 часа садится на 40%. Для данного телефона - это нормально, так как большую батарею в маленький корпус не засунешь. Просто не надо пользоваться телефоном во время зарядки. Иначе начинает сильно греться и батарейка быстрее садится в последующем. Перестал играть на зарядке и всё пришло в норму. Фотографии четкие и насыщенные даже в темное время суток. Ни чего ни где не брякает. Телефон никогда не щадил и чехлами не пользовался. Всегда ношу в кармане. В первые месяцы использования уронил на бетонный пол, треснуло заднее стекло в районе камеры. На работу аппарата совершенно никак не повлияло. P.S. кстати, пользуясь телефоном во время зарядки любой батарее приходит пипец. Так что дело не в трубке, а в вас.
+3 Ответить
Гость Алексей 13 апреля 2018 14:31
Могу сказать пару минусов этого телефона, 1 то что стеклянный корпус быстро нагревается, особенно если вы им пользуетесь при зарядке, во вторых это что обязательно на нем должен быть чехол, так как со временем появляется много микро царапин,если телефон упадет и даст трещину по стеклу, менять придется полностью весь модуль, что стоит приблизительно половину самого телефона, так же низкий уровень батареи, не супер быстро но достаточно быстро идет разрядка.... Если им не пользоваться В полне достаточно батарейки ....,! А так он идеален камера супер, в руках держать одно удовольствие, не каких задержек по работе нету...
-3 Ответить
Евгений 30 ноября 2016 14:47
Как я заметил тут одни конкуренты самсунга либо недалёкие пользователи....у меня сие чудо в использовании есть и половина того что здесь пишут такой дикий бред....во первых нефиг покупать китайские подделки...во вторых серьёзных проблем в использовании аппарата я не заметил, да есть ньюансы с симками но поигравшись с настройками всё стало более чем идеально...единственное с чем соглашусь так это с тем что батарея не особо то и держит....возможно монитор слишком крутой для такой батареи...но чёрти его знает....айфона тоже на долго не хвататет так что я считаю это не такая уж и проблемма....но вот заменить бы акамуллятор...но увы и ах...пробленно это...а так вроде всё норм особо не трогая его (музычка во время поездки на работу и обратно, звонки не очень частые + немного вк) то хватает телефона на 1,5 дня +- ну можно и без вк обойтись и выжать 2 дня естественно если сидеть играть в игры и качать видео с голыми девками то за 3-4 часа вам придётся искать розетку)
+1 Ответить
максим 16 октября 2016 02:59
Пользуюсь а 3 2016 месяц все хорошо за исключением вспышки , фоткАя со вспышкой фотки получаются темные ничего не видно, стоит только подключить телефон на зарядку те-же самые фото получаются нормальными , короче одним словом проблема со вспышкой, как это исправить ? Или это брак, изначально такого не было
+10 Ответить
Султан Амиридинов 25 августа 2016 13:23
Samsung A3 2016 проблема с зарядкой! Ставлю Samsung A3 2016 на зарядку, он заряжается до 93% потом перестаёт, спустя 10-15 секунд продолжает заряжаться, потом доходит до 95% и перестает заряжаться и так до 100% с перерывами в 2-3%.Телефону 3 месяца не ронял, в воде не был.Использовал аккуратно и бережно. P.S Делал полный сброс и калибровку аккумулятора путем заряд-разряд 2 полных цикла.
+4 Ответить
Азиз 07 августа 2016 18:29
Здравствуйте я пользуюсь Samsung galaxy A3 2016 уже 2 месяца. Недавно я заметил что экран перестал чувствовать 3-ий палец, особенно это заметно когда я играю в игры. Подскажите пожалуйста что мне делать, кстати у меня есть ещё гарантия на аппарат могу я обратиться в сервисный центр и починят ли они мне его бесплатно? P.s. Смартфон не падал
+14 Ответить
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