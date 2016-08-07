Samsung Galaxy A3 (2016)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка 4G
- Небольшой размер
- Тонкий корпус
- FM-радио
- Поддержка карт-памяти Micro SD
- На крышке хорошо видны отпечатки
- Небольшое количество ОЗУ
- Нет сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|312 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|69.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|134.5 мм
|Ширина
|65.2 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|132 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Samsung Galaxy A3 (2016) является смартфоном среднего сегмента, который может похвалиться металлическим корпусом, задняя крышка которого покрыта стеклом. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: "Черный сапфир", "Белый жемчуг", "Ослепительная платина".
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7578
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|ARM Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|2300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5 МП отлично справляются со своим заданием. Присутствуют режимы панорамной съемки, распознавания лиц и геотегинг для внесения информации о местоположении. К сожалению, телефон лишен сканера отпечатков пальцев и оптической стабилизации картинки, но и его цена значительно ниже других гаджетов этой серии.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.621 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.524 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A3 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли Galaxy A3 2016 мобильные платежи?
- Да, устройство можно использовать для оплаты покупок в магазинах.
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Приблизительно 69.4%.
Смогу ли я воспроизвести аудио в формате FLAC?
- Да, встроенный музыкальный плеер получил поддержку этого формата.
Смартфон обновится до Android 6.0 Marshmallow?
- Официальной информации пока нет, но есть основания считать, что устройство будет обновлено в следующем году.