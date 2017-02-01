Когда Samsung Galaxy A3 (2017) можно будет приобрести в России?

- До 15 января смартфон должен появиться во многих крупных магазинах.

Есть ли в этом телефоне система шумоподавления?

- Да. Благодаря дополнительному микрофону, который находится вверху устройства, оно умеет неплохо справляться с окружающим его шумом. Такая же система активного шумоподавления присутствует на других смартфонах этой серии.

Подойдет ли этот телефон для селфи?

- Самсунг Галакси А3 2017 года обладает отличной 8-мегапиксельной фронтальной камерой, так что мы рекомендуем его, если вы делаете много селфи.

А есть ли в Galaxy A3 2017 года фильтр синего света?

- Есть. Функция, блокирующая лучи синего света, перекочевала с прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 7. Она также появится и в Galaxy S7, когда компания выпустит обновление Android 7.1 Nougat.

Оптической стабилизации изображения нет?

- К сожалению, нет, но в двух других моделях Galaxy A5 и A7 (2017) она присутствует.