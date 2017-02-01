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Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017)
Дисплей
51
Производительность
22
Батарея
59
Камера
44
Итоговая оценка
47
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Корпус выполнен из премиум-материалов
  • Сертифицирован по стандарту IP68
  • Присутствует NFC, ФМ-приемник и USB Type-C
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Фукция всегда включенного экрана (AOD)
  • Нет быстрой зарядки
  • Высокая стоимость на старте продаж в России
  • Несъемный аккумулятор всего на 2350 мАч
  • Весьма посредственная производительность
  • Из 16 ГБ пользователю доступно всего 9.7

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А3 (2017)
51

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 312 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 68.16%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
511 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A3 (2017)
Инфо
Высота 135.4 мм
Ширина 66.2 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 138 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
68.16%

Samsung Galaxy A3 (2017) один из немногих смартфонов в своем классе, который может похвастаться пыле- и водозащищенным корпусом. Он сертифицирован по стандарту IP68, а это означает, что новинка вовсе не боится пыли и воды (устройство может находится под водой на глубине до 1.5 метра на протяжении 30 минут).

22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А3 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3254
AnTuTu Benchmark 7
44796

Новинка работает на базе 8-ядерного процессора с частотой 1.6 ГГц. Он не отличается большой производительностью в играх, да и возможности графического ускорителя Mali T830 оставляют желать лучшего.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Experience UI
Размер системы из коробки 6.2 ГБ
59

Батарея

Характеристики
Объем 2350 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:35 ч.
Время просмотра видео
16:35 ч.
Время разговора (3G)
18:54 ч.

Технические характеристики Галакси А3 2017 года заметно улучшились по сравнению с предшественником, несмотря на тот факт, что он по-прежнему не имеет быстрой зарядки. Однако, имея в своем арсенале небольшой аккумулятор, процесс зарядки занимает не так много времени. Первые отзывы о смартфоне от обзорщиков свидетельствуют о том, что время зарядки батареи на 2350 мАч не доставляет неудобств.

44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A3 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
75 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.349 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A3 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A3 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Samsung Galaxy A3 (2017) можно будет приобрести в России?

- До 15 января смартфон должен появиться во многих крупных магазинах. 

Есть ли в этом телефоне система шумоподавления?

- Да. Благодаря дополнительному микрофону, который находится вверху устройства, оно умеет неплохо справляться с окружающим его шумом. Такая же система активного шумоподавления присутствует на других смартфонах этой серии.

Подойдет ли этот телефон для селфи?

- Самсунг Галакси А3 2017 года обладает отличной 8-мегапиксельной фронтальной камерой, так что мы рекомендуем  его, если вы делаете много селфи. 

А есть ли в Galaxy A3 2017 года фильтр синего света?

- Есть. Функция, блокирующая лучи синего света, перекочевала с прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 7. Она также появится и в Galaxy S7, когда компания выпустит обновление Android 7.1 Nougat. 

Оптической стабилизации изображения нет?

- К сожалению, нет, но в двух других моделях Galaxy A5 и A7 (2017) она присутствует. 

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (320 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

-Sami 05 октября 2019 07:21
Хороший смартфон но есть минусы первый память второй озу 2 гиг даже не тянет норм игрушки трети 4 ядерной процессорный хотя бы память увеличили бы а так смартфон супер
0 Ответить
Артур 10 апреля 2019 11:44
Телефон хороший, внешне. Минусы то что мало памяти. Когда телефон заполнен памятью глючит по жесткому. Из 16 гигов памяти используется только 9. Не рекомендую телефон никому.
-5 Ответить
Николай 31 марта 2018 13:59
Подарила месяц назад жонушка долго ходил смотрел на ветринах и сравнивал когда подхожу к нему и вижу как лежит то очень нравится на мой взгляд очень стильный телефон пока толком и не понял всего что в нем есть очень нравится всегда целую жену за подарок когда телефон в руках и она рядом
-19 Ответить
Ахат 24 марта 2017 17:16
Я пользовался и А3 (2016) и недавно приобрел А3 2017. Он при диагонали 4,7 облалает хорошими характеристиками и хорошей камерой. Приятный дизайн. Скан отпечатка удобно. Стекло горилла глас 4 не требует защитного стекла. Удобно тайп си. И защита от влаги и пыли приятно порадовало. Я ронял А3 16года в воду. Благо выключил, завернул в тряпку и высушил в обогревателе. Все пашет. Бесят стандартные приложения самсунг и по сравнению со стандартными приложениями асус, у самсунг полный треш.
+10 Ответить
123 07 марта 2017 08:26
Купил себе телефон А3 очень хороший, камера супер, фронтальная камера фотоет по жесту руки и это очень удобна при селфи. Батарея радует, экран горит постоянно, не надо постоянно нажимать кнопку чтобы посмотреть время или о пропущенных звонках. Цена для этого телефона очень хорошая, А3 2016 года 1.5 года хорошо зарекомендовал, так что изменения с 2017 годом есть.
+1 Ответить
Сокол 01 февраля 2017 00:21
Не знаю взять a3 или a5? Держал в магазине обе модели, в руке да и лучше выглядит а3. Не люблю телефоны, которые приходиться использовать двумя руками или переставлять в руке, чтобы дотянуться. Еще начал задумываться насчет s6, но там говорят заряд осень слабо держит, да и карты памяти нету, а из 32 гб, доступно только 23 гб. Камера конечно у а3 слабее будет, чем в а5, s6, но размер, он очень удобен. Меня останавливает лишь внутренняя память, а с учетом того, что приложения полностью не перекинуть на карту, а часть все равно останется во внутренней это огорчает, хотя в игры я особо не играю на телефоне. И что скажете еще насчет заряда, как его держит а3?
0 Ответить
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