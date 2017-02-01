Samsung Galaxy A3 (2017)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Корпус выполнен из премиум-материалов
- Сертифицирован по стандарту IP68
- Присутствует NFC, ФМ-приемник и USB Type-C
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Фукция всегда включенного экрана (AOD)
- Нет быстрой зарядки
- Высокая стоимость на старте продаж в России
- Несъемный аккумулятор всего на 2350 мАч
- Весьма посредственная производительность
- Из 16 ГБ пользователю доступно всего 9.7
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|312 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|68.16%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|135.4 мм
|Ширина
|66.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Samsung Galaxy A3 (2017) один из немногих смартфонов в своем классе, который может похвастаться пыле- и водозащищенным корпусом. Он сертифицирован по стандарту IP68, а это означает, что новинка вовсе не боится пыли и воды (устройство может находится под водой на глубине до 1.5 метра на протяжении 30 минут).
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Новинка работает на базе 8-ядерного процессора с частотой 1.6 ГГц. Он не отличается большой производительностью в играх, да и возможности графического ускорителя Mali T830 оставляют желать лучшего.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|6.2 ГБ
Батарея
|Объем
|2350 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Технические характеристики Галакси А3 2017 года заметно улучшились по сравнению с предшественником, несмотря на тот факт, что он по-прежнему не имеет быстрой зарядки. Однако, имея в своем арсенале небольшой аккумулятор, процесс зарядки занимает не так много времени. Первые отзывы о смартфоне от обзорщиков свидетельствуют о том, что время зарядки батареи на 2350 мАч не доставляет неудобств.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.349 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A3 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда Samsung Galaxy A3 (2017) можно будет приобрести в России?
- До 15 января смартфон должен появиться во многих крупных магазинах.
Есть ли в этом телефоне система шумоподавления?
- Да. Благодаря дополнительному микрофону, который находится вверху устройства, оно умеет неплохо справляться с окружающим его шумом. Такая же система активного шумоподавления присутствует на других смартфонах этой серии.
Подойдет ли этот телефон для селфи?
- Самсунг Галакси А3 2017 года обладает отличной 8-мегапиксельной фронтальной камерой, так что мы рекомендуем его, если вы делаете много селфи.
А есть ли в Galaxy A3 2017 года фильтр синего света?
- Есть. Функция, блокирующая лучи синего света, перекочевала с прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 7. Она также появится и в Galaxy S7, когда компания выпустит обновление Android 7.1 Nougat.
Оптической стабилизации изображения нет?
- К сожалению, нет, но в двух других моделях Galaxy A5 и A7 (2017) она присутствует.