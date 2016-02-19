Одной из основных особенностей смартфона является его маленький вес и толщина. Он компактный и отлично лежит в руке. Полностью алюминиевый корпус выглядит солидно и оставляет лишь приятные ощущения. Посмотрев на Samsung Galaxy A5, вы согласитесь со мной, что отказ от пластмассы пошел на пользу новой линейки смартфонов. А цвета, в которых будут они доступны лишь радует потенциальных покупателей.