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Samsung Galaxy A5

Samsung Galaxy A5
Дисплей
49
Производительность
14
Батарея
48
Камера
40
Итоговая оценка
38
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Полностью металический корпус
  • Энергоэффективный процессор нового поколения
  • Камера с высоким разрешением
  • Тонкий и стильный корпус
  • Активная система шумоподавления и дополнительный микрофон
  • Несъемная батарея
  • Высокая стоимость
  • Иногда возникают проблемы с сетью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А5
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
398 нит
40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A5
Инфо
Высота 139.3 мм
Ширина 69.7 мм
Толщина 6.7 мм
Вес 123 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71%

Одной из основных особенностей смартфона является его маленький вес и толщина. Он компактный и отлично лежит в руке. Полностью алюминиевый корпус выглядит солидно и оставляет лишь приятные ощущения. Посмотрев на Samsung Galaxy A5, вы согласитесь со мной, что отказ от пластмассы пошел на пользу новой линейки смартфонов. А цвета, в которых будут они доступны лишь радует потенциальных покупателей.

14

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1471
AnTuTu Benchmark 7
21076
46

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz
48

Батарея

Характеристики
Объем 2300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:36 ч.
Время просмотра видео
9:18 ч.
Время разговора (3G)
18:02 ч.
40

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Основная камера имеет 13 МП и оснащена функциями распознавания лица и HDR. Фронтальная - 5 МП, что позволяет создавать качественные селфи. Это лучшая камера среди конкурентов.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
57 дБ
Музыка
60 дБ
Звонок
66 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A5

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (448 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

лариса 25 августа 2020 11:35
Отличный смартфон, жаль расставаться. Работает больше 4 лет без нареканий. Тонкий и удобный. Но хочется приобрести новую модель. Например, А70. Надеюсь, будет не хуже нынешней работать
+1 Ответить
Ирина 20 ноября 2019 06:50
Хороший телефон. Жаль с ним расставаться. Отработал 4.5 года на совесть! Сейчас уже "старичок "ловит глюки. Берет и выкидывает из программ. Открывает папки сам какие хочет. Печатает самостоятельно текст. Я считаю, что смартфон отслуживший такой срок-отличный смартфон! Печально конечно с ним расставаться.Но, как говорится "всему приходит свой срок"
+10 Ответить
Ульяна 15 ноября 2019 12:57
Честно отслужил 4 года. Последнее время работает кое как. Тормозит, виснет, закрывает приложения с ошибкой, когда долго работает без принудительной перезагрузки самопроизвольно зажимается кнопка "назад ", то есть пишу сообщение в ватсапе, а он хлоп и выходит в главное меню телефона. Будет так делать пока не перезагрузишь телефон. Люблю его, но пора менять
0 Ответить
Даша 07 сентября 2019 20:14
У меня досихпор эта модель, роботает, не ломается, явных глюков не наблюдается.
-2 Ответить
Александр 06 августа 2020 11:09
До сих пор понятно, а вот с каких пор???
0 Ответить
Владимир 13 июня 2019 13:20
В 2015 купили а5, полностью устраивают все функции и характеристики, но сегодня не удержались и купили А50.
+2 Ответить
Борис 11 мая 2019 14:07
Говорят что телефон просто супер. Но отзывы реальных пользователей заставляет хорошенько задуматься
+4 Ответить
Миша 15 апреля 2019 15:59
Минус-теряет симкарту. Просто лежит на столе и вдруг заявляет что симкарта не обнаружена перезагрузить. Минус-тормозит. Что после тоже тормозного s4 удивительно,куда ж больше. В настройках разработчика убрал лишние анимации. Стало не так заметно. Плюс-тонкий. Удобно носить в клатче. Плюс-слот для флэшки или симки. Что очень разумно для тех кто любит обоснованность любого гнезда.
-1 Ответить
Самвел 07 апреля 2017 21:25
Через месяц покупки начал перезагружаться день несколько раз ,отнес сервис сказали причина плата после замены будет ок. Ремонт 4 дня забрал ,вроде хорошо с утра начал выключаться по чаще ,после каждого блокировки экрана перезагружался . Пришлось сдать в сервис 2-ой раз они там сами в шоке не понимают в чем дела ,просили оставить на диагностику . обещали через день звонить .вот и жду звонка даже забрать не хочется ,лучше бы взял другую модель . Менять не хотят а ремонт мне кажется будет бесконечно...фу
+2 Ответить
минеев виталий викторович 23 августа 2016 11:28
дизайн модели впечатляет удобны расположены кнопки легко открываются приложения, но раздрожает т0 что не работает отпечаток пальца. Постоянно идут обновления, и все это вываливается на экран.Раздрожает до невозможности.И пока не ответишь на всю эту хрень, позвонить нельзя. Я из-за этого разбил телефон.Только настроишь телефон для себя ,так сново обновления.кнопка разблокировки телефона вечно виснет.
+5 Ответить
Chibis 05 марта 2016 02:13
Всё казалось шикарно, купил за 20к, но цена завышена, телефон с характеристиками сильнее на то время можно было купить за 13-15к(сейчас просто на 5к и то и то подорожало. Плюсы- экран, даже ярче чем у S6(мне так кажется), фронтальная камера чуть ли не самая сильная из всех Самсунгов. Минусы- батарея держит только 6ч использования(интернет,программы,медиофайлы). Может лично мне попался дефектный,а может и у многих. У соседки всё хорошо. При звонке автоматически включается громкая связь(дифект ПО) и экран разбился около кнопки при падение от колена на камень( не на плоскость). Было много смартфонов, но это первый который разбился чуть ли не от касания, остальным и молоток ни по чём. Был дефектый провод от зарядки, который в скором времени пришлось менять.
+6 Ответить
Олег19921 19 февраля 2016 17:15
Не так давно приобрел Samsung Galaxy A5, который казался мне чуть ли не безупречным телефоном. Но так было лишь изначально. По большому счету он конечно же хороший смартфон, но явно не из разряда ТОП класса, а цена за него явно завышенная. Возможно через некоторое время она упадет и тогда будет иметь смысл покупать его и вам, а пока я могу констатировать факт переплаты. И так, обо всем по порядку. Из положительных момент выделил бы интересный задум, при котором вместо флэш-карты можно поставить сим-карту. Вроде как и ничего особенного в этом трюке нет, но разнообразие ведь всегда радовало, разве нет? Кроме того достаточно хорошего качества картинка, не супер-пупер, но очень даже на высоком уровне. Ну и батарея вроде как тоже пока лишь радует, особенно если взять во внимание тот факт, что это таки Самсунг Гэлэкси, который вряд ли когда-то мог похвастать хорошей батареей. Из минусов отмечу все ту же цену, о которой упоминалось ранее и довольно посредственную производительность, хотелось увидеть что-то более впечатляющее. Ну и так расхваленный момент с тем, что телефон стал легким тоже не особо ценю. Как по мне из-за веса лишь создается впечатление того, что в руках что-то хрупкое, что легко сломается при любом неловком движении.
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