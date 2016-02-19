Samsung Galaxy A5
Дисплей
49
Производительность
14
Батарея
48
Камера
40
Итоговая оценка
38
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Полностью металический корпус
- Энергоэффективный процессор нового поколения
- Камера с высоким разрешением
- Тонкий и стильный корпус
- Активная система шумоподавления и дополнительный микрофон
- Несъемная батарея
- Высокая стоимость
- Иногда возникают проблемы с сетью
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А5
49
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
398 нит
40
Дизайн и корпус
|Высота
|139.3 мм
|Ширина
|69.7 мм
|Толщина
|6.7 мм
|Вес
|123 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71%
Одной из основных особенностей смартфона является его маленький вес и толщина. Он компактный и отлично лежит в руке. Полностью алюминиевый корпус выглядит солидно и оставляет лишь приятные ощущения. Посмотрев на Samsung Galaxy A5, вы согласитесь со мной, что отказ от пластмассы пошел на пользу новой линейки смартфонов. А цвета, в которых будут они доступны лишь радует потенциальных покупателей.
14
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
476
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1471
AnTuTu Benchmark 7
21076
46
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz
48
Батарея
|Объем
|2300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:36 ч.
Время просмотра видео
9:18 ч.
Время разговора (3G)
18:02 ч.
40
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1440
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Основная камера имеет 13 МП и оснащена функциями распознавания лица и HDR. Фронтальная - 5 МП, что позволяет создавать качественные селфи. Это лучшая камера среди конкурентов.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
57 дБ
Музыка
60 дБ
Звонок
66 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.403 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A5 могут отличаться в зависимости от региона.