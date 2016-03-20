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Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 (2016)
Дисплей
59
Производительность
20
Батарея
61
Камера
47
Итоговая оценка
44
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличний дизайн и внешний вид
  • Большой дисплей с высоким разрешением
  • Тонкий корпус и стильный дизайн
  • Поддержка быстрого 4G LTE Cat.6
  • Быстрая зарядка
  • Оптическая стабилизация изображения
  • Поддержка двух SIM-карт
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Слот microSD-карты совмещен со слотом для второй SIM-карты
  • Нет защиты от попадания влаги и пыли
  • Низкая ремонтопригодность
  • Нет всех функций камеры, которые есть у флагманских моделей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А5 (2016)
59

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.74%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
620 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A5 (2016)
Инфо
Высота 144.8 мм
Ширина 71 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.74%

Samsung оснастил данную модель великолепным 5.2-дюймовым экраном с Full HD-разрешением. Здесь, естественно, используется технология Super AMOLED, производства южнокорейской компании. Внешний вид также устройства вызывает лишь позитивные эмоции.

20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А5 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
632
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3107
AnTuTu Benchmark 7
33479

Внутри Galaxy A5 2016 находится восьмиядерный чипсет Exynos 7580, работающий в паре с многоядерным графическим ускорителем Mali-T720MP2. Кроме того, телефон имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной, которую вы можете использовать для хранения медиафайлов. Если памяти окажется мало, вы можете вставить карту microSD во второй слот SIM-карты. Как вы уже могли догадаться, вам придется выбирать между дополнительным объемом памяти и еще одной SIM-картой.

46

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 5.2 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 2900 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Время просмотра видео
12:21 ч.
Время разговора (3G)
20:40 ч.
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A5 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Данный телефон умеет создавать 13-мегапиксельные фотографии и записывать Full HD-видео. В условиях плохой освещенности достаточно хорошо помогает LED-вспышка. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный модуль с неплохой апертурой - f/1.9.

55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
66 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.286 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.475 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A5 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A5 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какие основные отличия от модели 2015 года?

- Во-первых, модель 2016 года имеет оптическую стабилизацию и сканер отпечатков пальцев. Во-вторых, у нее дисплей большего размера (5.2 дюйма против 5.0) с более высоким разрешением и лучшие технические характеристики.

Есть ли световой индикатор уведомлений на передней панели корпуса?

- К сожалению, нет.

Насколько хорошо работает сканер отпечатков пальцев?

- В 99% случаях сенсор распознает добавленный палец с первого касания к сенсору.

Экран яркий?

- Экран имеет очень большой запас яркости.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (239 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Камила 31 июля 2019 16:15
Советую отличный телефон!!! По сравнению с А50
+14 Ответить
Наталия 18 июля 2019 15:13
Купила в апреле 2016 г, пользуюсь до сих пор!!! Супер телефон! Нареканий нет!
+4 Ответить
Расул 13 апреля 2019 16:05
Пользуюсь телефоном чуть больше года, хочу сказать что телефон не стоит своих денег. очень отвратительный сканер отпечатка работает ( срабатует один раз из десяти, и это без приувеличений), мало памяти, 2 слот гибритный (симка или флешка) очень не удобно, плохая камера. НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!
+7 Ответить
Ilya 12 марта 2020 13:28
Ну если вы свой палец в сгущенку обмакнули и приложи , то естевственно сканер не сработает . А телефон во время съемки ровно держать надо а не трясти . Плюс к камере в настройках нужно включить автофокус .
+4 Ответить
Marina Surovskaya 04 апреля 2019 12:03
Пользуюсь не долго, семь месяцев. Телефон просто супер!!! Прочитала некоторые отзывы, не понимаю что там мелькает у вас, для меня телефон отличный. Камера тоже хорошая, а чего вы ожидали от 15000-20000? Мне кажется, для своей цены, телефон тоже хороший. Минус это стеклянная крышка, но у нас в небольшом городе, я нашла чехол. Кстати для этого телефона, если вы уже решили купить чехол, лучше покупать селиконовый, т.к. пластмасовые плохо защищают. Итог телефон супер, но возможно некоторым попался не очень, чаще всего это из- за того, что заказывают через интернет.
+2 Ответить
Rocker UA 10 июня 2017 19:20
Качество сборки хорошая и внешний вид нечёшный! Сойдёт даже очень ! Нo аппаратная часть + Touch Wiz- Это просто отстой . А если убрать лишнюю фирменную оболочку то телефон начинает тупить как плуг . И классный сканер отпечатков пальцев тоже дерьмо ,хуже чем на китайцах. При запросе обновления телефоном вообще нереально пользоватся -пока не обновишь . И это Блять ,убийца айфона . Да в сраться - до айфона ещё долго !!! Хоть и iPhone уже не тот ,чем дальше тем хуже (( Как будто принудительно его партачат.
+10 Ответить
Любовь 13 мая 2016 20:03
Купила данный телефон, про пользовалась месяц, раз через раз люди меня плохо слышат, сенсор при блокировке постоянно пикал, потом появились розовые пятна на экране, через день весь экран стал фиолетовый, еще через день экран перестал гореть!Сбоку есть царапины, в сервисном центре его просто нафоткали не вскрывая, сказали не гарантийный случай из за царапин, до этого три года пользовалась айфоном который был всь в царапинах и сколах в процессе эксплотации, пол стекол на экране не было, но при этом идеально работал! Стоит ли обращаться в суд? что посоветуете. До этого был
+7 Ответить
Олег1221 20 марта 2016 13:36
В своем ценовом сегменте модель достаточно не плохая. Но я его скорее отнесу к "престижу", чем "функционалу". Таким телефоном хорошо подчеркивать свой статус. Металлический корпус отыгрывает в этом важнейшую роль. В отличии от младшего брата А3 эта модель имеет дисплей с разрешением Full HD. Компания с развитием явно не стоит на месте, в моделе имеется встроенный сканер отпечатков пальцев, что является важной изюминкой. Фронтальная камера отлично подойдет для любителей селфи. Очень жаль, что такой классный дизайн не удосужились защитить от проникновения влаги и пыли..Ведь отсутствие защиты - это большой риск ближайшего ремонта, а ремонтноспособность у него не такая уж и большая. В целом, если говорить обобщенно, этот телефон вполне стоит своих денег. Лично я пользуюсь им на протяжении месяца и не нашел критических замечаний. Он вполне справляется со своим прямым назначением, связь не теряет и отлично повсюду ее ловит. Флагманская модель оправдала мои ожидания, как покупателя. Из минусов стоит отметить слабоватую батарею, отсутствие влаго-пыли-защиты, несколько завышенную стоимость. Плюсы: относительная легкость дивайса, хороший экран, камера и звучание.
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