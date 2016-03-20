Samsung Galaxy A5 (2016)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличний дизайн и внешний вид
- Большой дисплей с высоким разрешением
- Тонкий корпус и стильный дизайн
- Поддержка быстрого 4G LTE Cat.6
- Быстрая зарядка
- Оптическая стабилизация изображения
- Поддержка двух SIM-карт
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Слот microSD-карты совмещен со слотом для второй SIM-карты
- Нет защиты от попадания влаги и пыли
- Низкая ремонтопригодность
- Нет всех функций камеры, которые есть у флагманских моделей
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|72.74%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144.8 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Samsung оснастил данную модель великолепным 5.2-дюймовым экраном с Full HD-разрешением. Здесь, естественно, используется технология Super AMOLED, производства южнокорейской компании. Внешний вид также устройства вызывает лишь позитивные эмоции.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7580
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри Galaxy A5 2016 находится восьмиядерный чипсет Exynos 7580, работающий в паре с многоядерным графическим ускорителем Mali-T720MP2. Кроме того, телефон имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной, которую вы можете использовать для хранения медиафайлов. Если памяти окажется мало, вы можете вставить карту microSD во второй слот SIM-карты. Как вы уже могли догадаться, вам придется выбирать между дополнительным объемом памяти и еще одной SIM-картой.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|5.2 ГБ
Батарея
|Объем
|2900 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Данный телефон умеет создавать 13-мегапиксельные фотографии и записывать Full HD-видео. В условиях плохой освещенности достаточно хорошо помогает LED-вспышка. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный модуль с неплохой апертурой - f/1.9.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.286 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.475 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy A5 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какие основные отличия от модели 2015 года?
- Во-первых, модель 2016 года имеет оптическую стабилизацию и сканер отпечатков пальцев. Во-вторых, у нее дисплей большего размера (5.2 дюйма против 5.0) с более высоким разрешением и лучшие технические характеристики.
Есть ли световой индикатор уведомлений на передней панели корпуса?
- К сожалению, нет.
Насколько хорошо работает сканер отпечатков пальцев?
- В 99% случаях сенсор распознает добавленный палец с первого касания к сенсору.
Экран яркий?
- Экран имеет очень большой запас яркости.