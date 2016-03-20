Какие основные отличия от модели 2015 года?

- Во-первых, модель 2016 года имеет оптическую стабилизацию и сканер отпечатков пальцев. Во-вторых, у нее дисплей большего размера (5.2 дюйма против 5.0) с более высоким разрешением и лучшие технические характеристики.

Есть ли световой индикатор уведомлений на передней панели корпуса?

- К сожалению, нет.

Насколько хорошо работает сканер отпечатков пальцев?

- В 99% случаях сенсор распознает добавленный палец с первого касания к сенсору.

Экран яркий?

- Экран имеет очень большой запас яркости.