Если есть датчик освещения, то смартфон обладает функцией автоматической регулировки яркости?

- Да, совершенно верно. Samsung A5 (2017) имеет функцию автояркости благодаря встроенному светосенсору.

Bluetooth здесь энергоэффективный?

- Естественно, Bluetooth версии 4.2 работает в энергоэффективном режиме.

Стоит ли менять свою модель Samsung Galaxy A3 2015 или 2016 года на эту?

- Если вы хотите водонепроницаемый аппарат с современным USB-портом и более крутым набором функций, тогда да. Особенно стоит сделать это в том случае, если на данный момент вы являетесь владельцем Galaxy A5 (2015), которому уже 2 года.

Чем обусловлена такая высокая стоимость, по сравнению с китайскими аналогами?

- В отличие от своих конкурентов, новинки от Samsung могут похвастаться сертификацией по стандарту IP68, а также наличием таких современных технологий, как NFC, быстрая зарядка и Super AMOLED. Выглядит Galaxy A5 2017 настолько хорошо, что его можно перепутать с флагманом серии Galaxy S. Более того, новинка обладает функцией Always On Display, позволяющая посмотреть время и пропущенные уведомления без разблокировки.