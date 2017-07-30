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Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)
Дисплей
59
Производительность
24
Батарея
67
Камера
52
Итоговая оценка
51
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с отличным соотношением к корпусу
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Водозащищенный корпус
  • Премиальный дизайн
  • Современный стандарт USB Type-C
  • Быстрая зарядка
  • Немного завышенная стоимость
  • В качестве ОС используется Android 6.0.1 Marshmallow
  • Из-за наличия стекла конструкция кажется более хрупкой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А5 (2017)
59

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.69%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
558 нит

5-ти дюймовый экран новинки выполнен по технологии Super AMOLED и имеет разрешение 1080 х 1920 пикселей. Он не выгорает под яркими лучами солнца, видимость на улице определенно лучше, чем в аналогов на IPS.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A5 (2017)
Инфо
Высота 146.1 мм
Ширина 71.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 157 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.69%
24

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А5 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1900 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
765
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3904
AnTuTu Benchmark 7
61670
AnTuTu Benchmark 8
105213

Samsung Galaxy A5 (2017) - это крепкий середнячок с возможностями и функционалом флагманского устройства этого года. Даже несмотря на предустановленную версию Android 6.0.1 Marshmallow, интерфейс выглядит очень свежо, так как тут используется последняя версия своей фирменной оболочки. А благорадя производительному восьмиядерному процессору Exynos 7880 с 3-мя ГБ оперативной памяти, гаджет работает очень быстро.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Samsung Experience
Размер системы из коробки 11.6 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:31 ч.
Время просмотра видео
16:12 ч.
Время разговора (3G)
21:39 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A5 (2017)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 36 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
78 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.522 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A5 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A5 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Если есть датчик освещения, то смартфон обладает функцией автоматической регулировки яркости?

- Да, совершенно верно. Samsung A5 (2017) имеет функцию автояркости благодаря встроенному светосенсору. 

Bluetooth здесь энергоэффективный?

- Естественно, Bluetooth версии 4.2 работает в энергоэффективном режиме. 

Стоит ли менять свою модель Samsung Galaxy A3 2015 или 2016 года на эту?

- Если вы хотите водонепроницаемый аппарат с современным USB-портом и более крутым набором функций, тогда да. Особенно стоит сделать это в том случае, если на данный момент вы являетесь владельцем Galaxy A5 (2015), которому уже 2 года.

Чем обусловлена такая высокая стоимость, по сравнению с китайскими аналогами?

- В отличие от своих конкурентов, новинки от Samsung могут похвастаться сертификацией по стандарту IP68, а также наличием таких современных технологий, как NFC, быстрая зарядка и Super AMOLED. Выглядит Galaxy A5 2017 настолько хорошо, что его можно перепутать с флагманом серии Galaxy S. Более того, новинка обладает функцией Always On Display, позволяющая посмотреть время и пропущенные уведомления без разблокировки.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (590 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (14)

Юра 17 октября 2020 11:28
Телефон супер. Купил август 2015 в Дубайе. До сих пор родной батареейке.
0 Ответить
Боря исроилов 04 августа 2020 04:54
Я телефон использую уже 3 года Я очень доволен также ничего не менял ничего не сделал телефон работает отлично
+3 Ответить
Виктор 21 апреля 2020 08:46
Телефон приобретен в мае 2017г. Работает без сбоя с родной батареей. Память загружена на 2/3. Не тормозит. Очень удачная модель. Крепкий середнячек. Цена качество соответствует. Опубликовано 21.04.2020.
+4 Ответить
Виталий 02 марта 2020 17:06
Телефон куплен 2 года назад. Менять его на что-то другое не собираюсь. Устраивает полностью. Производитель настолько удачно выпустил эту модель, что она актуальна до сих пор. Рекомендую эту модель к покупке.
+17 Ответить
Михаил 14 февраля 2020 02:19
Ребята телефон хороший, пользуюсь 2года улыбает, я его даже в аквариум сувал иподводная съемка супер, минус только стабилизация при фото, нет безпроводной зарядки и может ещё пары мелочей для уюта в память о s 4 , ик порта нет чисто для пульта к телику , и супруге такойже подарил она его досихпор не сумела сломать, и цена в отличие от флагманов разумна 🙂👍
+7 Ответить
Аскер 09 февраля 2020 21:31
Покупал 2 года назад за это время батарея сдохла телефон выключается при 10 % включается 0% уже начал зависать приложение отпечаток пальца иногда с одного раза снимает блокировку иногда с десятого. В общем телефон нравится очень но ёмкость батареи портит всё покупал за 27 тыс очень пожалел в день заряжаю три-четыре раза.
+6 Ответить
Шах 08 января 2020 16:16
Первый телефон которым я доволен полностью и менять не вижу смысла, и плавал и падал, использую до сих пор в фирменном силиконовым чехле. Брал около 30 тыс. Май 2017.
+6 Ответить
Алексей 02 января 2020 16:37
Покупал в 2018 году со скидкой. Отличный смартфон до сих пор актуально смотрится. Корпус из алюминия и стекло. Тяжеленький. В руке лежит отлично.Классный яркий экран. Водонепроницаемый. Испытан в аквапарке. Правда звонить некоторое время не получится, нужна просушка. Функционал радует. Размеры вообще идеальны. Удобно лежит в руке. Не лопата. Для меня минусы это батарея на 3000 мА. Правда до вечера всегда хватает. Из за тяжести и материалов при падении шансов не разбить его просто нет. Корпус при падении также страдает. Задняя крышка тоже из стекла.
+4 Ответить
Григорий Акманов 09 октября 2019 17:29
Как только вышел на продажу я сразу купил, и я очень доволен. Камера передний и задний просто супер. Играть можно любые игры. Столко уранил и не царапин ещё. Очень быстро заряжается. Минусов батарея, заряда теряет быстро. Цвета экрана сочная, яркая, очень четкая. В ближайшие годы пока не хочу менят. Потому что есть все функции которые мне нужны. Сейчас хочу купить микро флеш память от самсунга на 128 гегабайт. Короче смартфон супер!
+3 Ответить
Олег 09 декабря 2019 15:54
Нету приемника в телефоне
+6 Ответить
Алексей 02 января 2020 16:25
Олег , Приемник есть. В меню ищи.
+2 Ответить
слава 27 сентября 2019 15:00
я вот не доволен этим телефоном он испортился через 2 года сенсер просто разбился из-за того что из кормана сидя на ковре он выпал и разбился хотя у меня на документах телефона было написано что этот смартфон не пробиваемый и неводопроницааемый как телефон разбился я был в шоке от этого так что не исоветую покупать эту фигню покупаем эпл он лучше
-3 Ответить
Алексей 02 января 2020 16:27
С дуру можно и х...й свернуть. А то что телефон не пробиваемый так это ты загнул.
+8 Ответить
Дмитри 04 апреля 2019 12:48
Пользуюсь 2 года. Телефоном пока что доволен. Слежу за новыми моделями, и хочу сказать, что в то время (2017 год) он действительно удался! Кроме отсутствия оптической стабилизации в камере, для модели того времени минусов не вижу. Да, для качественного фото придется на пол-секунды замереть, впрочем, как это делают все, в большинстве случаев, и даже гордые владельцы S9, S10 и др. А вот, к примеру, в вагоне поезда при движении, нормальный снимок может и не получиться, только после нескольких попыток, и то, смотря как трясет. Но данным недостатком наделены все последние модели А класса. А в целом камера вполне себе приличная для смартфона в 2019 году. Поэтому, кому нужна оптическая стабилизация (не путать с цифровой) - смотрите на флагманы, если деньги есть. Среди соплеменников в А классе достойная ему замена - А8(2018), благо цена на него сейчас опять немного упала. Примерно также стоил в свое время А5(2017). А вот на А6(2018) я бы его менять не стал ни за что, т.к. защита от воды - вещь полезная, как ни крути, да и USB-C, проверено, пользоваться намного удобнее, чем старым micro.
-8 Ответить
Акрам 27 сентября 2018 17:47
Камера ужасная, с моим старым LG G3s. Небо и земля. Автофокус на 3. Снимки более менее с 4-5 метров. На LG камера всего 8, а снимки четче с любого расстояния, автофокус срабатывает за доли секунд. Брал из за камеры, разочеровался.
-4 Ответить
Ивета 04 февраля 2018 16:21
Купила этот телефон на свой день рождения в прошлом году. Но в отличие от ваших с одной sim-карты и розового цвета. Телефон просто супер под водой не пользовалась но выдерживает все мои капризы и это просто супер не буду менять его ни на один другой телефон только этот. Единственная поменяла бы если такая же модель но с памятью 64 или больше гигабайт было бы. А так повторяешь всё просто супер и телефон моя мечта. Первый телефон который выдерживает все мои капризы и загрузки. Целых 3 месяца до своего совершеннолетия искала телефон который соответствовал бы всем моим пожеланиям и капризам , я его нашла цвет какой Мне нравятся память Какая мне нужна и всё остальное просто бомба! Советую всем!
+3 Ответить
Катя 30 июля 2017 15:43
Мне подарили этот телефон на день рождение, он был у меня в хотелках. Пользуюсь 2 месяц, не глючил, камера хорошая.Отпечаток пальца работает.Ношу телефон в фирменном чехле.Телефон купила голубого цвета, вообщем, я очень довольна телефоном и свою стоимость он оправдал.
-1 Ответить
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