Samsung Galaxy A5 (2017)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с отличным соотношением к корпусу
- Отдельный слот для карты памяти
- Водозащищенный корпус
- Премиальный дизайн
- Современный стандарт USB Type-C
- Быстрая зарядка
- Немного завышенная стоимость
- В качестве ОС используется Android 6.0.1 Marshmallow
- Из-за наличия стекла конструкция кажется более хрупкой
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.69%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
5-ти дюймовый экран новинки выполнен по технологии Super AMOLED и имеет разрешение 1080 х 1920 пикселей. Он не выгорает под яркими лучами солнца, видимость на улице определенно лучше, чем в аналогов на IPS.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.1 мм
|Ширина
|71.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7880
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1900 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Samsung Galaxy A5 (2017) - это крепкий середнячок с возможностями и функционалом флагманского устройства этого года. Даже несмотря на предустановленную версию Android 6.0.1 Marshmallow, интерфейс выглядит очень свежо, так как тут используется последняя версия своей фирменной оболочки. А благорадя производительному восьмиядерному процессору Exynos 7880 с 3-мя ГБ оперативной памяти, гаджет работает очень быстро.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Samsung Experience
|Размер системы из коробки
|11.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|36 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.522 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A5 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Если есть датчик освещения, то смартфон обладает функцией автоматической регулировки яркости?
- Да, совершенно верно. Samsung A5 (2017) имеет функцию автояркости благодаря встроенному светосенсору.
Bluetooth здесь энергоэффективный?
- Естественно, Bluetooth версии 4.2 работает в энергоэффективном режиме.
Стоит ли менять свою модель Samsung Galaxy A3 2015 или 2016 года на эту?
- Если вы хотите водонепроницаемый аппарат с современным USB-портом и более крутым набором функций, тогда да. Особенно стоит сделать это в том случае, если на данный момент вы являетесь владельцем Galaxy A5 (2015), которому уже 2 года.
Чем обусловлена такая высокая стоимость, по сравнению с китайскими аналогами?
- В отличие от своих конкурентов, новинки от Samsung могут похвастаться сертификацией по стандарту IP68, а также наличием таких современных технологий, как NFC, быстрая зарядка и Super AMOLED. Выглядит Galaxy A5 2017 настолько хорошо, что его можно перепутать с флагманом серии Galaxy S. Более того, новинка обладает функцией Always On Display, позволяющая посмотреть время и пропущенные уведомления без разблокировки.