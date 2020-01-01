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Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A50s
Дисплей
68
Производительность
41
Батарея
77
Камера
64
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED экран способен выдавать контрастную картинку
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Многофункциональная камера с высоким разрешением
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Пластиковый корпус – быстро царапается
  • Из-за U-образного выреза дизайн кажется устаревшим
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А50с
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.42%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Samsung Galaxy A50s оснастили большим 6.4-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, а значит изображение четкое и без намека на недостаточную плотность пикселей. Панель имеет дизайн Infinity-U, однако вырез становится незаметным во время использования благодаря отлично оптимизированным приложениям.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A50s
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.42%
41

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А50с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1783
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5328
Geekbench 5 (одноядерный)
351
Geekbench 5 (многоядерный)
1266
AnTuTu Benchmark 7
142735
AnTuTu Benchmark 8
177613
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A50s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камеры в смартфоне могут похвастаться не просто высоким разрешением сенсоров, но и впечатляющей детализацией. Пользователи позитивно отзываются о функциональных возможностях: один из сенсоров умеет делать сверхширокоугольные фотографии, а другой помогает в портретной съемке. За счет умного интеллекта фронталка на 32 МП отлично размывает фон.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A50s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A50s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какая версия появится в России официально?

- Пока Galaxy A50s не продается в России официально, но, вероятнее всего, Samsung выпустит на нашем рынке версию с 64 ГБ внутреннего хранилища и 4 ГБ оперативной памяти.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (172 голосов)

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