Samsung Galaxy A50s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED экран способен выдавать контрастную картинку
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Многофункциональная камера с высоким разрешением
- Большой объем встроенного накопителя
- Пластиковый корпус – быстро царапается
- Из-за U-образного выреза дизайн кажется устаревшим
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.42%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A50s оснастили большим 6.4-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, а значит изображение четкое и без намека на недостаточную плотность пикселей. Панель имеет дизайн Infinity-U, однако вырез становится незаметным во время использования благодаря отлично оптимизированным приложениям.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камеры в смартфоне могут похвастаться не просто высоким разрешением сенсоров, но и впечатляющей детализацией. Пользователи позитивно отзываются о функциональных возможностях: один из сенсоров умеет делать сверхширокоугольные фотографии, а другой помогает в портретной съемке. За счет умного интеллекта фронталка на 32 МП отлично размывает фон.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A50s
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какая версия появится в России официально?
- Пока Galaxy A50s не продается в России официально, но, вероятнее всего, Samsung выпустит на нашем рынке версию с 64 ГБ внутреннего хранилища и 4 ГБ оперативной памяти.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A50 или Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A30s или Samsung Galaxy A50s
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Samsung Galaxy A50s
- Xiaomi Mi 9 Lite или Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy M30s или Samsung Galaxy A50s
- Huawei Nova 5T или Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A71 или Samsung Galaxy A50s
- Xiaomi Poco X2 или Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy M31 или Samsung Galaxy A50s
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Samsung Galaxy A50s
- Xiaomi Mi 10 Lite или Samsung Galaxy A50s