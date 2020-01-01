Камеры в смартфоне могут похвастаться не просто высоким разрешением сенсоров, но и впечатляющей детализацией. Пользователи позитивно отзываются о функциональных возможностях: один из сенсоров умеет делать сверхширокоугольные фотографии, а другой помогает в портретной съемке. За счет умного интеллекта фронталка на 32 МП отлично размывает фон.