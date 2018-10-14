Из каких материалов состоит конструкция Самсунг А6?

- В основе рамы производитель использует металл, а спереди и сзади находятся панели, выполненные из закаленного стекла.

Отличаются ли Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus производительностью?

- Оба смартфона оборудованы аналогичными процессорами, доступны в конфигурациях с одинаковым объемом памяти, но разница в разрешении экрана дает о себе знать. Из-за того, что Галакси А6 имеет более низкое разрешение матрицы, он обладает большим запасом мощности, чем старшая модель.

Будет ли официально продаваться версия в фиолетовом цвете (мистический аметист)?

- Точных данных нет, но Galaxy S8 в такой расцветке доступен онлайн-магазине Samsung, поэтому можно предположить, что и Galaxy A6 тоже появится.