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Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6
Дисплей
56
Производительность
22
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
52
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Светодиодная вспышка с обеих сторон
  • Высокое разрешение основной камеры
  • AMOLED-экран
  • Хорошая апертура основного модуля
  • Два варианта памяти: 3/32 и 4/64 ГБ
  • Средняя плотность пикселей
  • Нет водозащиты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А6
56

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.24%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
479 нит

По характеристикам, Самсунг Галакси А6 сбалансирован совсем неплохо. Диагональ его экрана равна 5.6 дюймам, и при разрешении 1480 x 720 пикселей плотность пикселей составляет 294 точки на дюйм. Матрица выполнена по технологии Super AMOLED.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A6
Инфо
Высота 149.9 мм
Ширина 70.8 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.24%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
734
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3705
AnTuTu Benchmark 7
62899
AnTuTu Benchmark 8
80909
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 9.2 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 6 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:32 ч.
Время просмотра видео
13:33 ч.
Время разговора (3G)
20:28 ч.

Аккумулятор внутри смартфона имеет емкость 3000 мАч, и благодаря быстрой зарядке он заряжается на 100% за полтора часа. Согласно отзывам о Galaxy A6, телефон выдерживает более суток в среднем темпе использования.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Смартфон имеет по одной камере спереди и сзади, обе оборудованы 16-мегапиксельными сенсорами и отдельными вспышками типа LED. Диафрагма основной камера составляет f/1.7, а фронтальной — f/1.9.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
81

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
91 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.487 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.386 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Из каких материалов состоит конструкция Самсунг А6?

- В основе рамы производитель использует металл, а спереди и сзади находятся панели, выполненные из закаленного стекла.

Отличаются ли Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus производительностью?

- Оба смартфона оборудованы аналогичными процессорами, доступны в конфигурациях с одинаковым объемом памяти, но разница в разрешении экрана дает о себе знать. Из-за того, что Галакси А6 имеет более низкое разрешение матрицы, он обладает большим запасом мощности, чем старшая модель.

Будет ли официально продаваться версия в фиолетовом цвете (мистический аметист)?

- Точных данных нет, но Galaxy S8 в такой расцветке доступен онлайн-магазине Samsung, поэтому можно предположить, что и Galaxy A6 тоже появится.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (417 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (18)

Гуля Мусабаева 06 сентября 2020 12:00
Пользуюсь уже год и9 месяцев суперский телефон!!! Спасибо мужу!!!
+4 Ответить
Олег 04 мая 2020 07:28
Очень надёжный и работящий смартфон.
+1 Ответить
Дима 10 октября 2019 04:38
До этого всегда пользовался iPhone только по одной причине - они никогда не глючат и не ломаются. Даже старый 5S отданный мной своей маме до сих пор работает идеально. Но у iPhone тоже есть много недостатков, поэтому я решил дать шанс Sumsung и взял очень бюджетный Galaxy A6 на пробу так сказать. Нооо, телефоны на Андроид видимо все одинаковы, они работают год или полтора и...все. На протяжении года я радовался бюджетному A6, так как он выполнял все функции iPhone, но стоил в 3 раза дешевле. Прекрасно подумал я, но вот прошел год с момента покупки. Оказалось что внутренняя память телефона закончилась, так как все свои обновления Андроид грузит именно туда. SD карта никак не спасает и телефон просто отказывается работать. Каждый раз при запуске всплывает сообщение "Недостаточно памяти". Соответственно ни интернет, ни камера, ни даже самые простые мессенджеры отказываются работать. Я заходил в телефон через компьютер и пытался найти большие файлы на внутренней памяти, чтобы переместить их на SD карту вручную, но кроме системных файлов Андроид там ничего нет. Я рассматривал Самсунг S10 в качестве следующего телефона, но видимо время возвращаться к продукции Apple. Их телефоны тоже имеют много недостатков но они до сих пор делают одну вещь лучше, чем остальные. Они работают )
0 Ответить
Матвей Трушин 26 ноября 2019 13:15
Может потому что надо смотреть харастиристики а не покупать а потом ныть то что памятьи не хватает, А с10 в разы лучше Чем айфон Тоже самое железо и функционал
+3 Ответить
Михаил 10 октября 2019 00:16
Пользуюсь почти год, хороший аппарат, не громадная лопата, удобный , со всеми фишками, хорошей камерой, очень достойное соотношение цены и камеры.
0 Ответить
Лидфут 06 сентября 2019 00:54
Я так понимаю в А6 нет MHL?
0 Ответить
Алёна 03 сентября 2019 14:36
А6 - это любовь с первого взгляда как по виду так и в использовании. Я не игрок, игры не стоят - всем довольна. звук, качество фото , видео и т.д... РЕКОМЕНДУЮ!!!! пользуюсь уже год - счастлива. Люблю Самсунг !
+10 Ответить
FerrumCapital 23 июля 2019 12:57
Root -большое спасибо за отзывчивость это очень даже приятно, что играет в вашу пользу. Насчет цен было бы еще лучше если отображались цены для стран СНГ тоже, так как я из Баку, наш рынок тесно связан как ни как. Удачи вам в деятельности, которая очень актуальная и нужная.
+2 Ответить
Root 23 июля 2019 10:01
FerrumCapital в блоке "Цены на Samsung Galaxy A6" https://i.imgur.com/hOLUxvE.png (для жителей РФ и РБ отображаются соответствующие цены для каждой страны). По поводу цены - согласен с Вами, мы уже реализовываем функицонал, чтобы автоматические обновлялись цены до среднестатистических по рынку. Гибридный слот исправили. Спасибо.
0 Ответить
FerrumCapital 23 июля 2019 09:33
Root - и где же это в блоке ниже есть у вас актуальные цены? телефоны сравниваются по стартовой цене годовой давности. это же ведет в заблуждение покупателя. И насчет гибридного слота, он не гибридный, там 3 разъема. Что меня бесит так это то что я очень долго сравнивал телефоны здесь и в этоге я когда покупал ваша инфа была во многом ложной. И думаю я не один такой. Хороший портал у вас, мне нравится ваш сайт оформление и все прочее, но инфу меняйте или уточняйте по чаще. Спасибо.
0 Ответить
Root 22 июля 2019 17:30
FerrumCapital - в таблице именно пишет "стартовая цена" (на момент продажи). А актуальные цены отображаются в блоке ниже.
0 Ответить
FerrumCapital 20 июля 2019 08:51
Цена уже с мая не выше 14000 и уже с мая прилетел One Uİ на андроиде 9. Думаю вам следует часто менять инфу а то они устаревшие. Это заметно при сравнении телефонов инфа не соответствует реальности. Я у вас сравнивал и потом поехал покупать новые А шки. но в магазине увидел А6 за 12900 я офигел у вас 22990 а в магазине 12900 я уточнил и мне сказали там же что А6 официально получил андроид 9. я не задумываясь купил его ибо он в тысячу раз симпотнее чем эти уродливые новые Ашки. эти моно брови и челюсти с низу в пластиковом корпусе. Хоть и экран А6 720\1480 но это не заметно. не ведитесь на инфу годовой давности.
0 Ответить
Артём 22 мая 2019 15:30
Охх как же хорошо я купил себе модель а6 и всё идеально игры типо пубг и так далее играются на средне высоких настройках а когда обновишся до андройд 9 pie всё стало ещё лучше
+2 Ответить
Артем 17 апреля 2019 06:59
Кто-нибудь обновил до Android 9.0 Pie?
-22 Ответить
Сергей 14 апреля 2019 11:46
Телефон 3 месяца в эксплуатации, приходят уведомления, что память сообщений переполнена + использованы все 32 Гб, хотя на самом деле это не так, подскажите пожалуйста что делать?
-37 Ответить
Артем 06 апреля 2019 20:08
Такой вопрос-подскажите пожалуйста те кто приобрел самсунг а6 интересует кнопка пуска с правой стороны и кнопки громкости у когото присутствуют небольшие люфты кнопок или нет конкретно интересует кнопка включения
-5 Ответить
Вит Нов 02 апреля 2019 16:13
Телефон рекомендую! Летает, без лагов и висяков, камера хорошая ,NFC работает хорошо, сеть 4g + , заряд держит, звук отличный и громкий, не слушайте глупые отзывы! Я доволен, если бы защита от влаги была, цены бы не было! Рекомендую! 5+
+1 Ответить
Диана 29 марта 2020 21:46
Супер телефон и камера тоже
0 Ответить
Дмитри 14 октября 2018 22:35
А6 - это шаг назад в развитии смартфонов самсунг среднего сегмента! Я бы сказал прыжок назад! По сравнению с прошлогодним одноклассником, А5 (2017), который сейчас стоит НАмного дешевле, у А6: - нет защиты от воды IP68; - старый разъем microUSB (кто пользовался новым type-c, меня поймет); - экран хуже (смотрите плотность пикселей); - гибридный слот (или сим2 или SD); - процессор слабее (как у А3 2017). Когда я взял его в руки - ощущение, что в руках новая версия серии J, т.е. ЭКОНОМ, но никак НЕ СРЕДНИЙ, как заявляет производитель. Мой вывод - А6 - на вид - обманчивая внешность флагмана S8-S9 по безHOMEкнопочному облику, круглоугольному экрану, и сканеру отпечатка сзади, но это только издалека, на деле - дешевая пустышка, которая своих денег не стоит, лучше взять А5 (2017) и еще сэкономить. Позор, самсунг, за такие деньги, такое г**но! Премия "развод покупателей 2018года"!
-58 Ответить
Тамара Новосельцева 06 января 2019 22:22
Телефон супер! Не слушайте тех, кто в руках его не держал! Телефон летает огонь, лагов нет! Было бы +если бы от влаги защита была и заряд вход type-c. Рекомендую телефон! А ещё, сеть 4G+ ловит без проблем, практический везде!
+10 Ответить
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