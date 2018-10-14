Samsung Galaxy A6
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Светодиодная вспышка с обеих сторон
- Высокое разрешение основной камеры
- AMOLED-экран
- Хорошая апертура основного модуля
- Два варианта памяти: 3/32 и 4/64 ГБ
- Средняя плотность пикселей
- Нет водозащиты
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.24%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
По характеристикам, Самсунг Галакси А6 сбалансирован совсем неплохо. Диагональ его экрана равна 5.6 дюймам, и при разрешении 1480 x 720 пикселей плотность пикселей составляет 294 точки на дюйм. Матрица выполнена по технологии Super AMOLED.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|Ширина
|70.8 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|9.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|6 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор внутри смартфона имеет емкость 3000 мАч, и благодаря быстрой зарядке он заряжается на 100% за полтора часа. Согласно отзывам о Galaxy A6, телефон выдерживает более суток в среднем темпе использования.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Смартфон имеет по одной камере спереди и сзади, обе оборудованы 16-мегапиксельными сенсорами и отдельными вспышками типа LED. Диафрагма основной камера составляет f/1.7, а фронтальной — f/1.9.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.487 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.386 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Из каких материалов состоит конструкция Самсунг А6?
- В основе рамы производитель использует металл, а спереди и сзади находятся панели, выполненные из закаленного стекла.
Отличаются ли Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus производительностью?
- Оба смартфона оборудованы аналогичными процессорами, доступны в конфигурациях с одинаковым объемом памяти, но разница в разрешении экрана дает о себе знать. Из-за того, что Галакси А6 имеет более низкое разрешение матрицы, он обладает большим запасом мощности, чем старшая модель.
Будет ли официально продаваться версия в фиолетовом цвете (мистический аметист)?
- Точных данных нет, но Galaxy S8 в такой расцветке доступен онлайн-магазине Samsung, поэтому можно предположить, что и Galaxy A6 тоже появится.