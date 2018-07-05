Можно ли использовать две SIM и карту памяти microSD?

- Samsung оснастил Galaxy A6 Plus отдельным слотом под флешку, а это значит, что вы можете одновременно использовать еще две СИМ-карты.

Как войти в тестовое меню Samsung А6 Плюс?

- Все, что нужно, это ввести в номеронабирателе *#0*# и дождаться открытия этого меню.

Есть ли здесь функция Always On Display, и если есть, то как ее включить?

- Samsung А6 Плюс обладает этой функцией, а включить ее можно в настройках блокировки и безопасности. Там вы найдете пункт Always On Display, где находится нужный переключатель. Если вы не можете найти в настройках соответствующий параметр, тогда воспользуйтесь встроенным поиском.