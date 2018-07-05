Samsung Galaxy A6 Plus
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка Dolby Atmos
- Есть аудиоразъем 3.5 мм
- Совместимый с Samsung Pay
- Большой экран с высокой плотностью пикселей
- Есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac
- Отсутствует влагозащита
- Стекло быстро пачкается
- Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A6 Plus — старшая модель новой серии смартфонов, которая получила большой 6-дюймовый экран Infinity Display. Он построен по технологии Super AMOLED, имеет соотношение сторон 18.5:9, и при разрешении 2220 на 1080 пикселей выдает плотность точек 411 PPI, но это не главное его отличие от младшего собрата.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5664 x 4248
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Модель с приставкой плюс обзавелась двойной основной камерой с режимом портретной съемки Live Focus. Сенсоры имеют следующие характеристики: 16 МП основной с апертурой f/1.7 и 5 МП дополнительный. Спереди размещен 24-мегапиксельный модуль с собственной LED-вспышкой.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Если вы фанатеете от звука, то Самсунг A6 Plus точно вас порадует. На нем реализована программная фишка Dolby Atmos, предлагающая ряд параметров для улучшения качества звучания как из стереодинамиков, так и наушников. В цену смартфона также включена неплохая гарнитура.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A6 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли использовать две SIM и карту памяти microSD?
- Samsung оснастил Galaxy A6 Plus отдельным слотом под флешку, а это значит, что вы можете одновременно использовать еще две СИМ-карты.
Как войти в тестовое меню Samsung А6 Плюс?
- Все, что нужно, это ввести в номеронабирателе *#0*# и дождаться открытия этого меню.
Есть ли здесь функция Always On Display, и если есть, то как ее включить?
- Samsung А6 Плюс обладает этой функцией, а включить ее можно в настройках блокировки и безопасности. Там вы найдете пункт Always On Display, где находится нужный переключатель. Если вы не можете найти в настройках соответствующий параметр, тогда воспользуйтесь встроенным поиском.