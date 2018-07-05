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Samsung Galaxy A6 Plus

Samsung Galaxy A6 Plus
Дисплей
63
Производительность
22
Батарея
69
Камера
55
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка Dolby Atmos
  • Есть аудиоразъем 3.5 мм
  • Совместимый с Samsung Pay
  • Большой экран с высокой плотностью пикселей
  • Есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac
  • Отсутствует влагозащита
  • Стекло быстро пачкается
  • Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А6 Плюс
63

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
462 нит

Samsung Galaxy A6 Plus — старшая модель новой серии смартфонов, которая получила большой 6-дюймовый экран Infinity Display. Он построен по технологии Super AMOLED, имеет соотношение сторон 18.5:9, и при разрешении 2220 на 1080 пикселей выдает плотность точек 411 PPI, но это не главное его отличие от младшего собрата.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A6 Plus
Инфо
Высота 160.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.3%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А6 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
785
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3740
AnTuTu Benchmark 7
57339
AnTuTu Benchmark 8
84806
69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 9 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:13 ч.
Время просмотра видео
17:21 ч.
Время разговора (3G)
34:18 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A6 Plus
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5664 x 4248
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Модель с приставкой плюс обзавелась двойной основной камерой с режимом портретной съемки Live Focus. Сенсоры имеют следующие характеристики: 16 МП основной с апертурой f/1.7 и 5 МП дополнительный. Спереди размещен 24-мегапиксельный модуль с собственной LED-вспышкой.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Если вы фанатеете от звука, то Самсунг A6 Plus точно вас порадует. На нем реализована программная фишка Dolby Atmos, предлагающая ряд параметров для улучшения качества звучания как из стереодинамиков, так и наушников. В цену смартфона также включена неплохая гарнитура.

78

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A6 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A6 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать две SIM и карту памяти microSD?

- Samsung оснастил Galaxy A6 Plus отдельным слотом под флешку, а это значит, что вы можете одновременно использовать еще две СИМ-карты.

Как войти в тестовое меню Samsung А6 Плюс?

- Все, что нужно, это ввести в номеронабирателе *#0*# и дождаться открытия этого меню.

Есть ли здесь функция Always On Display, и если есть, то как ее включить?

- Samsung А6 Плюс обладает этой функцией, а включить ее можно в настройках блокировки и безопасности. Там вы найдете пункт Always On Display, где находится нужный переключатель. Если вы не можете найти в настройках соответствующий параметр, тогда воспользуйтесь встроенным поиском.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (322 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Виталий 17 апреля 2020 14:29
Да он полный отстой!!! Мало того,что он слабый,так в нем ещё всё древнее Разъем старый micro USB, Bluetooth старый,тип памяти старый ddr 3, быстрой зарядки нет Короче это телефон уровня 2014-2015 годов,но никак 2018-го
+13 Ответить
Сергей 01 ноября 2019 16:03
Отличный телефон на свои деньги. На конец 2019 года можно купить за 180 долларов. Быстрая зарядка в нем есть, в комплекте блока нет. Отдельно самсунг оригинальная стоит 15-20 долларов, не проблема докупить. Телефоном очень доволен.
+8 Ответить
Михаил 08 апреля 2019 08:25
Быстрой зарядки нет!!!!!
-6 Ответить
Anatoli Apanovich 02 апреля 2019 15:50
Samsung A6+ Камера селфи размазывает задний фон. Невозможно нормально что-то зафиксировать, всё сзади размазывает и настроить камеру или отключить нельзя. Кроме рожи короче ничего не сфотографируешь . Сама камера селфи отличная НО, кроме рожи ничего. Все размывает. Если бы местами камеру поменяли бы то было бы окей. Уважаемые, не спешите с этим телефоном . Для работы он норм. Хорош. Но вот с селфи камерой которая Размывает за вашими плечами всё , и , камеру не настроить и не отключить то это уже проблема. Сейчас пользуюсь. Взял на свою голову.
-74 Ответить
Вэл 13 января 2020 00:41
Походу смысл жизни твоей-это селфи.
+3 Ответить
Елена 05 июля 2018 17:47
В модели А6+ нету быстрой зарядки! Ранее у меня была модель A5(2017) года, так в ней type-c с быстрой зарядкой. За 30 минут можно было быстро зарядить телефон почти до 100%. А теперь слот зарядки стал старый, и заряжается очень долго, часа два до 100%. Тут я разочарована. Может кто знает, можно ли каким-то образом включить быструю зарядку в самой модели А6+, если у меня есть блок быстрой зарядки с проводом.
-156 Ответить
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