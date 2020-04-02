Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A60: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A60
Дисплей
69
Производительность
43
Батарея
66
Камера
65
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный дизайн Infinity-O
  • Высокопроизводительная платформа — позволяет играть в любые игры
  • Многофункциональная камера делает отличные фотографии
  • Мощная быстрая зарядка в комплекте
  • Пластиковый корпус быстро затирается
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Достаточно высокая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А60
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.22%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
658 нит

Samsung Galaxy A60 получил Infinity-O экран с круглым отверстием для фронтальной камеры, которое позволило инженерам добиться максимального процента полезной площади. Это Super AMOLED панель с высокой плотностью пикселей (409 точек на дюйм), что обеспечивает четкую картинку на большом 6.3-дюймовом дисплее.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A60
Инфо
Высота 155.2 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.22%
43

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 4 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2300
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5829
Geekbench 5 (одноядерный)
454
Geekbench 5 (многоядерный)
921
AnTuTu Benchmark 7
172297
AnTuTu Benchmark 8
214363

Это один из самых быстрых Android-смартфонов среднего ценового диапазона. В бенчмарке AnTuTu он набирает более 173 тысяч баллов, а значит вы можете запускать на нем любые игры и играть с высоким уровнем комфорта. В телефоне есть 128 ГБ встроенной памяти, поэтому маловероятно, что когда-либо вам придется покупать карту microSD. Хотя специально для нее есть отдельный слот.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
66

Батарея

Характеристики
Объем 3410 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:31 ч.
Время просмотра видео
11:47 ч.
Время разговора (3G)
25:29 ч.

Батареи на 3500 мАч легко хватает на 24 часа автономной работы. Вы можете разрядить телефон и за 6 часов, но в смешанном режиме он будет долго работать. Устройство может быстро заряжаться благодаря функции Adaptive Fast Charge мощностью 15 Ватт.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A60
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66.2 дБ
Музыка
68 дБ
Звонок
69.5 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A60 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A60

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда смартфон появится в России официально?

- Точная дата начала продаж Samsung A60 пока не сообщается, но известно, что старт продаж состоится в мае. Скорее всего, в последних числах следующего месяца.

Защищен ли смартфон от воды?

- Он лишен защиты от воды, как и остальные модели A-серии 2019 года. Однако, Самсунг А60 не боится случайных брызг.

Сколько времени требуется для полной зарядки аккумулятора?

- До полной зарядки аккумулятора на 3500 мАч требуется около полтора часа. Если не нагружать устройство в процесс, то процесс может завершится быстрее на 10-15 минут.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (105 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Оксана 02 апреля 2020 07:11
Мне нравится очень мой самсунг 60А .но минус что чехол и доп.к телефону надо заказывать .пока в волгограде его почему то не продают.так что эксклюзив у меня .и это приятно.
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях