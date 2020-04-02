Когда смартфон появится в России официально?

- Точная дата начала продаж Samsung A60 пока не сообщается, но известно, что старт продаж состоится в мае. Скорее всего, в последних числах следующего месяца.

Защищен ли смартфон от воды?

- Он лишен защиты от воды, как и остальные модели A-серии 2019 года. Однако, Самсунг А60 не боится случайных брызг.

Сколько времени требуется для полной зарядки аккумулятора?

- До полной зарядки аккумулятора на 3500 мАч требуется около полтора часа. Если не нагружать устройство в процесс, то процесс может завершится быстрее на 10-15 минут.