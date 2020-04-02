Samsung Galaxy A60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный дизайн Infinity-O
- Высокопроизводительная платформа — позволяет играть в любые игры
- Многофункциональная камера делает отличные фотографии
- Мощная быстрая зарядка в комплекте
- Пластиковый корпус быстро затирается
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Достаточно высокая цена
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.22%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A60 получил Infinity-O экран с круглым отверстием для фронтальной камеры, которое позволило инженерам добиться максимального процента полезной площади. Это Super AMOLED панель с высокой плотностью пикселей (409 точек на дюйм), что обеспечивает четкую картинку на большом 6.3-дюймовом дисплее.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.2 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 4 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Это один из самых быстрых Android-смартфонов среднего ценового диапазона. В бенчмарке AnTuTu он набирает более 173 тысяч баллов, а значит вы можете запускать на нем любые игры и играть с высоким уровнем комфорта. В телефоне есть 128 ГБ встроенной памяти, поэтому маловероятно, что когда-либо вам придется покупать карту microSD. Хотя специально для нее есть отдельный слот.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|3410 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батареи на 3500 мАч легко хватает на 24 часа автономной работы. Вы можете разрядить телефон и за 6 часов, но в смешанном режиме он будет долго работать. Устройство может быстро заряжаться благодаря функции Adaptive Fast Charge мощностью 15 Ватт.
Камеры
|Матрица
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.17 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A60
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда смартфон появится в России официально?
- Точная дата начала продаж Samsung A60 пока не сообщается, но известно, что старт продаж состоится в мае. Скорее всего, в последних числах следующего месяца.
Защищен ли смартфон от воды?
- Он лишен защиты от воды, как и остальные модели A-серии 2019 года. Однако, Самсунг А60 не боится случайных брызг.
Сколько времени требуется для полной зарядки аккумулятора?
- До полной зарядки аккумулятора на 3500 мАч требуется около полтора часа. Если не нагружать устройство в процесс, то процесс может завершится быстрее на 10-15 минут.
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