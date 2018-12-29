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Samsung Galaxy A6s

Samsung Galaxy A6s
Дисплей
62
Производительность
39
Батарея
58
Камера
54
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть хороший запас производительности
  • AMOLED-экран с поддержкой AOD
  • Есть NFC
  • Хорошая комплектация
  • Быстрый USB Type-C (2.0)
  • Однодиапазонный Wi-Fi
  • Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А6с
62

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.95%

В устройстве используется топовый sAMOLED-экран с плотностью пикселей 402 точки на дюйм. Соотношение сторон 18:9, и физическое разрешение 2160 на 1080 пикселей соответствует этому показателю. Диагональ панели равна 6 дюймам, что даже больше, чем у Galaxy S9.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A6s
Инфо
Высота 152.3 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.95%
39

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А6с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5782
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1426
AnTuTu Benchmark 7
115041
AnTuTu Benchmark 8
160733

Здесь процессор 8-ядерный (Snapdragon 660): 4 ядра работает на частоте 2.2 ГГц, 4 на частоте 1.8 ГГц. Они разработаны на 64-битной архитектуре Kyro 260. Характеристики Самсунг Галакси А6с свидетельствуют о том, что он может предложить даже больше, чем обычный смартфон среднего ценового сегмента.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI Experience UI
58

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, а быстрая зарядка сильно экономит время, так как позволяет зарядить батарею чуть дольше чем за 1 час. Беспроводной зарядки нет, в чем нет ничего странного, учитывая тот факт, что цена смартфона не больше 25 000 рублей.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A6s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2
Размер пикселя 1.25 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A6s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A6s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Что лучше выбрать, Galaxy A6 2018 или Galaxy A6s?

- Недавно анонсированный Galaxy A6s обладает более крупным экраном, чем обычный A6. Оба смартфона работают на операционной системы Android Oreo, но 6s выигрывает у своего конкурента за счет лучшего соотношения экрана к корпусу, а также объему памяти как ОЗУ, так ПЗУ. В отличие от от него, Galaxy A6 2018 имеет LED-вспышку спереди. По производительности они практически идентичны. Более новая модель получила аккумулятор на 3300 мАч, тогда как старшая — 3000 мАч. Таким образом, если вам нужно больше памяти и более крупный экран, то выбор стоит остановить на версию с приставкой "s".

Есть ли здесь инфракрасный порт?

- - Samsung Galaxy A6s не имеет инфракрасного порта. Управлять умной техникой в доме можно по Wi-Fi.

Защищен ли этот аппарат от воды?

- Нет, A6s имеет обычный корпус, незащищенный от воды. Этой особенностью характеризуются модели значительно более дорогие.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (33 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Макс 05 апреля 2020 09:56
Почему не работает функция direct call? Все подключился,но набора номера не происходит
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MuhaM 29 декабря 2018 16:18
Одним из сильных конкурентов может быть Ми-8 лайт. Найти можно на 18000 рублей 4/64 и на Ми-8 присутствует искусственный интеллект. И Ми 8 очень силен в своей камере и тут разница большевики на 7тыс руб. Ну и конечно же Асус Зенфон Макс про М2 за ту же цену но с аккумулятором в 5000мач но микрофон юсб разъемом.
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