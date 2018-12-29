Samsung Galaxy A6s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть хороший запас производительности
- AMOLED-экран с поддержкой AOD
- Есть NFC
- Хорошая комплектация
- Быстрый USB Type-C (2.0)
- Однодиапазонный Wi-Fi
- Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.95%
В устройстве используется топовый sAMOLED-экран с плотностью пикселей 402 точки на дюйм. Соотношение сторон 18:9, и физическое разрешение 2160 на 1080 пикселей соответствует этому показателю. Диагональ панели равна 6 дюймам, что даже больше, чем у Galaxy S9.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.3 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Здесь процессор 8-ядерный (Snapdragon 660): 4 ядра работает на частоте 2.2 ГГц, 4 на частоте 1.8 ГГц. Они разработаны на 64-битной архитектуре Kyro 260. Характеристики Самсунг Галакси А6с свидетельствуют о том, что он может предложить даже больше, чем обычный смартфон среднего ценового сегмента.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|Experience UI
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, а быстрая зарядка сильно экономит время, так как позволяет зарядить батарею чуть дольше чем за 1 час. Беспроводной зарядки нет, в чем нет ничего странного, учитывая тот факт, что цена смартфона не больше 25 000 рублей.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A6s
FAQ - Ответы на частые вопросы
Что лучше выбрать, Galaxy A6 2018 или Galaxy A6s?
- Недавно анонсированный Galaxy A6s обладает более крупным экраном, чем обычный A6. Оба смартфона работают на операционной системы Android Oreo, но 6s выигрывает у своего конкурента за счет лучшего соотношения экрана к корпусу, а также объему памяти как ОЗУ, так ПЗУ. В отличие от от него, Galaxy A6 2018 имеет LED-вспышку спереди. По производительности они практически идентичны. Более новая модель получила аккумулятор на 3300 мАч, тогда как старшая — 3000 мАч. Таким образом, если вам нужно больше памяти и более крупный экран, то выбор стоит остановить на версию с приставкой "s".
Есть ли здесь инфракрасный порт?
- - Samsung Galaxy A6s не имеет инфракрасного порта. Управлять умной техникой в доме можно по Wi-Fi.
Защищен ли этот аппарат от воды?
- Нет, A6s имеет обычный корпус, незащищенный от воды. Этой особенностью характеризуются модели значительно более дорогие.