Что лучше выбрать, Galaxy A6 2018 или Galaxy A6s?

- Недавно анонсированный Galaxy A6s обладает более крупным экраном, чем обычный A6. Оба смартфона работают на операционной системы Android Oreo, но 6s выигрывает у своего конкурента за счет лучшего соотношения экрана к корпусу, а также объему памяти как ОЗУ, так ПЗУ. В отличие от от него, Galaxy A6 2018 имеет LED-вспышку спереди. По производительности они практически идентичны. Более новая модель получила аккумулятор на 3300 мАч, тогда как старшая — 3000 мАч. Таким образом, если вам нужно больше памяти и более крупный экран, то выбор стоит остановить на версию с приставкой "s".

Есть ли здесь инфракрасный порт?

- - Samsung Galaxy A6s не имеет инфракрасного порта. Управлять умной техникой в доме можно по Wi-Fi.

Защищен ли этот аппарат от воды?

- Нет, A6s имеет обычный корпус, незащищенный от воды. Этой особенностью характеризуются модели значительно более дорогие.