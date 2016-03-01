Тесты в бенчмарках

В основе телефона лежат восьмиядерный процессор Exynos с тактовой частотой 1.6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и Android 5.1.1 Lollipop. Производительности, как вы могли уже догадаться, достаточно практически для любых задач. Вы также сможете играть в 3D-игры, благодаря мощному графическому ускорителю Mali-T720. Встроенной памяти 16 ГБ, хотя пользователю доступно около 12 ГБ, однако ситуацию спасает слот для microSD емкостью до 128 ГБ.