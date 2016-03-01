Samsung Galaxy A7 (2016)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с высоким разрешением
- Высокая плотность пикселей (401)
- Отличное соотношение дисплея к корпусу
- 3 ГБ ОЗУ
- Тонкий корпус
- Быстрая зарядка
- Поддержка 4G
- Наличие сканера отпечатков пальцев
- Не самая свежая версия операционной системы
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.52%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.5 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Вес Samsung A7 (2016), корпус которого выполнен из стекла и металла, составляет 172 грамма, а его толщина - 7.3 мм. Обновленный Galaxy A7 имеет отличное соотношение дисплея к корпусу - приблизительно 74.3%. С обоих сторон он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass четвертого поколения.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7580
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
В основе телефона лежат восьмиядерный процессор Exynos с тактовой частотой 1.6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и Android 5.1.1 Lollipop. Производительности, как вы могли уже догадаться, достаточно практически для любых задач. Вы также сможете играть в 3D-игры, благодаря мощному графическому ускорителю Mali-T720. Встроенной памяти 16 ГБ, хотя пользователю доступно около 12 ГБ, однако ситуацию спасает слот для microSD емкостью до 128 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Производитель оснастил Galaxy A7 (2016) 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Он может похвалиться оптической стабилизацией изображения и ручным режимом, который позволяет более точно настроить съемку как видео, так и фото.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.414 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.547 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A7 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени смартфон способен проработать в режиме воспроизведения видео?
- Около 12 часов.
Есть ли возможность переносить приложения на карту памяти?
- Да, последняя версия TouchWiz имеет такую возможность.