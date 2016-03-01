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Samsung Galaxy A7 (2016)

Samsung Galaxy A7 (2016)
Дисплей
57
Производительность
22
Батарея
66
Камера
47
Итоговая оценка
43
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высоким разрешением
  • Высокая плотность пикселей (401)
  • Отличное соотношение дисплея к корпусу
  • 3 ГБ ОЗУ
  • Тонкий корпус
  • Быстрая зарядка
  • Поддержка 4G
  • Наличие сканера отпечатков пальцев
  • Не самая свежая версия операционной системы

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А7 (2016)
57

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
535 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A7 (2016)
Инфо
Высота 151.5 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.52%

Вес Samsung A7 (2016), корпус которого выполнен из стекла и металла, составляет 172 грамма, а его толщина - 7.3 мм. Обновленный Galaxy A7 имеет отличное соотношение дисплея к корпусу - приблизительно 74.3%. С обоих сторон он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass четвертого поколения.

22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А7 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

AnTuTu Benchmark 7
35774

В основе телефона лежат восьмиядерный процессор Exynos с тактовой частотой 1.6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и Android 5.1.1 Lollipop. Производительности, как вы могли уже догадаться, достаточно практически для любых задач. Вы также сможете играть в 3D-игры, благодаря мощному графическому ускорителю Mali-T720. Встроенной памяти 16 ГБ, хотя пользователю доступно около 12 ГБ, однако ситуацию спасает слот для microSD емкостью до 128 ГБ.

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz
66

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:55 ч.
Время просмотра видео
13:08 ч.
Время разговора (3G)
26:01 ч.
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A7 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Производитель оснастил Galaxy A7 (2016) 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Он может похвалиться оптической стабилизацией изображения и ручным режимом, который позволяет более точно настроить съемку как видео, так и фото.

55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.414 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.547 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A7 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A7 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени смартфон способен проработать в режиме воспроизведения видео?

- Около 12 часов.

Есть ли возможность переносить приложения на карту памяти?

- Да, последняя версия TouchWiz имеет такую возможность.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (191 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Бакитжан 11 мая 2019 06:37
Здравствуйте! на экране появляется надпись "В приложении Launcher произошла ошибка" пожалуйста подскажите, что делать?
+7 Ответить
Анна Рескивнеут 04 апреля 2019 15:35
Сколько не очищаю телефон все равно высвечивает что мало памяти, сколько можно удалять приложения!!!!!! Капец. тяжеловоз в нем нет. По настройкам показывает что память доступна 24% от 100% объясните мне почему так
+21 Ответить
Гость Сергей 10 октября 2018 21:51
Здравствуйте у меня A7 2016 года. Насчёт работы телефону всё супер батарейку держит хорошо и я с такими вещями не сталкивался у меня всё время телефон на две симки работает и не глючит я всем саветаю Samsung galaxy A7 2016 г.
+18 Ответить
Nikolay11 19 мая 2016 18:54
Являюсь поклонником Самсунга, это уже мой третий телефон, ждал выпуск, смотрел релизы Galaxy A7 2016, теперь могу поделиться своим мнением. Первым преимуществом лично для меня, это внешний вид, стилный качественный, отличное сочетание стекла и металла, ну и конечно же сканер отпечатка пальца, понимаю, что они есть у других брендов, но я все таки о самсунге. В отличии j7, камера гораздо лучше и вместо 8мп 13. Быстрая зарядка и поддержка 4G (хотя и 3 G еще не везде работает). Заявленных производителем 17 часов батарея не держит, но вероятнее всего из за количества установленных прог. Да и в принципе Андроид, это пожиратель батареи. Да и собственно большой объем памяти 3ГБ позволят устанавливать достаточное количество разнообразных приложений, что не влияет на быстроту работы самого смартфона. Качество дисплея также отличное, без искажения можно просматривать ролики, фильмы. Цена очень демократична для такого смартфона. Никаких сбоев изза того что телефон двухсимочный не обнаружил. ПО прошивка старая, это огорчило, но я уверен это скоро поправят. А в целом достойная и конкурентная модель с отличными характеристиками, выбирая между Гелекси Джей 7 и Samsung Galaxy A7 2016, конечно же без колебаний остановился на А7.
+9 Ответить
Анатолий Ганжа 01 марта 2016 21:22
Пользуюсь таким аппаратом уже второй месяц. В принципе доволен полностью, есть мелкие недочеты, но это нормально, до сих пор идеальных гаджетов я не встречал. Главное что работает шустро и не лагает. Начну по плрядку, первое что бросается в глаза и можно ощутить без всяких тестов и приборов это сборка и сами материалы. С этим порядок полный, ни люфтов ни скрипов в этом телефоне я не нашел. Металлический корпус, это мне нравится, в руке держится легко, и по весу хороший, комфортно пользоваться. Второе, это экран, ну тут как и предполагалось все отлично, что-что, а с экранами у самсунга проблем давно нет, считаю их лучшими на рынке смартфонов. Цветопередача шикарная, очень насыщенные цвета, контуры ровные, большой диапазон яркости. Размер 5.5 дюйма скорее на любителя, если честно то оказалось не мой формат, так как люблю в кармане джинсов носить, но это лично моя проблема. А вот пользоваться удобно, даже электронные книги читать комфортно (на меньших диагоналях мне не удобно). Ну и ФУЛ ХД разрешение, хотя этим уже по моему уже и не удивить не кого. Что касается пользования непосредственно для общения, то есть как телефоном, тут тоже вроде порядок, 2 симки для меня в самый раз, легко переключаться, записная книга удобная, слышимость хорошая. По началу немного не привычно было из-за габаритов звонить по нему, но уже привык, тоже отлично. Ну и конечно же хотелось бы сказать про операционку, тут пишут что не самая свежая версия и это минус, но для меня, как для простого обывателя это вообще никакой роли не играет, все функции, которыми я пользуюсь работают и довольно удобные. Но повторюсь, я простой обыватель, мне не нужны всякие сканеры и куча примочек чтобы просто пользоваться телефоном, камерой и интернет браузером. С быстродействием проблем нет абсолютно, да и откуда, у меня ноут слабее по начинке. Любые приложения и игры просто летают. Как ни странно, я боялся что с аккумулятором проблемы будут, но мне на 2-3 дня хватает с головой при простом пользовании. С играми и за день посадить можно. Камеры обе хорошие, но в принципе и тут самсунг в лидерах по моему. В итоге хочу сказать, своих денег аппарат стоит точно, хорошая современная модель, я о покупке не пожалел ни разу, плюсов в разы больше, чем минусов, если эти минусы вообще есть. Я не большой профи в технике, но из тех смартфонов, с которыми доводилось иметь дело, этот мне понравился больше всего.
+17 Ответить
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