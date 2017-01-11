Samsung Galaxy A7 (2017)
Дисплей
58
Производительность
22
Батарея
76
Камера
52
Итоговая оценка
52
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Обе камеры на 16 МП с апертурой F/1.9
- Корпус с защитой от воды и пыли
- Ёмкий аккумулятор на 3600 мАч
- Не самая новая версия Android
- Нет оптической стабилизации
- Нет ИК-порта
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А7 (2017)
58
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|73.85%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
528 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|Ширина
|77.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.85%
22
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7880
|Архитектура
|8 ядер по 1.9 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1900 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1033 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
720
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3439
AnTuTu Benchmark 7
61406
AnTuTu Benchmark 8
93736
58
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Experience UI
76
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:47 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
28:33 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе - 41 место
52
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
68
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Производитель также оснастил Самсунг Галакси А7 (2017) сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2 LE и даже сенсором для измерения ритма сердцебиения. Вас может разочаровать тот факт, что здесь нет инфракрасного порта. Но вы будете рады узнать, что в этом смартфоне есть функция всегда включенного экрана (Always On Display), как и у флагманских моделей.
63
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A7 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.