Производитель также оснастил Самсунг Галакси А7 (2017) сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2 LE и даже сенсором для измерения ритма сердцебиения. Вас может разочаровать тот факт, что здесь нет инфракрасного порта. Но вы будете рады узнать, что в этом смартфоне есть функция всегда включенного экрана (Always On Display), как и у флагманских моделей.