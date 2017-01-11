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Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)
Дисплей
58
Производительность
22
Батарея
76
Камера
52
Итоговая оценка
52
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Обе камеры на 16 МП с апертурой F/1.9
  • Корпус с защитой от воды и пыли
  • Ёмкий аккумулятор на 3600 мАч
  • Не самая новая версия Android
  • Нет оптической стабилизации
  • Нет ИК-порта

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А7 (2017)
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 73.85%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
528 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A7 (2017)
Инфо
Высота 156.8 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.85%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А7 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880
Архитектура 8 ядер по 1.9 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1900 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
720
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3439
AnTuTu Benchmark 7
61406
AnTuTu Benchmark 8
93736
58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Experience UI
76

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:47 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
28:33 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A7 (2017)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Производитель также оснастил Самсунг Галакси А7 (2017) сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2 LE и даже сенсором для измерения ритма сердцебиения. Вас может разочаровать тот факт, что здесь нет инфракрасного порта. Но вы будете рады узнать, что в этом смартфоне есть функция всегда включенного экрана (Always On Display), как и у флагманских моделей.

63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A7 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A7 (2017)

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (311 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (10)

Топтыжка 10 октября 2019 23:19
Пользуюсь уже 2.7 года-полёт отличный! Ничего нового не хочется. Удачная покупка! Падал и асфальт и на плитку и на линолеум-👌👌👌Быстрая зарядка-класс! Влаго- и пылезащита- чудо, но раньше непонятно было, за что такие деньги (куплен за 29990). Мощный аккум👏🌹
+8 Ответить
Валерий 09 октября 2019 19:35
Читаю и не верю, у меня уже около 2х лет, работает отлично. Никаких замечаний нет. Лучшее что было у меня.Сони был до этого, так земля и небо.
+3 Ответить
Виктория 26 августа 2019 21:05
Прошло два года как пользуюсь. Падал не раз,но уцелело даже стекло(в чехле книжке для своей модели),до сих пор не глючит. Единственное всегда и везде сопровождает слегка желтая полоса посреди экрана в 2 см и просвечивает клава слегка,всегда и везде,причем розовым цветом. Вот хочу поменять не знаю на какой.
+2 Ответить
Гость Алексей 08 ноября 2018 18:45
Купили телефон полгода назад всё было супер.НО две недели назад появился значок в виде капельки (при том что телефон в воде не был и влага на него не попадала),по совету продавцов из магазина (где преобрели данный телефон) просушили телефон сутки в рисе и капелька исчесла ровно на полдня, а затем вновь появилась. Сдали телефон по гарантии в магазин, через неделю нам позвонили и сказали, что сервисный центр провел диагностику и выявил коррозию от влаги,а это не гарантийный случай. Теперь мы должны заплатить 400 за диагностику и получим обратно свой уже неработающий телефон, так как он перестал заряжатся. Очень разочарованы данной моделью, ведь мы брали телефон пыли и влаго стойкий, а оказывается от влаги от не защищён и это при том что в воде телефон ни разу не был.
0 Ответить
Дастан 11 июля 2020 14:06
У меня также было,,это разьем заржовел и я поменял и стало четко работать,а сам телефон четкий уже четвертый год пошел брал его в 2017 в апреле
0 Ответить
Наталья 30 июля 2020 17:56
У меня было такое два года назад я минуты 3 феном дула в зарядное отверстие не горячим а теплым воздухом, капелька исчезла, и больше не появлялась))
0 Ответить
Ксения 17 января 2018 10:54
За пару лет испробовала множество гаджетов в ценовой категории до 15 тыс. Решила приобрести сей девайс, ожидая чего то лучшее и продвинутее.... Разочарована ОЧЕНЬ! Во-первых, телефон брала с большим акцентом на камеру, но в итоге очень в ней разочаровалась. Камера уступает даже китайскому телефону, который заказывала на али jiayu в четкости и качестве записанного видео. Так же камера уступает Asus ZenFon2 по функционалу, я имею ввиду всякие примочки в виде замедленной съемки, ускоренной съемки, и других настроек. Буквально вчера сравнивали камеру телефона VKworld заказанного опять же на Али, разницы никакой у камер, а цена, извините, дороже на 18 тыс!!! Зачем переплачивать спрашивается. Это что касается камеры. По функционалу Самсунг Галакси А7 вроде нареканий нет, а вот по примочкам интерфейса и разных настроек, опять же уступает многим моделям ценовой категории до 10 тыс. (замена фона в сообщениях, настройки контактов и многое другое) Ещё вымораживает тот факт что в контактах, нажимая на человека не высвечивается его номер. Нужно дополнительно нажать кнопочку инфы, только тогда увидишь номер этого человека. По всяким интересным и полезным штучкам в виде жестов для скана экрана и каких то доп кнопочек вспомогательных...тут тоже всё сыро очень. Ничего интересного нет. Есть функция скана экрана ребром ладони, но она очень сложно дается, особенно когда находишься на каком-либо сайте, ибо скан сделать получается не с первого раза, так как при касании на экран, ребро ладони всегда наровит нажать на сайте какую нибудь ссылку или кнопку. Вообщем не продумано сделали и не удобно. То ли дело в Xiaomi Redmi note 4X, там скан делается проведя тремя пальцами по экрану и можно выставить длину отсканируемой информации. Очень удобно. Помимо этоко в Редми полно очень удобных примочек, чего нет в самсунге. И опять же, я говорю о разных ценовых категориях телефонов, в которых самсунг не особо и в выигрышном положении. Далее запись разговоров...её тут нет вообще!!!!! И меня это выбешивает конкретно! Во всех перечисленных выше телефонах она стоит по умолчанию. Но в А7 её тупо нет. А функция ну ооочень полезная как ни крути. Вообщем не оправдал моих надежд самсунг...И цена у него завышена в 2 раза.
+11 Ответить
Игорь 19 октября 2017 22:46
Купил в марте. Через месяц после того как прыгнул в бассейн, Samsung A7 2017 умер. целый день не смог включить, потом включился но у него перестал работать Wi-Fi и Bluetooth. IP 68 говно. А так сам телефончик отличный но увы теперь нет на нем Wi-Fi и Bluetooth. Походу надо менять плату. Дам дальный совет. Защита от воды нифига не работает, пожалуйста не проверьте, не повторяйте ошибки других.
+25 Ответить
Гость Natali 20 июля 2017 21:11
Телефон Просто г....!!! Купила в магазине Парк, он является официальными представителем Samsung!написала претензию На возврат денег, экспертиза показала, что полетели "мозги" телефона, что это заводской брак, Но магазин не захотел возвращать деньги, так как его можно отремонтировать!в сервисом центре сказали, что в настоящее время у них 3 такие модели на ремонте! Данный комментарий пишу, что бы люди боролись За свои права, а не слушали лапшу продавцов!!! Очень разочарована в качестве товара !!!
+5 Ответить
Константин89 18 апреля 2017 23:53
Мнения о Самсунг А7 2018 года у меня сложились противоречивые: с одной стороны, большой экран, который при этом не доставляет неудобств, режим always on, достаточный функционал для повседневного использования (мессенджеры, вконтакте, интернет - ничего не тормозит). С другой стороны - дисплей не такой яркий, как в прошлом поколении А7, поймать хорошие снимки на камеру без оптической стабилизации и сделать четкую фотку документа - проблема.. Аккумулятор, показалось, тоже держит хуже предыдущего поколения А7. И еще возникла проблема - при большом количестве фото в памяти телефона и карте памяти иногда тупит галерея - новые фотографии появляются в ней только через несколько минут после съемки (бывает не всегда). Также претензии к браузеру "интернет" - почему установлено стандартное ограничение в 50 вкладок в избранном? Зачем?
+7 Ответить
Вячеслав 20 февраля 2017 08:59
Хороший аппарат, основная камера отлично снимает, голосом управляется, картинка не дрожит, фокус плавно меняет, на 3м ноте бесило постоянная перефокусировка камеры при съемке видео. Странно почему в звонилке убрали голосовое управление, трубку поднять можно только руками. Отпечаток не тупит. Вот блокировку активации убрали, так что терять его не стоит )) подарок нашедшему. ОЗУ достаточно, тормозов не наблюдается после установки своих приложений (у меня 100+). IP68 + 4G + 2SIM + флешка не всякий флагман похвастается таким набором. Год ждал, что гнусмус переработает А7 2016, вот его я бы точно не купил, там даже гироскоп зажидили. А этим я вполне доволен, надеюсь последующим обновлением прошивки его не испортят.
+18 Ответить
Samsung_FUN_Boy 11 января 2017 21:51
Спасибо за полезную инфу! На фото он очень крутой, я бы даже сказал круче чем Galaxy Note 5 и 7. Рамки такие же тонкие, дисплей не загнут, мощности хватит для всего думаю. Цена правда кусается немного, но что поделать, китайский хлам тоже брать не хочу. и не буду :)
-1 Ответить
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