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Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A7 (2018)
Дисплей
66
Производительность
33
Батарея
63
Камера
62
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобно расположенный сканер отпечатков пальцев
  • Есть сканер лица
  • Двухсимочный с поддержкой Dual VoLTE
  • Много памяти даже в самой доступной версии
  • Оптическая стабилизация камеры
  • Телефон поддерживает только Samsung Pay Mini
  • Нет быстрой зарядки
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А7 (2018)
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.69%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
594 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A7 (2018)
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.69%
33

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А7 (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1581
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4413
AnTuTu Benchmark 7
122568
AnTuTu Benchmark 8
138865

Одним из достоинств Samsung Galaxy A7 (2018) является объем памяти. В минимальной конфигурации он имеет 64 ГБ ПЗУ, а в максимальной — 128 ГБ. Их цена в среднем в России составляет 27 990 рублей. Эти модели комплектуются 4 и 6 ГБ оперативной памяти соответственно. Почитав отзывы, мы пришли к выводу, что для большинства пользователей будет достаточно младшей версии, и если вдруг 64 ГБ будет недостаточно, то вы всегда сможете расширить объем внутренней памяти с помощью карты microSD.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 14 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:58 ч.
Время просмотра видео
15:05 ч.
Время разговора (3G)
25:18 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A7 (2018)
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5664 x 4248
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера оборудована оптическим стабилизатором изображения, а также позволяет делать портретные фотографии. Главный модуль оборудован 24-мегапиксельным сенсором, второй получил 8-мегапиксельный телеобъектив, а третий дополнительный — 5-мегапиксельный с широкоугольными линзами (120 градусов). Спереди расположилась похожая 24-мегапиксельная камера, поддерживающая High Dynamic Range — технологию для работы с изображением и видео.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Самсунг А7 2018 года может порадовать наличием NFC, а это означает, что пользователь может настроить бесконтактные платежи. Мало того, для защиты персональных данных можно использовать на выбор либо сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания, либо сканер лица.

74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A7 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A7 (2018)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Из каких материалов выполнен корпус смартфона?

- Спереди и сзади Samsung Galaxy A7 2018 защищен стойким к царапинам стеклом Gorilla Glass, а рамка выполнена из алюминия.

Насколько быстро работает сканер лица? И может ли он полностью заменить считыватель отпечатков?

- Сканер лица можно использовать отдельно от считывателя отпечатков пальцев. Он работает быстро, а процент ошибки незначительный.

В чем отличие между Samsung Pay и Pay Mini?

- Данная модель поддерживает только Samsung Pay Mini, и главным его отличием от полноценного мобильного кошелька Samsung Pay является необходимость авторизации в процессе оплаты покупок или перевода денег.

Оборудован ли смартфон индикатором уведомлений?

- Да, на передней пали имеется светодиодный индикатор уведомлений.

Сколько времени занимает процесс зарядки?

- От 120-ти до 130-ти минут.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (521 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (12)

Павел 19 августа 2020 12:24
Отходил год с ним,всё было норм и вот началась проблема,всё стало втиснуть:игры,ютуб,ВК плохо грузит видео фото,сеть показывает 4g+
+3 Ответить
Фатима 10 марта 2020 12:54
Всё не чё, вот только фронтальная камера рябит. Помоему сдесь больше отрицательных отзывов чем положительных.
0 Ответить
Дмитрий 25 февраля 2020 15:30
В июле 19го купил А7 18го года . ДОВОЛЕН . и фото и видео снимал , и то и др. Чёткое и НАСЫ - ЩЕННОЕ . НЕНАСМОТРИШЬСЯ . ЖАЛЬ Т-КО одно , что снимать нельзя в учди и 4к Замечал 1 фишу , во время просмотра видео, иногда тел. выкл-ся , смотр. видео надо тел. перер -нуть с вертик. полож . в горизонт. (Я иногда сним. видео в горизонт .пол. потом в горизонт . А так по Большому счёту Доволен А7ым18г.!
0 Ответить
Галина 14 декабря 2019 09:09
Купила телефон Самсунг Галакси а7 в апреле 2019 года. Пользуюсь уже 8 месяцев. Телефон нравиться. Проблем не с камерами не с приложениями не с играми не было . Все супер. Была одна проблема при проигровании музыки, когда включался экран , прекращались и проигровании. Но эта проблема разрешила, исправила по отзывам на форуме. Сын закачал очень много игр не чего не глючит. Смотрим и фильмы и слушаю музыку и даже есть Xl где можно все посчитать. Телефон класс РЕКОМЕНДУЮ
0 Ответить
Оксана 11 ноября 2019 19:22
Купили телефоны в декабре 2018г. И вот 10.11.19г.они перестали работать. Экран потух и не реагирует ни на что. Возможно только принимать звонки.
+26 Ответить
Алена 30 октября 2019 10:21
Samsung A7 2018 самое худшее в данном телефоне, это камера!!! что могло пойти не так? когда у тебя под крышкой 24мгп, а именно эти обновления, зачем так опускать с каждым обновлением камеру? ужас ужасный, камера не тянет даже не то,что на свою цену, ее смело можно после обновлений убрать из данного телефона! Сяоми ред ми 7 нот, снимает намного лучше!
+14 Ответить
Андрей 10 апреля 2019 13:51
Первый раз решил купить смартфон от Samsung. Брал для звонков, Youtube и позалипать в пару простеньких игр. брался смартфон с расчетом на более менее хорошую камеру. Смартфон был куплен в 2019 году, обновлен на андроид 9.0, работает хорошо. Плюсы: Хороший amoled экран Поддержка NFS Широкоугольная камера Лоток Сим на 2 Сим карты и карту памяти 64гб памяти Хорошие камеры Хороший дизайн Минусы: За период эксплуатации в режими звонилки и для серфинга в интернете минусов не заметил
-16 Ответить
Роман Икс 01 апреля 2019 16:15
Уже с десяток лет одними самсунгами пользуюсь и всегда был доволен, но после покупки этого решил, что это будет последний купленный мной самсунг. Ужасное гавно и периодические мелкие глюки с которыми и в ремонт не пойдёшь, и ничего не поделаешь. Не покупайте, пожалеете.
-94 Ответить
Егор 14 февраля 2019 03:09
Сегодня я напишу отзыв о "прекрасном" телефоне Samsung a7. Так вот все началось 2 недели назад после покупки телефона, телефон сталпереодично не видеть сим-карту, глючить на морозе. 14 дней с момента продажи прошло так что уже не вернуть. В магазине так его втюхивали ,что просто кошмар ! Что привлекло в этом телефоне , реально классная камера , FaceID, 64 гб памяти , яркий экран, удобный размер . На данный момент телефон очень быстро разряжается, живет своей жизнью (вкл, выкл)
-49 Ответить
Светлана 22 ноября 2019 16:19
С тем, что быстро разряжается солидарна абсолютно. Если высветилось 15% заряда-это уже катастрофа. И про камеру не сказать, что супер-пупер аховая...
+9 Ответить
Гость Роман 13 февраля 2019 00:26
Телефону около 2х месяцев. Вот случилась такая хрень и ничего не могу исправить. Samsung A 7 2018 года. Фотографии некоторые (не все подряд) отображаться начали серыми квадратами с восклицательным знаком в середине - если захожу через галерею, с почти каждым днём всё больше фоток становится серыми, если через файловый менеджер, тогда фото пишет-" не удалось загрузить фото", а видео - "невозможно воспроизвести видео , произошла неизвестная ошибка". (Галерею очищал, DCIM папку редактировал как пишут, кэш очищал, перезагружал, к начальным настройкам возвращал-не помогло).Подскажите, как решить проблему. Буду примного благодарен.
-26 Ответить
Виталий 01 января 2019 12:39
Приобрел себе 18 декабря подарок на Новый год, Самсунг А 7, 2018 г. 30 декабря он перестал видеть обе сим карты. Пишет "сим карта не зарегистрирована в сети". В салоне сотовой связи поменял несколько сим карт, итог один - не работает. Отнес в салон "Евросеть", где покупал , несколько продавцов пытались безуспешно что то сделать. Итог прежний - не работает. Взяли на экспертизу (просто так сдать нельзя). Срок экспертизы - 21 день. Получается на все каникулы остался без телефона. К тому же уже успел потрать на него более тысячи рублей - приобретение защитного стекла и его наклейка. В салоне сразу сказали, про эти деньги забудьте, это как расходники. Вот такой подарок на Новый год!
+4 Ответить
Фрифел 15 декабря 2018 17:26
Пользуюсь Samsung A7 2018 года две недели. В принципе, доволен. Тонкий, лёгкий, шустрый, 64 Гб памяти (не считая карты) и 2 Гб оперативной - учитывая, что в игры не играю, лично мне выше крыши. Фронтальная селфи-камера выше всяких похвал. Очень удобно, что можно вставить две симки и карту памяти одновременно. Но и недостатков хватает. Главный из них (для меня) - отсутствие стабилизатора в главных, тыловых камерах (всех трёх). Возможно, из-за этого фотки при недостаточном освещении получаются так себе (несколько улучшает положение режим оптимизации снимка, подключающий искусственный интеллект). Из-за широких боковых рамок и сам аппарат получился довольно широким. Для моей руки относительно нормально, но для маленькой женской.... И нет беспроводной зарядки и пыле-влагозащиты. От адаптера заряжается стремительно, но если это кому-нибудь важно, лучше подумать о другом телефоне.
-102 Ответить
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