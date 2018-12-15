Samsung Galaxy A7 (2018)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удобно расположенный сканер отпечатков пальцев
- Есть сканер лица
- Двухсимочный с поддержкой Dual VoLTE
- Много памяти даже в самой доступной версии
- Оптическая стабилизация камеры
- Телефон поддерживает только Samsung Pay Mini
- Нет быстрой зарядки
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.69%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|76.8 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Одним из достоинств Samsung Galaxy A7 (2018) является объем памяти. В минимальной конфигурации он имеет 64 ГБ ПЗУ, а в максимальной — 128 ГБ. Их цена в среднем в России составляет 27 990 рублей. Эти модели комплектуются 4 и 6 ГБ оперативной памяти соответственно. Почитав отзывы, мы пришли к выводу, что для большинства пользователей будет достаточно младшей версии, и если вдруг 64 ГБ будет недостаточно, то вы всегда сможете расширить объем внутренней памяти с помощью карты microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5664 x 4248
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера оборудована оптическим стабилизатором изображения, а также позволяет делать портретные фотографии. Главный модуль оборудован 24-мегапиксельным сенсором, второй получил 8-мегапиксельный телеобъектив, а третий дополнительный — 5-мегапиксельный с широкоугольными линзами (120 градусов). Спереди расположилась похожая 24-мегапиксельная камера, поддерживающая High Dynamic Range — технологию для работы с изображением и видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Самсунг А7 2018 года может порадовать наличием NFC, а это означает, что пользователь может настроить бесконтактные платежи. Мало того, для защиты персональных данных можно использовать на выбор либо сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания, либо сканер лица.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.335 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.425 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Цены на Samsung Galaxy A7 (2018)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Из каких материалов выполнен корпус смартфона?
- Спереди и сзади Samsung Galaxy A7 2018 защищен стойким к царапинам стеклом Gorilla Glass, а рамка выполнена из алюминия.
Насколько быстро работает сканер лица? И может ли он полностью заменить считыватель отпечатков?
- Сканер лица можно использовать отдельно от считывателя отпечатков пальцев. Он работает быстро, а процент ошибки незначительный.
В чем отличие между Samsung Pay и Pay Mini?
- Данная модель поддерживает только Samsung Pay Mini, и главным его отличием от полноценного мобильного кошелька Samsung Pay является необходимость авторизации в процессе оплаты покупок или перевода денег.
Оборудован ли смартфон индикатором уведомлений?
- Да, на передней пали имеется светодиодный индикатор уведомлений.
Сколько времени занимает процесс зарядки?
- От 120-ти до 130-ти минут.
Оценка пользователей
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