Тесты в бенчмарках

Одним из достоинств Samsung Galaxy A7 (2018) является объем памяти. В минимальной конфигурации он имеет 64 ГБ ПЗУ, а в максимальной — 128 ГБ. Их цена в среднем в России составляет 27 990 рублей. Эти модели комплектуются 4 и 6 ГБ оперативной памяти соответственно. Почитав отзывы, мы пришли к выводу, что для большинства пользователей будет достаточно младшей версии, и если вдруг 64 ГБ будет недостаточно, то вы всегда сможете расширить объем внутренней памяти с помощью карты microSD.