Тесты дисплея

Samsung Galaxy A70s получил гигантский дисплей диагональю 6.7-дюймов, но у него есть незначительный недостаток – вырез в верхней части для лицевого объектива. Во многих случаях он остается незаметным, но время от времени будет мешать. В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев – он может не всегда быстро отреагировать на касание пальца.