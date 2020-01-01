Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A70s: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A70s
Дисплей
69
Производительность
46
Батарея
80
Камера
73
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий дисплей Super AMOLED
  • 64-мегапиксельная камера делает хорошие широкоугольные кадры
  • Быстрый процессор справляется со всеми задачами
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков
  • Дорогой смартфон
  • Не защищен от влаги
  • Пластиковая задняя крышка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А70с
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
606 нит

Samsung Galaxy A70s получил гигантский дисплей диагональю 6.7-дюймов, но у него есть незначительный недостаток – вырез в верхней части для лицевого объектива. Во многих случаях он остается незаметным, но время от времени будет мешать. В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев – он может не всегда быстро отреагировать на касание пальца.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A70s
Инфо
Высота 164.3 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%
46

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А70с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2400
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6542
Geekbench 5 (одноядерный)
480
Geekbench 5 (многоядерный)
931
AnTuTu Benchmark 7
167095
AnTuTu Benchmark 8
169260
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:24 ч.
Время просмотра видео
17:35 ч.
Время разговора (3G)
37:50 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A70s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Телефон получил улучшенную 64-мегапиксельную камеру. Новый сенсор обзавелся широкоугольной оптикой, и благодаря апертуре f/1.8 он делает яркие и детальные снимки. Фронтальная на 32 МП неплохо справляется со своей задачей – кадры получаются четкими, а благодаря обилию программных фишек пользователь может занять себя на долгое время.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
68.8 дБ
Звонок
80.7 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.949 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.475 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A70s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A70s

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (76 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях