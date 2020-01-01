Samsung Galaxy A70s
Дисплей
69
Производительность
46
Батарея
80
Камера
73
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий дисплей Super AMOLED
- 64-мегапиксельная камера делает хорошие широкоугольные кадры
- Быстрый процессор справляется со всеми задачами
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков
- Дорогой смартфон
- Не защищен от влаги
- Пластиковая задняя крышка
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А70с
69
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
606 нит
Samsung Galaxy A70s получил гигантский дисплей диагональю 6.7-дюймов, но у него есть незначительный недостаток – вырез в верхней части для лицевого объектива. Во многих случаях он остается незаметным, но время от времени будет мешать. В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев – он может не всегда быстро отреагировать на касание пальца.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%
46
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2400
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6542
Geekbench 5 (одноядерный)
480
Geekbench 5 (многоядерный)
931
AnTuTu Benchmark 7
167095
AnTuTu Benchmark 8
169260
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 - 259 место
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:24 ч.
Время просмотра видео
17:35 ч.
Время разговора (3G)
37:50 ч.
Рейтинг автономности телефонов - 38 место
73
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Телефон получил улучшенную 64-мегапиксельную камеру. Новый сенсор обзавелся широкоугольной оптикой, и благодаря апертуре f/1.8 он делает яркие и детальные снимки. Фронтальная на 32 МП неплохо справляется со своей задачей – кадры получаются четкими, а благодаря обилию программных фишек пользователь может занять себя на долгое время.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
68.8 дБ
Звонок
80.7 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.949 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.475 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A70s могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Samsung Galaxy A70s
Оценка пользователей
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