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Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72
Дисплей
81
Производительность
52
Батарея
83
Камера
77
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Премиальный Super AMOLED дисплей с с повышенной частотой обновления
  • Камера оснащена 3-кратным оптическим приближением
  • Оптическая стабилизация работает хорошо
  • Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Карту памяти можно установить только вместо второй SIM-карты
  • Нет отдельного портретного датчика камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А72
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
809 нит
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A72
Высота 165 мм
Ширина 77.4 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
52

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А72 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
532
Geekbench 5 (многоядерный)
1637
AnTuTu Benchmark 8
293516
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A72
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A72 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A72

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Сравнения с конкурентами

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