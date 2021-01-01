Samsung Galaxy A72
Дисплей
81
Производительность
52
Батарея
83
Камера
77
Итоговая оценка
73
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Премиальный Super AMOLED дисплей с с повышенной частотой обновления
- Камера оснащена 3-кратным оптическим приближением
- Оптическая стабилизация работает хорошо
- Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
- Карту памяти можно установить только вместо второй SIM-карты
- Нет отдельного портретного датчика камеры
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А72
81
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
809 нит
66
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|Ширина
|77.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Лаванда
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
52
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
532
Geekbench 5 (многоядерный)
1637
AnTuTu Benchmark 8
293516
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
77
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
95
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.17 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A72 могут отличаться в зависимости от региона.