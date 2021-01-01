Samsung Galaxy A72 Дисплей 81 Производительность 52 Батарея 83 Камера 77 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Премиальный Super AMOLED дисплей с с повышенной частотой обновления

Камера оснащена 3-кратным оптическим приближением

Оптическая стабилизация работает хорошо

Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой Карту памяти можно установить только вместо второй SIM-карты

Нет отдельного портретного датчика камеры

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А72

81 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 809 нит

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A72 Высота 165 мм Ширина 77.4 мм Толщина 8.4 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

52 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А72 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 532 Geekbench 5 (многоядерный) 1637 AnTuTu Benchmark 8 293516

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

77 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A72 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Оптический, 3x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Одновременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

95 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A72 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A72