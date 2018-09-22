Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный экран с высокой плотностью пикселей
- Быстрый LTE-модуль
- USB Type-C и 3.5 мм аудиоразъем
- Мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
- Двойная основная камера
- Кнопка Bixby отключаемая
- Есть возможность выбора объема ОЗУ и ПЗУ
- Android 7.1.1 из коробки
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует оптический стабилизатор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|75.5%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) получил огромный 6-дюймовый экран, но по габаритам корпуса смартфон не сильно больше своего предшественника, у которого 5.7-дюймовая панель. Это возможно благодаря новому дизайну дисплейной панели, который получил название Infinity Display. Ее углы имеют округлую форму, из-за чего устройство выглядит еще современнее.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Стоимость смартфона, учитывая впечатляющие характеристики, весьма неплохая. Средняя цена Galaxy A8 Plus в минимальной конфигурации, включающая 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, составляет 43 000 рублей. Топовая с 6 ГБ оперативной и 64 постоянной памяти – обойдется на несколько тысяч дороже.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
За счет увеличения габаритов производителю удалось поместить во внутрь Самсунг Галакси А8 Плюс 2018 года аккумулятор внушительного объема — 3500 мАч. Он поддерживают быструю зарядку третьего поколения. Согласно отзывам владельцев, телефон заряжается чуть быстрее, чем за полтора часа, при этом наблюдается минимальны нагрев. Что по поводу автономности, компания обещает 7 часов проигрывания видео, 34 часа воспроизведения музыки офлайн или 12 часов разговоров.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Главным достоинством новинки является двойная фронтальная камера, которая умеет делать портретные селфи-снимки. Ее система состоит из одного 16-мегапиксельного сенсора и одного 8-мегапиксельного (их апертура f/1.9).
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|11
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в Samsung Galaxy A8 Plus (2018) инфракрасный порт?
- Нет, этот смартфон позволяет управлять умным телевизором только по Wi-Fi. Компания уже несколько лет как перестала оснащать свои смартфоны этим сенсором.
Есть ли здесь встроенный VPN?
- Эта функция доступна пока только на Galaxy Note 8 и то в некоторых регионах мира. Неизвестно, появится ли она в российских моделях Самсунг Галакси А8 2018 года выпуска.
Можно ли слушать FM-радио на этом телефоне?
- FM-приемник отсутствует, но зато интернет-радио работает очень хорошо. К сожалению, оно требует постоянного подключения к Интернету.