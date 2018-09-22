Есть ли в Samsung Galaxy A8 Plus (2018) инфракрасный порт?

- Нет, этот смартфон позволяет управлять умным телевизором только по Wi-Fi. Компания уже несколько лет как перестала оснащать свои смартфоны этим сенсором.

Есть ли здесь встроенный VPN?

- Эта функция доступна пока только на Galaxy Note 8 и то в некоторых регионах мира. Неизвестно, появится ли она в российских моделях Самсунг Галакси А8 2018 года выпуска.

Можно ли слушать FM-радио на этом телефоне?

- FM-приемник отсутствует, но зато интернет-радио работает очень хорошо. К сожалению, оно требует постоянного подключения к Интернету.