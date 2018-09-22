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Samsung Galaxy A8 Plus (2018)

Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Дисплей
61
Производительность
34
Батарея
68
Камера
50
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный экран с высокой плотностью пикселей
  • Быстрый LTE-модуль
  • USB Type-C и 3.5 мм аудиоразъем
  • Мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Двойная основная камера
  • Кнопка Bixby отключаемая
  • Есть возможность выбора объема ОЗУ и ПЗУ
  • Android 7.1.1 из коробки
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует оптический стабилизатор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А8 Плюс (2018)
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Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 75.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Samsung Galaxy A8 Plus (2018) получил огромный 6-дюймовый экран, но по габаритам корпуса смартфон не сильно больше своего предшественника, у которого 5.7-дюймовая панель. Это возможно благодаря новому дизайну дисплейной панели, который получил название Infinity Display. Ее углы имеют округлую форму, из-за чего устройство выглядит еще современнее.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Инфо
Высота 159.9 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.5%
34

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А8 Плюс (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1443
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4463
AnTuTu Benchmark 7
84594

Стоимость смартфона, учитывая впечатляющие характеристики, весьма неплохая. Средняя цена Galaxy A8 Plus в минимальной конфигурации, включающая 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, составляет 43 000 рублей. Топовая с 6 ГБ оперативной и 64 постоянной памяти – обойдется на несколько тысяч дороже.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
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Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

За счет увеличения габаритов производителю удалось поместить во внутрь Самсунг Галакси А8 Плюс 2018 года аккумулятор внушительного объема — 3500 мАч. Он поддерживают быструю зарядку третьего поколения. Согласно отзывам владельцев, телефон заряжается чуть быстрее, чем за полтора часа, при этом наблюдается минимальны нагрев. Что по поводу автономности, компания обещает 7 часов проигрывания видео, 34 часа воспроизведения музыки офлайн или 12 часов разговоров.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A8 Plus (2018)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Главным достоинством новинки является двойная фронтальная камера, которая умеет делать портретные селфи-снимки. Ее система состоит из одного 16-мегапиксельного сенсора и одного 8-мегапиксельного (их апертура f/1.9).

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 11
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A8 Plus (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A8 Plus (2018)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в Samsung Galaxy A8 Plus (2018) инфракрасный порт?

- Нет, этот смартфон позволяет управлять умным телевизором только по Wi-Fi. Компания уже несколько лет как перестала оснащать свои смартфоны этим сенсором.

Есть ли здесь встроенный VPN?

- Эта функция доступна пока только на Galaxy Note 8 и то в некоторых регионах мира. Неизвестно, появится ли она в российских моделях Самсунг Галакси А8 2018 года выпуска.

Можно ли слушать FM-радио на этом телефоне?

- FM-приемник отсутствует, но зато интернет-радио работает очень хорошо. К сожалению, оно требует постоянного подключения к Интернету.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (141 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Валентин 15 декабря 2019 20:49
Радио есть, у кого нет странно)
0 Ответить
Руслан 14 октября 2019 10:21
Телефоном пользуюсь с мая 2018 года. С момента начала пользования не одного косяка. Очень производительный. Очень доволен этой моделью.
+8 Ответить
Елена 22 июля 2019 18:19
Лучше просто деньги выкинуть не так обидно будет. Куплены 2 телефона, и при малейшем падении разбился экран на обоих телефонах , телефоны находились в чехле - книжке . Единственный плюс- быстро заряжается.
+7 Ответить
Алексей 07 июня 2020 11:22
Это просто бред. Я в автосервисе работаю. Телефон из кармана часто выпадает (полы бетонные). Чехол стандартный пластиковый, на экране плёнка. Пользуюсь 2 года и всё отлично. Брал в максимальной версии 6×64гб. Очень доволен телефоном.
0 Ответить
Анна 06 мая 2019 06:53
Телефон в общем то неплохой, но за такую цену ооооочень хрупкий экран:стоит чуть посильнее нажать на экран и можно увидеть, что экран поплыл. Кто не умеет аккуратно обращаться с телефонами-не советую, т. к. ремонт ооооочень дорогой.
0 Ответить
Валерий 02 апреля 2019 17:55
после 4 месяцев эксплуатации появился косяк- невозможно ответить на звонок . тащишь пальцем ответ , а кнопка сползает сама назад и так до бесконечности . пока звонящий не положит трубку . Переключение экрана в режим касания (тащить кнопку ответа не надо , просто коснуться достаточно) не решает проблему , перезагрузки не помогают . Обидно , телефон то сам классный и долго работает и не тормозит и автокад мобильную версию легко тащит , на стройке очень удобно с ним , Пыле/влаго защита какая никакая есть )!
-3 Ответить
Гость Александр 22 сентября 2018 09:29
Купил данный аппарат взамен J7 2016. Материалы корпуса, экран, функционал на 5. Держать в руках просто приятно. Задняя камера на самом деле слабая. Аккумулятор нормальный, но j7 держался намного дольше. Живёт 2-3 суток при отключении на ночь и небольшой нагрузке днём. Существенным плюсом вижу одновременную поддержку 2 sim и карты памяти. О покупке ничуть не жалею.
-16 Ответить
Отчим 19 мая 2020 17:17
Твоему комментарий я верю, у меня был тоже аппарат J7 от Samsung и был доволен, пока не появился у меня от этого же производителя А8. Но почему у тебя так много дизлайков?! :)) Уверен тебе специально их поставили. Почему вы диз ставите? Потому что вам просто так хочется?!) Или есть конкретная причина? Мне допустим J7 больше нравится, например тем что дольше держит заряд и основная камера лучше снимает. У J7 есть автофокусировка, а у А8 её нет. Себе лучше ставьте диз, а мне не надо.
+4 Ответить
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