Samsung Galaxy A80
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран New Infinity без отверстий и вырезов
- Корпус оснащен нужным механизмом слайдера
- Мощный процессор и большой объем оперативной памяти
- Фронтальная камера снимает так же хорошо, как основная
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков
- Есть времяпролетный датчик
- Высокая стоимость
- Монодинамик громкой связи
- Нет аудиоразъема
- Отсутствует слот для карты памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.03%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Более чем 85 процентов лицевой панели занимает по-настоящему хороший экран. Это яркая Super AMOLED матрица с высокой плотностью пикселей. Если картинка будет казаться слишком насыщенной, то вы всегда сможете настроить цветопередачу, отредактировав параметры в настройках.
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Samsung Galaxy A80 превзошел даже Galaxy S10 в плане внешнего вида. В отличие от флагманского смартфона, середнячок имеет New Infinity дизайн, а это значит, что у него нет отвлекающий отверстий в лицевой панели. Он оснащен механизмом слайдера, который выезжает автоматически, как только вы запускаете фронтальную камеру.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- Апертура: f/1.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Основная камера, как и фронтальная, способна создавать отличные фотографии с разрешением 48 мегапикселей. В Самсунг А80 есть второй объектив на 8 МП, который предназначен для сверхширокоугольной съемки, и со своей задачей он достойно справляется.
Фотографии практически лишены изъянов, но мы выделяем один самый важный — кадры, сделанные в условиях плохого освещения, достаточно сильно размазываются, несмотря на мощную светодиодную вспышку.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.22 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.43 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A80
FAQ - Ответы на частые вопросы
Насколько прочный механизм слайдера?
- Пока никто не проводил дроп-тест смартфона, однако стоит ожидать, что запас прочности механизма очень большой. Можно с уверенностью сказать, что его хватит на несколько лет. Конечно, сломать можно что угодно, поэтому стоит всегда быть аккуратным.
Защищен ли Samsung A80 от воды?
- В спецификациях смартфона на официальном сайте компании Samsung нет информации о том, защищен ли он от воды. Наверняка он не боится влаги, но у нас пока нет достоверных данных.
Есть ли в камере оптический зум?
- Нет. Самсунг А80 получил тройную камеру, однако она может делать только сверхширокоугольные фотографии. Третий объектив — времяпролетный датчик, предназначенный для других целей.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Galaxy S10 против Galaxy A80
- Galaxy A70 против Galaxy A80
- Honor 20 против Galaxy A80
- Mi 9T Pro против Galaxy A80
- Mi 9T против Galaxy A80
- Redmi Note 8 Pro против Galaxy A80
- iPhone 11 против Galaxy A80
- Galaxy A90 против Galaxy A80
- Galaxy A51 против Galaxy A80
- Galaxy A71 против Galaxy A80
- Galaxy S20 против Galaxy A80
- Redmi Note 9 Pro против Galaxy A80