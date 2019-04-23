Насколько прочный механизм слайдера?

- Пока никто не проводил дроп-тест смартфона, однако стоит ожидать, что запас прочности механизма очень большой. Можно с уверенностью сказать, что его хватит на несколько лет. Конечно, сломать можно что угодно, поэтому стоит всегда быть аккуратным.

Защищен ли Samsung A80 от воды?

- В спецификациях смартфона на официальном сайте компании Samsung нет информации о том, защищен ли он от воды. Наверняка он не боится влаги, но у нас пока нет достоверных данных.

Есть ли в камере оптический зум?

- Нет. Самсунг А80 получил тройную камеру, однако она может делать только сверхширокоугольные фотографии. Третий объектив — времяпролетный датчик, предназначенный для других целей.