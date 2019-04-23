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Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A80
Дисплей
68
Производительность
55
Батарея
71
Камера
74
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран New Infinity без отверстий и вырезов
  • Корпус оснащен нужным механизмом слайдера
  • Мощный процессор и большой объем оперативной памяти
  • Фронтальная камера снимает так же хорошо, как основная
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков
  • Есть времяпролетный датчик
  • Высокая стоимость
  • Монодинамик громкой связи
  • Нет аудиоразъема
  • Отсутствует слот для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А80
68

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.03%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
606 нит

Более чем 85 процентов лицевой панели занимает по-настоящему хороший экран. Это яркая Super AMOLED матрица с высокой плотностью пикселей. Если картинка будет казаться слишком насыщенной, то вы всегда сможете настроить цветопередачу, отредактировав параметры в настройках.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A80
Инфо
Высота 165.2 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.03%

Samsung Galaxy A80 превзошел даже Galaxy S10 в плане внешнего вида. В отличие от флагманского смартфона, середнячок имеет New Infinity дизайн, а это значит, что у него нет отвлекающий отверстий в лицевой панели. Он оснащен механизмом слайдера, который выезжает автоматически, как только вы запускаете фронтальную камеру.

55

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А80 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2450
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6727
Geekbench 5 (одноядерный)
557
Geekbench 5 (многоядерный)
1646
AnTuTu Benchmark 7
211007
AnTuTu Benchmark 8
243123
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 22 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:43 ч.
Время просмотра видео
14:44 ч.
Время разговора (3G)
24:44 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A80
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Апертура: f/1.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Основная камера, как и фронтальная, способна создавать отличные фотографии с разрешением 48 мегапикселей. В Самсунг А80 есть второй объектив на 8 МП, который предназначен для сверхширокоугольной съемки, и со своей задачей он достойно справляется.

Фотографии практически лишены изъянов, но мы выделяем один самый важный — кадры, сделанные в условиях плохого освещения, достаточно сильно размазываются, несмотря на мощную светодиодную вспышку.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
70

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68.6 дБ
Музыка
71.2 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A80 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A80

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько прочный механизм слайдера?

- Пока никто не проводил дроп-тест смартфона, однако стоит ожидать, что запас прочности механизма очень большой. Можно с уверенностью сказать, что его хватит на несколько лет. Конечно, сломать можно что угодно, поэтому стоит всегда быть аккуратным.

Защищен ли Samsung A80 от воды?

- В спецификациях смартфона на официальном сайте компании Samsung нет информации о том, защищен ли он от воды. Наверняка он не боится влаги, но у нас пока нет достоверных данных.

Есть ли в камере оптический зум?

- Нет. Самсунг А80 получил тройную камеру, однако она может делать только сверхширокоугольные фотографии. Третий объектив — времяпролетный датчик, предназначенный для других целей.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (463 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Петр 23 декабря 2019 05:32
Всем привет ! В начале телефон понравился после 2 месяца камера открывается с трудом и не поворачивается до конца задняя крышка такое ощущение что из пластика а не из стекла царапается бысто
+57 Ответить
Гулььььь 01 октября 2019 19:06
Спасибо огромное производителям телефона самсунг галакси А80. Телефон просто классный и шикарный. Я очень довольна♡.
+13 Ответить
Генри 01 августа 2019 15:45
Пользусь самсами 15 лет. До сегодняшнего дня восхищался всеми моделями этой фирмы. Почему до сегодняшнего? Потому что купил за 635€ А80. Если Самсунг хотел достичь дна в телефонии, то с этой моделью ему это удалось. Для меня это в первую очередь телефон, а не игрушка или проигрыватель, если кто-то забыл. На лицевой панели нет ни одного сенсора, звук полное говно, его практически нет, потому что нет динамиков. Старые Андройды были удобные, даже голые. Этот полное дерьмо, в плане удобства. Завтра пойду сдавать, хотя сам по себе телефон удобный. Ждал большой, потому что зрение слабое.
+5 Ответить
тот кто твой рот ебал 03 мая 2020 05:00
ну так купи себе старый самсунг и ходи с ним если тебе этот не нравится , или у тебя зрения вообше нет?
0 Ответить
Kholov 28 июля 2019 18:53
Минус всех этих линеек "А" - нет возможности по умолчанию установки режим сети 4G. Только 3G/4G
+9 Ответить
Жадигер 23 апреля 2019 19:38
Когда начинаеться продавать Казакстан скажите пожалуйста
-11 Ответить
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