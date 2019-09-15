Поддерживает ли этот смартфон бесконтактные платежи Samsung Pay?

- Если в вашей стране официально запущен сервис бесконтактных платежей Samsung Pay и ваш банк поддерживает эту технологию, то вы можете настроить его на Галакси А8s.

Что выбрать, Samsung A8 Plus (2018) или A8s?

- Оба смартфона предлагают хороший дизайн и оптимизированное программное обеспечение. Более новая модель работает на операционной системе Android Oreo с последней версией Samsung Experience, а старшая на Android Nougat. Дизайн немного отличается: A8s имеет вырез в левом верхнем углу экрана для камеры (Infinity-O), а Galaxy A8 Plus (2018) — нет. У первого более крупный экран, но меньшая емкость аккумулятора. Новый A8s получил тройную основную камеру, а А8 Plus — одиночную. Если вы предпочитаете камеру, быстродействие и экран, то лучше взять A8s, а если автономность и компактность, то второй вариант подойдет вам больше.

Есть ли в телефоне звуковой чип?

- Да, благодаря чипсету Snapdragon 710 пользователь получает отличное качество звука и поддержку кодеков Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD.

Можно ли снять панорамный снимок на фронтальную камеру?

- Эта модель получила 24-мегапиксельную фронтальную камеру с функцией панорамной съемки.