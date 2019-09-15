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Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A8s
Дисплей
63
Производительность
44
Батарея
71
Камера
70
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отдельный слот для карты памяти
  • Большой экран с высоким разрешением
  • Солидный объем встроенной памяти
  • Небольшой вес
  • Прочный корпус из алюминия и стекла
  • Samsung Pay
  • Type-C для подключения к ПК и зарядки
  • Нет аналогового аудиоразъема для наушников
  • Емкость аккумулятора всего 3400 мАч

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А8С
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.02%
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A8s
Инфо
Высота 158.4 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый, Зеленый, Розовый + синий (градиент), Розовый + желтый (градиент)
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.02%

Samsung Galaxy A8s является первым смартфоном бренда с дизайном Infinity-O. Его экран с 3D-изгибом также обладает круглым отверстием в левом верхнем углу, за которым прячется фронтальная камера.

44

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А8С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1891
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5864
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1459
AnTuTu Benchmark 7
168840
AnTuTu Benchmark 8
188664

Аппаратная платформа оказалась очень удачной. По характеристикам Galaxy A8s больше напоминает флагманский аппарат, чем бюджетный, поскольку его процессор Snapdragon 710 обладает топовыми ядрами Kryo 360 Gold, которые функционируют на тактовой частоте 2.2 ГГц. Графический ускоритель в паре с 6 ГБ оперативной памяти выдает отличные результаты в бенчмарках, как, например, AnTuTu, Basemark X и Geekbench. Есть также вариант с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, внешней — 512 ГБ. По отзывам, большинству пользователей нет особого смысла покупать карту памяти, поскольку для хранения большого объема фотографий и видео можно использовать облачные хранилища (например, Samsung Cloud или Google Фото).

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI One UI
71

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:53 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A8s
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (24 МП + 10 MP + 5 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера на 24 МП (f/2.0) Светодиодной вспышки не имеет, но вместо нее производитель использует программную. Хотя, она далека от аппаратной, но в некоторых ситуациях все-таки спасает. Сзади расположилась тройная основная камера: 24 МП, 10 МП и 5МП. Главный модуль фотографирует/ведет видеосъемку, второй приближает (2-кратное приближение), а третий создает 3D-изображение сцены.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Цена Самсунг А8с средняя или чуть выше средней, учитывая наличие все современных фишек, включая Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, USB Type-C и быстрый сканер лица.

52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.168 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A8s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A8s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли этот смартфон бесконтактные платежи Samsung Pay?

- Если в вашей стране официально запущен сервис бесконтактных платежей Samsung Pay и ваш банк поддерживает эту технологию, то вы можете настроить его на Галакси А8s.

Что выбрать, Samsung A8 Plus (2018) или A8s?

- Оба смартфона предлагают хороший дизайн и оптимизированное программное обеспечение. Более новая модель работает на операционной системе Android Oreo с последней версией Samsung Experience, а старшая на Android Nougat. Дизайн немного отличается: A8s имеет вырез в левом верхнем углу экрана для камеры (Infinity-O), а Galaxy A8 Plus (2018) — нет. У первого более крупный экран, но меньшая емкость аккумулятора. Новый A8s получил тройную основную камеру, а А8 Plus — одиночную. Если вы предпочитаете камеру, быстродействие и экран, то лучше взять A8s, а если автономность и компактность, то второй вариант подойдет вам больше.

Есть ли в телефоне звуковой чип?

- Да, благодаря чипсету Snapdragon 710 пользователь получает отличное качество звука и поддержку кодеков Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD.

Можно ли снять панорамный снимок на фронтальную камеру?

- Эта модель получила 24-мегапиксельную фронтальную камеру с функцией панорамной съемки.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (92 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Бекзод 28 октября 2019 18:41
Samsung galaxy A8s получит Android 10 или нет?
+18 Ответить
Дмитрий 15 сентября 2019 11:56
а8s водонепроницаемый
+22 Ответить
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