Samsung Galaxy A8s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отдельный слот для карты памяти
- Большой экран с высоким разрешением
- Солидный объем встроенной памяти
- Небольшой вес
- Прочный корпус из алюминия и стекла
- Samsung Pay
- Type-C для подключения к ПК и зарядки
- Нет аналогового аудиоразъема для наушников
- Емкость аккумулятора всего 3400 мАч
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.02%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|Ширина
|74.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Розовый, Зеленый, Розовый + синий (градиент), Розовый + желтый (градиент)
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy A8s является первым смартфоном бренда с дизайном Infinity-O. Его экран с 3D-изгибом также обладает круглым отверстием в левом верхнем углу, за которым прячется фронтальная камера.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппаратная платформа оказалась очень удачной. По характеристикам Galaxy A8s больше напоминает флагманский аппарат, чем бюджетный, поскольку его процессор Snapdragon 710 обладает топовыми ядрами Kryo 360 Gold, которые функционируют на тактовой частоте 2.2 ГГц. Графический ускоритель в паре с 6 ГБ оперативной памяти выдает отличные результаты в бенчмарках, как, например, AnTuTu, Basemark X и Geekbench. Есть также вариант с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, внешней — 512 ГБ. По отзывам, большинству пользователей нет особого смысла покупать карту памяти, поскольку для хранения большого объема фотографий и видео можно использовать облачные хранилища (например, Samsung Cloud или Google Фото).
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (24 МП + 10 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фронтальная камера на 24 МП (f/2.0) Светодиодной вспышки не имеет, но вместо нее производитель использует программную. Хотя, она далека от аппаратной, но в некоторых ситуациях все-таки спасает. Сзади расположилась тройная основная камера: 24 МП, 10 МП и 5МП. Главный модуль фотографирует/ведет видеосъемку, второй приближает (2-кратное приближение), а третий создает 3D-изображение сцены.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Цена Самсунг А8с средняя или чуть выше средней, учитывая наличие все современных фишек, включая Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, USB Type-C и быстрый сканер лица.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.24 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.168 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A8s
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли этот смартфон бесконтактные платежи Samsung Pay?
- Если в вашей стране официально запущен сервис бесконтактных платежей Samsung Pay и ваш банк поддерживает эту технологию, то вы можете настроить его на Галакси А8s.
Что выбрать, Samsung A8 Plus (2018) или A8s?
- Оба смартфона предлагают хороший дизайн и оптимизированное программное обеспечение. Более новая модель работает на операционной системе Android Oreo с последней версией Samsung Experience, а старшая на Android Nougat. Дизайн немного отличается: A8s имеет вырез в левом верхнем углу экрана для камеры (Infinity-O), а Galaxy A8 Plus (2018) — нет. У первого более крупный экран, но меньшая емкость аккумулятора. Новый A8s получил тройную основную камеру, а А8 Plus — одиночную. Если вы предпочитаете камеру, быстродействие и экран, то лучше взять A8s, а если автономность и компактность, то второй вариант подойдет вам больше.
Есть ли в телефоне звуковой чип?
- Да, благодаря чипсету Snapdragon 710 пользователь получает отличное качество звука и поддержку кодеков Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD.
Можно ли снять панорамный снимок на фронтальную камеру?
- Эта модель получила 24-мегапиксельную фронтальную камеру с функцией панорамной съемки.