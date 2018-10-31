Samsung Galaxy A9 (2018)
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Четыре камеры сзади
- Быстрое LTE-подключение
- Bluetooth 5.0 и NFC (Samsung Pay)
- Стекло Gorilla Glass
- Мощная батарея на 3800 мАч с быстрой зарядкой
- Сканер отпечатков размещен сзади корпуса
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|80.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
В телефоне используется аккумулятор на 3800 мАч — он поддерживает быструю зарядку. Беспроводной нет, и это мы приписываем к его недостаткам.
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (24 МП + 8 MP + 10 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.9" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A9 (2018) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5664 x 4248
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Samsung Galaxy A9 2018 получил сразу четыре объектива основной камеры — это один 24-мегапиксельный основной и три дополнительных: 5-, 8-, и 10-мегапиксельный. Они расположены вертикально с левой стороны, а справа от них находится сканер отпечатков пальцев. Там также есть и светодиодная вспышка. Спереди расположен 16-мегапиксельный фронтальный сенсор, но без своей собственной LED-вспышки. Такой большой набор камер обеспечивает огромный функционал от портретного режима до широкоугольной съемки. Смартфон, по отзывам, очень сбалансирован, и обладает хорошими алгоритмами создания фото с эффектом боке.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Перечень технических характеристик Самсун А9 2018 года содержит LTE девятой категории (450 Мбит/с), Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и NFC для Samsung Pay. Аппарат получил современнейший коннектор USB Type-C, который обеспечивает высокую скорость зарядки и передачи данных.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.351 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.587 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A9 (2018)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Имеет ли Самсунг Галакси А9 2018 защиту от воды?
- Нет, никакой защиты от воды нет, однако влаги телефон не боится.
Можно ли здесь добавить несколько аккаунтов Facebook, WhatsApp и других социальных сетей?
- Галакси поддерживает функцию Dual App, а это означает, что пользователь может добавить несколько аккаунтов.
Хороший ли звук на этом смартфоне?
- Galaxy A9 2018 года получил программную фишку Dolby Atmos, которая заметно улучшает звучание, особенно в наушниках.