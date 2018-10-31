Имеет ли Самсунг Галакси А9 2018 защиту от воды?

- Нет, никакой защиты от воды нет, однако влаги телефон не боится.

Можно ли здесь добавить несколько аккаунтов Facebook, WhatsApp и других социальных сетей?

- Галакси поддерживает функцию Dual App, а это означает, что пользователь может добавить несколько аккаунтов.

Хороший ли звук на этом смартфоне?

- Galaxy A9 2018 года получил программную фишку Dolby Atmos, которая заметно улучшает звучание, особенно в наушниках.