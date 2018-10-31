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Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018)
Дисплей
66
Производительность
41
Батарея
68
Камера
73
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Четыре камеры сзади
  • Быстрое LTE-подключение
  • Bluetooth 5.0 и NFC (Samsung Pay)
  • Стекло Gorilla Glass
  • Мощная батарея на 3800 мАч с быстрой зарядкой
  • Сканер отпечатков размещен сзади корпуса
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А9 (2018)
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
605 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A9 (2018)
Инфо
Высота 162.5 мм
Ширина 77 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%
41

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А9 (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1621
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5742
AnTuTu Benchmark 7
146982
AnTuTu Benchmark 8
171702
69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 19 ГБ
68

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:51 ч.
Время просмотра видео
15:20 ч.
Время разговора (3G)
21:52 ч.

В телефоне используется аккумулятор на 3800 мАч — он поддерживает быструю зарядку. Беспроводной нет, и это мы приписываем к его недостаткам.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A9 (2018)
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (24 МП + 8 MP + 10 MP + 5 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.9" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A9 (2018) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5664 x 4248
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
90
Качества видео
77
Итоговая оценка камеры
86

Samsung Galaxy A9 2018 получил сразу четыре объектива основной камеры — это один 24-мегапиксельный основной и три дополнительных: 5-, 8-, и 10-мегапиксельный. Они расположены вертикально с левой стороны, а справа от них находится сканер отпечатков пальцев. Там также есть и светодиодная вспышка. Спереди расположен 16-мегапиксельный фронтальный сенсор, но без своей собственной LED-вспышки. Такой большой набор камер обеспечивает огромный функционал от портретного режима до широкоугольной съемки. Смартфон, по отзывам, очень сбалансирован, и обладает хорошими алгоритмами создания фото с эффектом боке.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Перечень технических характеристик Самсун А9 2018 года содержит LTE девятой категории (450 Мбит/с), Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и NFC для Samsung Pay. Аппарат получил современнейший коннектор USB Type-C, который обеспечивает высокую скорость зарядки и передачи данных.

74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
77 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.351 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.587 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A9 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A9 (2018)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Имеет ли Самсунг Галакси А9 2018 защиту от воды?

- Нет, никакой защиты от воды нет, однако влаги телефон не боится.

Можно ли здесь добавить несколько аккаунтов Facebook, WhatsApp и других социальных сетей?

- Галакси поддерживает функцию Dual App, а это означает, что пользователь может добавить несколько аккаунтов.

Хороший ли звук на этом смартфоне?

- Galaxy A9 2018 года получил программную фишку Dolby Atmos, которая заметно улучшает звучание, особенно в наушниках.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (365 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (15)

Она самая 15 июня 2020 15:34
Плюсом, что шустрый. А так хрегь полная, о обенно 4 камеры
+1 Ответить
A9 user 11 марта 2020 22:00
Отличный телефон за свои деньги! Просто кому что важнее. Шустр как и телефоны премиум класса токо в три раза дешевле !!! Где вы найдете бюджетный телефон со 128 Гб встроенной памяти с ОЗУ на 6 Гб и отличным чипсетом и с прекрасным амолед экраном да еще с размером как NOTE, да плюс все современные интерфейсы поддерживает !!! Аппаратная часть ничем не отличается от телефонов S класса, может каких то фишек и нет но это программный мусор особо и не нужен. да соглашусь что камеры говно и звук так себе, но пользоваться ими можно на среднем уровне а в остальном очень классный телефон. Если бы все было бы прекрасно то он не относился бы к бюджетному сегменту а стоил под 60 тыс рупий , а оно вам надо? Не понимаю людей которые получают зарплату в 25 тыр а покупают телефоны за 100 тыр 🤣 жизнь данных гаджетов максимум 3 года !! Вы готовы голодать всю жизнь ради айфонов? 🤔🤣😂😂
+4 Ответить
Вильгельм 23 декабря 2019 15:19
Камера же хорошая. Чем недовольны. А то что влаги боится, ну и что. Кто собирается нырять в воду с телефоном?
+9 Ответить
Абылай 28 июня 2019 21:53
Камера туфта полная. На а3 2016 и то лучше снимала. Нет пыли и влаги защиты это жирный минус. Еще нет безпроводной зарядки что тоже не радует. А так в целом неплохо. Снап 660 пубг на среднех тянет на ура.
+5 Ответить
Умед 16 июня 2019 10:28
Здравствуйте когда андроид 9ти прилетает на а9 что то долго жду
+3 Ответить
Сергей 01 мая 2019 23:12
Очень слабый корпус -первое падение на поверхность (снег со льдом) задняя крышка потрескалась(3т руб),второе на линолеум (пол)с высоты 50 см- скол в углу на экране(10-13т руб)итог тел говно. Купите пожалуйста кто нибудь у меня
-5 Ответить
Дорги 10 января 2020 19:01
Чехол надо брать может быть? Руки раз из одного места
+6 Ответить
Мастер 25 апреля 2019 09:44
У samsung galaxy a9 2018 года не gorilla glass 4 а наоборот gorilla glass 6
-1 Ответить
Наталья 15 апреля 2019 15:06
Нет там никакого гибридного слота.Карта памяти отдельно!!!!
-1 Ответить
Ольга 27 декабря 2019 19:56
Что за бред? В А 9 гибридный слот.
+6 Ответить
Ром 27 января 2020 08:17
Ольга, Ольг, в а9, отдельные слоты для 2х сим и для карты памяти. Возможно вы не понимаете что такое "гибридный слот"
+2 Ответить
Tatyana 13 апреля 2019 17:59
Телефон не больше 3. Фоторедактор-НИКАКОЙ-ориентирован на селфи...зачем 4 камеры?? Забивать пямять?? На Асусе намного лучше!! Нет нормальной фокусировки. Жалко, что гарантийный срок вышел, вернула бы без сожаления!! Ожидала большего, большей автономности.. телефон для малолеток с соцсетями...
-19 Ответить
Алена 10 апреля 2019 09:40
Фотографии получаются как на калькулятор . У меня предыдущий телефон , намного лучше фото делал на свою 1 камеру , а тут 4 и беда
-9 Ответить
Владимир 03 апреля 2019 16:52
Самсунг гэлекси s6 по камере на 300% лучше, а тут 4 камеры и толку ноль!
+2 Ответить
Руслан 02 апреля 2019 15:36
Аппарат не соответствует цене, не работает флеш память сканер отпечатков пальцев не работает.вместо того чтобы выпускать другую модель доработайте одну.
+1 Ответить
serzyik 01 апреля 2019 15:10
Могу сказать одно: он как и А7 2017 - без изъянов. пользуюсь пол года.
+1 Ответить
Гость Дмитрий 09 марта 2019 01:50
Аппарат хороший. Камера конечно на 4-. Ну а что, маркетинг. Качество чуть лучше моего предидущего А5 (2017). Ну 660 снап это хорошо. Лучше было бы конечно 710, как ошибочно указано на сайте в характеристиках. В целом не плохо. Купил недавно. Цена упала прилично. Да и я особо не выбирал с, времени не было. Так что, кто хочет брать, до начала лета ждите, за 20-23 возьмете, а это уже хорошая цена на него.
+4 Ответить
Алекс 21 декабря 2019 07:43
Взял в августе за 18
0 Ответить
Дмитри 31 октября 2018 21:46
Судя по указанным здесь характеристикам телефон получился крутой, и не дешевый. А то, что нет защиты от воды - жирный минус! Очень, очень жаль! Это шаг назад! Гибридный слот, согласен - минус, но с такой памятью - минус незначительный, 128ГБ вполне хватает, можно и не расширять.
-82 Ответить
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