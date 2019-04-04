Samsung обновит Галакси А9 Про до Android Nougat?

- Да, в этом году компания выпустит обновление до последней версии Android.

Для чего нужна поддержка RDS в FM-радио?

- Она позволяет получать различную информацию от радиостанций. Например, это могут быть сообщения о пробках на дороге, новости и многое другое. В нашей стране, к сожалению, она не получила большую популярность.

А в телефоне есть инфракрасный порт?

- Нет, данный производитель больше не оснащает свои смартфоны этим портом.

Будет ли Samsung Galaxy A9 Pro работать в LTE-сетях России?

- Конечно, с этим нет никаких проблем.

Смартфон будет работать системой Samsung Pay?

- Samsung опубликовал список поддерживаемых устройств российским сервисом мобильных платежей. В нем не числится такая модель, как A9 Pro.