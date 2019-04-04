Samsung Galaxy A9 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Аккумулятор на 5000 мАч
- Быстрая зарядка
- Очень тонкие рамки
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- Отдельный слот для microSD
- Большой вес
- Нет индикатора уведомлений
- Нет беспроводной зарядки
- Интерфейс камеры может показаться запутанным
- Вместо современного USB Type-C смартфон имеет microUSB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|367 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|76.11%
Samsung Galaxy A9 Pro является наиболее габаритным смартфоном прошлогодней серии смартфонов, но официально он не продается в России. Устройство обладает невероятно большим 6-дюмовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) и плотностью пикселей 367 точек на дюйм. Задняя и передняя части корпуса спрятаны под ударостойким и устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 4.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.7 мм
|Ширина
|80.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|210 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 652
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 510
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
На борту смартфона имеется процессор Snapdragon 652, который обладает восемью ядрами, с номинальной тактовой частотой 1.8 ГГц. Он работает в паре с графическим ускорителем Adreno 510, обеспечивающий хорошую производительность в играх. Внутри также находится 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной, но если вам этого окажется мало, вы всегда сможете использовать карту памяти microSD до 128 ГБ. Характеристики Самсунг Галакси А9 Про и размеры его дисплея делают его чуть ли не уникальным устройством среднего сегмента, не правда ли?
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Experience UI 9
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Главным преимуществом этого гигантского телефона является большая батарея на 5000 мАч. По заявлениям производителя, смартфон сможет продержаться до 429 часов в режиме ожидания, до 24 часов в режиме разговора (3G), 100 часов музыки или 13 часов проигрывания HD-видео.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, MAP, HSP, HID, HFP, GAVDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.834 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.613 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy A9 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Samsung обновит Галакси А9 Про до Android Nougat?
- Да, в этом году компания выпустит обновление до последней версии Android.
Для чего нужна поддержка RDS в FM-радио?
- Она позволяет получать различную информацию от радиостанций. Например, это могут быть сообщения о пробках на дороге, новости и многое другое. В нашей стране, к сожалению, она не получила большую популярность.
А в телефоне есть инфракрасный порт?
- Нет, данный производитель больше не оснащает свои смартфоны этим портом.
Будет ли Samsung Galaxy A9 Pro работать в LTE-сетях России?
- Конечно, с этим нет никаких проблем.
Смартфон будет работать системой Samsung Pay?
- Samsung опубликовал список поддерживаемых устройств российским сервисом мобильных платежей. В нем не числится такая модель, как A9 Pro.