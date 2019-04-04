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Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro
Дисплей
55
Производительность
45
Батарея
80
Камера
49
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Аккумулятор на 5000 мАч
  • Быстрая зарядка
  • Очень тонкие рамки
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Отдельный слот для microSD
  • Большой вес
  • Нет индикатора уведомлений
  • Нет беспроводной зарядки
  • Интерфейс камеры может показаться запутанным
  • Вместо современного USB Type-C смартфон имеет microUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А9 Про
55

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 367 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 76.11%

Samsung Galaxy A9 Pro является наиболее габаритным смартфоном прошлогодней серии смартфонов, но официально он не продается в России. Устройство обладает невероятно большим 6-дюмовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) и плотностью пикселей 367 точек на дюйм. Задняя и передняя части корпуса спрятаны под ударостойким и устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 4.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A9 Pro
Инфо
Высота 161.7 мм
Ширина 80.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 210 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.11%
45

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 652
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 510
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1764
Geekbench 4.4 (многоядерный)
34350
AnTuTu Benchmark 7
72250

На борту смартфона имеется процессор Snapdragon 652, который обладает восемью ядрами, с номинальной тактовой частотой 1.8 ГГц. Он работает в паре с графическим ускорителем Adreno 510, обеспечивающий хорошую производительность в играх. Внутри также находится 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной, но если вам этого окажется мало, вы всегда сможете использовать карту памяти microSD до 128 ГБ. Характеристики Самсунг Галакси А9 Про и размеры его дисплея делают его чуть ли не уникальным устройством среднего сегмента, не правда ли?

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Experience UI 9
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Главным преимуществом этого гигантского телефона является большая батарея на 5000 мАч. По заявлениям производителя, смартфон сможет продержаться до 429 часов в режиме ожидания, до 24 часов в режиме разговора (3G), 100 часов музыки или 13 часов проигрывания HD-видео.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A9 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
63

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, HSP, HID, HFP, GAVDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.834 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.613 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A9 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Samsung обновит Галакси А9 Про до Android Nougat?

- Да, в этом году компания выпустит обновление до последней версии Android.

Для чего нужна поддержка RDS в FM-радио?

- Она позволяет получать различную информацию от радиостанций. Например, это могут быть сообщения о пробках на дороге, новости и многое другое. В нашей стране, к сожалению, она не получила большую популярность. 

А в телефоне есть инфракрасный порт?

- Нет, данный производитель больше не оснащает свои смартфоны этим портом.

Будет ли Samsung Galaxy A9 Pro работать в LTE-сетях России?

- Конечно, с этим нет никаких проблем.

Смартфон будет работать системой Samsung Pay?

- Samsung опубликовал список поддерживаемых устройств российским сервисом мобильных платежей. В нем не числится такая модель, как A9 Pro.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (41 голосов)

Отзывы (1)

Дарья 04 апреля 2019 16:01
прекрасный тел. Летает, не тупит, все обещенные функции идеально работают. доступная цена. Не сравнится со всякими леновами и мезу!!! все поддерживает и поиск тел работает отлично!
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