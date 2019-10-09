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Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A90
Дисплей
69
Производительность
82
Батарея
87
Камера
71
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с аккуратным вырезом
  • Смартфон поддерживает работу в сетях 5G
  • Начинка с огромным запасом производительности
  • Мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Слот MicroSD есть только в модели на 6 ГБ ОЗУ
  • Отсутствует оптическая стабилизация изображения
  • Нет разъема 3.5 мм для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А90
69

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A90
Инфо
Высота 164.8 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.1%

Samsung Galaxy A90 имеет привычный для серии внешний вид – он выглядит красиво во многом благодаря хорошо подобранным оттенкам цветов. Обе стеклянные панели скрепляет металлическая рамка, которая придает конструкции не только солидности, но и надежности. Отличным дизайнерским решением является встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

82

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А90 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3518
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10748
Geekbench 5 (одноядерный)
731
Geekbench 5 (многоядерный)
2652
AnTuTu Benchmark 7
388069
AnTuTu Benchmark 8
424765

Гаджет имеет внутри флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, обладающий большим запасом мощности. В минимальной конфигурации есть 6 ГБ оперативной памяти, и ее будет достаточно для большинства задач, которые выполняет обычный пользователь. Более дорогая версия с 8 ГБ улучшает многозадачность, но ее недостаток в том, что там нет слота под карту памяти MicroSD.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 13 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A90
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20)
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания 25 Ватт
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A90 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A90

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли Galaxy A90 работать в России?

- Несмотря на то, что Galaxy A90 позиционируется как 5G-смартфон, он не потерял поддержки привычных в России 3G и 4G, поэтому устройство без проблем сможет работать у нас в стране, включая многие другие пососедству.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (274 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Айгерим 09 декабря 2019 20:14
Здравствуйте. в Казахстане будет выход
+59 Ответить
Александр 09 октября 2019 01:04
А когда он будет в продаже в России???
+62 Ответить
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