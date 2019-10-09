Тесты в бенчмарках

Гаджет имеет внутри флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, обладающий большим запасом мощности. В минимальной конфигурации есть 6 ГБ оперативной памяти, и ее будет достаточно для большинства задач, которые выполняет обычный пользователь. Более дорогая версия с 8 ГБ улучшает многозадачность, но ее недостаток в том, что там нет слота под карту памяти MicroSD.