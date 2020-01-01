Samsung Galaxy C8
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть сканер лица для разблокировки экрана
- Pump Express 3.0 очень быстро заряжает аккумулятор
- Имеется функция Always-On Display
- Предустановлен голосовой помощник Bixby
- Использует Google Фото вместо стандартной галереи Samsung
- Относительно небольшая автономность
- Нет NFC — не работает Android Pay
- Много предустановленных приложений
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.49%
Главное достоинство смартфона — экран. Учитывая диагональ 5.5 дюймов, дисплейная панель считается достаточно большой. Она произведена по технологии Super AMOLED, но смартфон кажется устаревшим только по той причине, что дисплей имеет соотношение сторон 16:9, тогда как у современных моделей — 19:9 или даже больше.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6757
|Архитектура
|4 ядра по 2.39 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2390 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Объем памяти не удивит никого, но, учитывая стоимость Samsung C8, вы не останетесь разочарованы. В телефоне установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, из которых юзеру доступно более 24-х ГБ. Обычному пользователю этого окажется достаточно, но более опытные, которые много снимают, могут расширить объем ПЗУ до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1
|Оболочка UI
|Samsung Experience 8
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.719 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy C8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Выпускает ли Samsung чехлы для Galaxy C8?
- Выпуском аксессуаров занимается как компания Samsung, так и сторонние производители.
Можно ли как-нибудь удалить предустановленные приложения?
- Системные приложения нельзя удалить, но их можно отключить через настройки. Но перед этим не забудьте удалить их данные и очистить кэш.