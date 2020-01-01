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Samsung Galaxy C8

Samsung Galaxy C8
Дисплей
61
Производительность
20
Батарея
54
Камера
52
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть сканер лица для разблокировки экрана
  • Pump Express 3.0 очень быстро заряжает аккумулятор
  • Имеется функция Always-On Display
  • Предустановлен голосовой помощник Bixby
  • Использует Google Фото вместо стандартной галереи Samsung
  • Относительно небольшая автономность
  • Нет NFC — не работает Android Pay
  • Много предустановленных приложений

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси C8
61

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.49%

Главное достоинство смартфона — экран. Учитывая диагональ 5.5 дюймов, дисплейная панель считается достаточно большой. Она произведена по технологии Super AMOLED, но смартфон кажется устаревшим только по той причине, что дисплей имеет соотношение сторон 16:9, тогда как у современных моделей — 19:9 или даже больше.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy C8
Инфо
Высота 152.4 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.49%
20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси C8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6757
Архитектура 4 ядра по 2.39 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2390 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T880 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
795
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3269
AnTuTu Benchmark 7
6779

Объем памяти не удивит никого, но, учитывая стоимость Samsung C8, вы не останетесь разочарованы. В телефоне установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, из которых юзеру доступно более 24-х ГБ. Обычному пользователю этого окажется достаточно, но более опытные, которые много снимают, могут расширить объем ПЗУ до 256 ГБ.

48

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1
Оболочка UI Samsung Experience 8
54

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy C8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.719 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy C8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy C8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Выпускает ли Samsung чехлы для Galaxy C8?

- Выпуском аксессуаров занимается как компания Samsung, так и сторонние производители.

Можно ли как-нибудь удалить предустановленные приложения?

- Системные приложения нельзя удалить, но их можно отключить через настройки. Но перед этим не забудьте удалить их данные и очистить кэш.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (9 голосов)

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