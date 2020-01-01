Тесты в бенчмарках

Объем памяти не удивит никого, но, учитывая стоимость Samsung C8, вы не останетесь разочарованы. В телефоне установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, из которых юзеру доступно более 24-х ГБ. Обычному пользователю этого окажется достаточно, но более опытные, которые много снимают, могут расширить объем ПЗУ до 256 ГБ.