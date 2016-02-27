Samsung Galaxy Core Prime является весьма неплохим представителем устройств бюджетного сегмента. Он получил прекрасный корпус из пластика, который приятно ощущается в руке. Его толщина составляет 8.8 мм, ширина - 68.4 мм, а высота 131.3 мм. Весит аппарат всего лишь 130 грамм, так что он довольно легкий.