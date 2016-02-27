Samsung Galaxy Core Prime
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка двух сим-карт
- Матовое покрытие задней крышки
- FM-радио
- Низкая цена
- Камера с низким разрешением
- Небольшой объем ОЗУ
- Слишком малое разрешением экрана
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|4.5 дюймов
|Разрешение
|480 x 800 пикселей
|Соотношение сторон
|15:9
|Плотность пикселей
|207 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|64.39%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|131.3 мм
|Ширина
|68.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|130 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Samsung Galaxy Core Prime является весьма неплохим представителем устройств бюджетного сегмента. Он получил прекрасный корпус из пластика, который приятно ощущается в руке. Его толщина составляет 8.8 мм, ширина - 68.4 мм, а высота 131.3 мм. Весит аппарат всего лишь 130 грамм, так что он довольно легкий.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри устройства установлен четырехъядерный процесс Spreadtrum модели SC8830. Работает он в сочетании с графическим ускорителем Mali и 1 ГБ оперативной памяти. На борту Galaxy Core Prime 8 ГБ постоянной памяти для хранения медиафайлов. Не так и много, хотя вы можете расширить емкость внутренней памяти, установив карту microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 4.4.4
|Оболочка UI
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|2000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.6
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|2 мегапикселя
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Телефон оснащен неприметной 5-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.389 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.442 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy Core Prime
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько смартфон способен проработать в режиме разговора?
- Около 10 часов в сетях 3G.
Есть ли поддержка OTG-подключения?
- Нет.
Есть ли автоматическая авторегулировка яркости экрана?
- Да, Samsung Galaxy Core Prime оснащен датчиком освещения.
Есть ли поддержка S Pen?
- Нет