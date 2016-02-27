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Samsung Galaxy Core Prime

Samsung Galaxy Core Prime
Дисплей
40
Производительность
12
Батарея
41
Камера
32
Итоговая оценка
32
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2014 года
Дата начала продаж Ноябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка двух сим-карт
  • Матовое покрытие задней крышки
  • FM-радио
  • Низкая цена
  • Камера с низким разрешением
  • Небольшой объем ОЗУ
  • Слишком малое разрешением экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Кор Прайм
40

Экран

Тип TFT LCD
Размер 4.5 дюймов
Разрешение 480 x 800 пикселей
Соотношение сторон 15:9
Плотность пикселей 207 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 64.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
462 нит
31

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Core Prime
Инфо
Высота 131.3 мм
Ширина 68.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 130 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
64.39%

Samsung Galaxy Core Prime является весьма неплохим представителем устройств бюджетного сегмента. Он получил прекрасный корпус из пластика, который приятно ощущается в руке. Его толщина составляет 8.8 мм, ширина - 68.4 мм, а высота 131.3 мм. Весит аппарат всего лишь 130 грамм, так что он довольно легкий.

12

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Кор Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

AnTuTu Benchmark 7
21116

Внутри устройства установлен четырехъядерный процесс Spreadtrum модели SC8830. Работает он в сочетании с графическим ускорителем Mali и 1 ГБ оперативной памяти. На борту Galaxy Core Prime 8 ГБ постоянной памяти для хранения медиафайлов. Не так и много, хотя вы можете расширить емкость внутренней памяти, установив карту microSD.

25

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4
Оболочка UI TouchWiz
41

Батарея

Характеристики
Объем 2000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
32

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Core Prime
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.6
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 1600 x 1200
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Телефон оснащен неприметной 5-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2014 года
Дата начала продаж Ноябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.442 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Core Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Core Prime

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько смартфон способен проработать в режиме разговора?

- Около 10 часов в сетях 3G.

Есть ли поддержка OTG-подключения?

- Нет.

Есть ли автоматическая авторегулировка яркости экрана?

- Да, Samsung Galaxy Core Prime оснащен датчиком освещения.

Есть ли поддержка S Pen?

- Нет

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (23 голосов)

Отзывы (2)

Валера 09 июля 2019 17:57
Толик ти минус. 1000%
0 Ответить
Толик 27 февраля 2016 00:18
Как по мне, данный телефон подойдет только школьникам и то не факт что они его будут покупать. В данной статье наведены все минус которые отбивают желание покупать данный телефон. Нету камеры, нету экрана, нет хорошим играм (Небольшой объем ОЗУ). Лучше подождать уже новые модели бюджетных телефонов 2016 года.
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