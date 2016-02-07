Samsung Galaxy E5
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохой дизайн
- Отличная скорость работы
- HD-дисплей
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass 4
- Отсутствие автоматической регулировки яркости
- Скользкий корпус
- Нет NFC
- Несъемная батарея
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|69.36%
Galaxy E5 оборудован 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с обычным HD-разрешением. Его соотношение к корпусу составляет 69.49%, что довольно неплохо.
Дизайн и корпус
|Высота
|141.6 мм
|Ширина
|70.2 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|120 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Коричневый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Телефон Samsung Galaxy E5 относится с среднему ценовому сегменту, обладает пластиковым корпусом с металлической рамкой. Он имеет вполне типичный для смартфонов компании Samsung дизайн - под экраном находится физическая кнопка "Домой". На левом боку размещена качели регулировки громкости, а справа кнопка включения/разблокировки.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон работает на базе четырехъядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 410, тактовая частота которого 1.2 ГГц. Этот процессор комплектуется графикой Adreno 306 и 1.5 ГБ оперативной памяти. Внутри устройства также установлено 16 ГБ памяти для хранения личной информации. Так или иначе, вы можете расширить объем встроенной памяти с помощью microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 4.4.4
|Оболочка UI
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|2400 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Смартфон способен проработать 16 часов в режиме разговора благодаря несъемному аккумулятору мощностью 2400 мАч. Согласно результатам тестов, E5 может 71 час воспроизводить музыку и 12 часов - видео.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2015 года
|Дата начала продаж
|Январь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.289 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания USB
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy E5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Возможно ли одновременно использовать две сим-карты и карту памяти?
- Нет, вам придется выбирать, так как один из слотов для сим-карты также исполняет роль слота для microSD.
Смартфон имеет металлическую рамку?
- Да.