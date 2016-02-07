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Samsung Galaxy E5

Samsung Galaxy E5
Дисплей
49
Производительность
32
Батарея
45
Камера
39
Итоговая оценка
39
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой дизайн
  • Отличная скорость работы
  • HD-дисплей
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass 4
  • Отсутствие автоматической регулировки яркости
  • Скользкий корпус
  • Нет NFC
  • Несъемная батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Е5
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 69.36%

Galaxy E5 оборудован 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с обычным HD-разрешением. Его соотношение к корпусу составляет 69.49%, что довольно неплохо.

35

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy E5
Инфо
Высота 141.6 мм
Ширина 70.2 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 120 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Коричневый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.36%

Телефон Samsung Galaxy E5 относится с среднему ценовому сегменту, обладает пластиковым корпусом с металлической рамкой. Он имеет вполне типичный для смартфонов компании Samsung дизайн - под экраном находится физическая кнопка "Домой". На левом боку размещена качели регулировки громкости, а справа кнопка включения/разблокировки.

32

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Е5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
480
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11695
AnTuTu Benchmark 7
22498

Смартфон работает на базе четырехъядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 410, тактовая частота которого 1.2 ГГц. Этот процессор комплектуется графикой Adreno 306 и 1.5 ГБ оперативной памяти. Внутри устройства также установлено 16 ГБ памяти для хранения личной информации. Так или иначе, вы можете расширить объем встроенной памяти с помощью microSD.

25

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4
Оболочка UI TouchWiz
45

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Смартфон способен проработать 16 часов в режиме разговора благодаря несъемному аккумулятору мощностью 2400 мАч. Согласно результатам тестов, E5 может 71 час воспроизводить музыку и 12 часов - видео.

39

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy E5
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.289 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания USB
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy E5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy E5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Возможно ли одновременно использовать две сим-карты и карту памяти?

- Нет, вам придется выбирать, так как один из слотов для сим-карты также исполняет роль слота для microSD.

Смартфон имеет металлическую рамку?

- Да.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (43 голосов)

Отзывы (5)

Марина 09 мая 2019 12:46
Хороший телефон.Купила его в июле 2015 года, это почти 4 года ему.Всем довольна,хорошая обработка фотографий. И качество тоже.Единственное, мало памяти, хотя использую с флешкой. Приходится постоянно что-то удалять. У мужа совсем заглючил телефон))).Думаю, себе новый взять, с бОльшей памятью и лучшей камерой, а этот ему отдать? Но прямо сроднилась с ним)))В общем, хороший. Не вижу больше этих моделей в продаже. Но качество на высоте. Пусть дальше служит.Успехов и процветания всем,кто его создавал!
0 Ответить
Арайлым 05 мая 2019 06:34
Четвёртый год пользуюсь им, всё нравиться. Зарядка при активном пользовании держиться почти целый день. И падал, и воду на него проливали...до сих пор держиться молодцом😊. Не жалею что купила именно его. Качества фото мне нравиться. Уже привыкла к нему(всё таки 4 года вместе), пока другой телефон не хочу покупать.
0 Ответить
Асель 19 октября 2017 13:48
Купила в марте 2015 пользуюсь более 2,5 лет. Всякое было и падал, после 6 мес начались глюки: экран становился цветным, размытым, думала заводской брак, сделала всеобщую перезагрузку и без нареканий по сегодняшний день, уже даже надоел, слышала самсунг работает 3 года и можно выкидывать, время покажет )))
+6 Ответить
Alex F 01 июля 2017 12:06
Телефон самсунг Е5 хороший, но за 2 года эксплуатации есть к нему вопросы: 1.Дорогая замена стекла.Дороже чем на айфон. Телефон упал ребром и сломалось стекло из внутри. Внешняя защита в виде горила гласс осталась целой. 2. Днем при ярком свете солнца сложно смотреть увидеть что либо на экране, даже при максимальном контрастности. Не буду говорить что если смотреть кино с темными кадрами. 3. Также в стандарте имеется у Е5 при отпускании шторки включить контрастность "На улице". Включаю, экран становится ярким, но не настолько чтобы было комфортно смотреть или читать. Далее если пользуешься, как у всех телефон уходит в спящий режим. Но вот ПРОБЛЕМА, когда пытаешься выйти из спящего режима НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Думаешь сломался телефон или сгорел экран? Оказывается с включенным режимом "На улице" после ухода спящего режима он включился с самой минимальной контрастностью. При ярком свете солнца даже в тени почти ничего не видно. Снимаешь блокировку телефона на уровни интуитивности , далее также интуитивно опускаешь шторку и убираешь режим "На улице". Вот такой Глюк. 4.Глюк с Геолакацией!!! Не определяет точное место нахождения. Если хотите использовать на данный аппарат как навигатор, то он не для Вас. Он может показывать что находитесь вообще соседнем районе или при включенном интернете более-менее точен. Едешь например по МКАД, может распознать что ты на встречной полосе, соответственно рисует другой маршрут езды. 5. Наверно как у всех в холод на глазах быстро разряжается аккумулятор. ВСЕ остальное - плюсы
+10 Ответить
Антон 07 февраля 2016 00:34
Отличная модель, пользуюсь уже более полугода. Для меня одним из неоспоримых плюсов этого смартфона является то, что он приличное время держит зарядку (когда не смотрю видео и не слушаю музыку, может даже неделю протянуть). Экран защищен стеклом Gorilla Glass 4, для меня это спасение, так как чехлы не люблю, а телефон валяется в кармане с ключами. Смартфон не глючит, работает шустро, делает качественные снимки, хотя для меня это не принципиально. Очень хороший объем встроенной памяти (16 гигов) - мне этого хватает, так как не забиваю телефон ненужной информацией. В целом отличный гаджет за свои деньги, меня устраивает
+15 Ответить
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