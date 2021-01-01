Samsung Galaxy F02s Дисплей 54 Производительность 23 Батарея 77 Камера 47 Итоговая оценка 51 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Большой экран с тонкими рамками

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Есть камера для макросъемки

Современный дизайн Отсутствует сканер отпечатков пальцев

Низкое разрешение дисплея

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F02s

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F02s Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Красный, Синий Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.8%

23 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F02s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 14 нанометров Графика Adreno 506 Частота GPU 720 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Частота памяти 933 МГц Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 188 Geekbench 5 (многоядерный) 951 AnTuTu Benchmark 8 85843

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10

77 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

47 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F02s Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель USB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F02s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F02s