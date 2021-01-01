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Samsung Galaxy F02s

Samsung Galaxy F02s
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
77
Камера
47
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с тонкими рамками
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Есть камера для макросъемки
  • Современный дизайн
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев
  • Низкое разрешение дисплея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F02s
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F02s
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F02s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 720 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
188
Geekbench 5 (многоядерный)
951
AnTuTu Benchmark 8
85843
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
77

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F02s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F02s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F02s

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

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