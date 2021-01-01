Samsung Galaxy F12
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
90
Камера
54
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый IPS-экран
- 8-нанометровый процессор с неплохим запасом производительности
- Есть вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти
- Боковой сканер отпечатков пальцев находится в удобном для использовании месте
- Низкое разрешение экрана – заметны пиксели
- Отсутствует поддержка OTG
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F12
53
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
Максимальная яркость
394 нит
44
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
26
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~26 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
268
Geekbench 5 (многоядерный)
1007
AnTuTu Benchmark 8
129528
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.0
90
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
54
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
65
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F12 могут отличаться в зависимости от региона.