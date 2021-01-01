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Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F12
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
90
Камера
54
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый IPS-экран
  • 8-нанометровый процессор с неплохим запасом производительности
  • Есть вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти
  • Боковой сканер отпечатков пальцев находится в удобном для использовании месте
  • Низкое разрешение экрана – заметны пиксели
  • Отсутствует поддержка OTG

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F12
53

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
Максимальная яркость
394 нит
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F12
Высота 164 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP1
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
268
Geekbench 5 (многоядерный)
1007
AnTuTu Benchmark 8
129528
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.0
90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F12

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy F12 или Galaxy M21
2. Samsung Galaxy F12 или M62 (F62)
3. Samsung Galaxy F12 или Galaxy F02s

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