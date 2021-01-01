Samsung Galaxy F12 Дисплей 53 Производительность 26 Батарея 90 Камера 54 Итоговая оценка 56 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90-герцовый IPS-экран

8-нанометровый процессор с неплохим запасом производительности

Есть вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти

Боковой сканер отпечатков пальцев находится в удобном для использовании месте Низкое разрешение экрана – заметны пиксели

Отсутствует поддержка OTG

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F12

53 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1560 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9% Максимальная яркость 394 нит

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F12 Высота 164 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.7 мм Вес 221 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.9%

26 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F12 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 850 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 8 нанометров Графика Mali-G52 MP1 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~26 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 268 Geekbench 5 (многоядерный) 1007 AnTuTu Benchmark 8 129528

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.0

90 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F12 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Блок питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F12