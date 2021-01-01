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Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F22
Дисплей
70
Производительность
36
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый экран с высокой максимальной яркостью
  • 48-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Батарея на 6000 мАч, поддерживающая быструю зарядку
  • Есть радио, поддержка карт памяти и OTG
  • Долго заряжается из-за маломощного зарядного устройства
  • Используется медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F22
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F22
Высота 160 мм
Ширина 74 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
36

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F22 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
357
Geekbench 5 (многоядерный)
1324
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F22

Оценка пользователей

4.6 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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