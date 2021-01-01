Samsung Galaxy F22 Дисплей 70 Производительность 36 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 63 Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90-герцовый экран с высокой максимальной яркостью

48-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой

Батарея на 6000 мАч, поддерживающая быструю зарядку

Есть радио, поддержка карт памяти и OTG Долго заряжается из-за маломощного зарядного устройства

Используется медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F22

70 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 274 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.3%

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F22 Высота 160 мм Ширина 74 мм Толщина 9.4 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.3%

36 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G80 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 357 Geekbench 5 (многоядерный) 1324

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI Core 3.1

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F22 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F22