Samsung Galaxy F23 Дисплей 85 Производительность 40 Батарея 83 Камера 61 Итоговая оценка 67 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота обновления 120 Гц делают работу смартфона очень плавной

Установлена большая батарея с 25-ваттной быстрой зарядкой

Имеется сверхширокоугольная и макросъемка

Боковой сканер отпечатков пальцев удобен в использовании

Получил большой объем встроенного накопителя В комплекте нет адаптера питания для зарядки

Точность передачи изображения TFT-дисплея заметно хуже, чем IPS

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F23

85 Экран Тип TFT LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 82.3%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F23 Высота 165.5 мм Ширина 77 мм Толщина 8.4 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.3%

40 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F23 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 636 Geekbench 5 (многоядерный) 1804 AnTuTu Benchmark 9 329767 CPU 93494 GPU 78674 Memory 71217 UX 88437 Total score 329767 Источники: 3DMark [3]

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI 4.1 Размер системы из коробки 24.2 ГБ

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F23 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F23 могут отличаться в зависимости от региона.