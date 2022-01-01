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Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy F23
Дисплей
85
Производительность
40
Батарея
83
Камера
61
Итоговая оценка
67
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления 120 Гц делают работу смартфона очень плавной
  • Установлена большая батарея с 25-ваттной быстрой зарядкой
  • Имеется сверхширокоугольная и макросъемка
  • Боковой сканер отпечатков пальцев удобен в использовании
  • Получил большой объем встроенного накопителя
  • В комплекте нет адаптера питания для зарядки
  • Точность передачи изображения TFT-дисплея заметно хуже, чем IPS

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F23
85

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.3%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F23
Высота 165.5 мм
Ширина 77 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
40

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F23 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
636
Geekbench 5 (многоядерный)
1804
AnTuTu Benchmark 9
329767
CPU 93494
GPU 78674
Memory 71217
UX 88437
Total score 329767
Источники: 3DMark [3]
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI 4.1
Размер системы из коробки 24.2 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F23 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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