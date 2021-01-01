Samsung Galaxy F52 5G
Дисплей
76
Производительность
63
Батарея
79
Камера
61
Итоговая оценка
70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
- Камера на 64 МП со сверхширокоугольной и макросъемкой
- Датчик отпечатков работает быстро
- Мощный адаптер питания для зарядки в комплекте
- TFT-панель характеризуется небольшими углами обзора
- Лоток под SIM-карту лишен отдельного слота для MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F52 5G
76
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
Максимальная яркость
496 нит
57
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|199 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
63
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1981
AnTuTu Benchmark 8
327384
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
79
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
61
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F52 5G могут отличаться в зависимости от региона.