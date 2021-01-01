Samsung Galaxy F52 5G Дисплей 76 Производительность 63 Батарея 79 Камера 61 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с высоким разрешением

Камера на 64 МП со сверхширокоугольной и макросъемкой

Датчик отпечатков работает быстро

Мощный адаптер питания для зарядки в комплекте TFT-панель характеризуется небольшими углами обзора

Лоток под SIM-карту лишен отдельного слота для MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F52 5G

76 Экран Тип TFT LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6% Максимальная яркость 496 нит

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F52 5G Высота 164.6 мм Ширина 76.3 мм Толщина 8.7 мм Вес 199 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

63 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F52 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 650 Geekbench 5 (многоядерный) 1981 AnTuTu Benchmark 8 327384

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

79 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F52 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F52 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F52 5G