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Samsung Galaxy F52 5G

Samsung Galaxy F52 5G
Дисплей
76
Производительность
63
Батарея
79
Камера
61
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
  • Камера на 64 МП со сверхширокоугольной и макросъемкой
  • Датчик отпечатков работает быстро
  • Мощный адаптер питания для зарядки в комплекте
  • TFT-панель характеризуется небольшими углами обзора
  • Лоток под SIM-карту лишен отдельного слота для MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F52 5G
76

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Максимальная яркость
496 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F52 5G
Высота 164.6 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 199 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
63

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F52 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1981
AnTuTu Benchmark 8
327384
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
79

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F52 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F52 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F52 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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