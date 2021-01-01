Samsung Galaxy F62
Дисплей
66
Производительность
71
Батарея
92
Камера
59
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- На передней панели имеется качественная Super AMOLED панель
- Камера имеет широкий функционал – есть сверхширокоугольный объектив
- Просто огромная батарея с поддержкой обратной зарядки
- Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
- Нет поддержки съемки видео в 4K
- Из-за большого аккумулятора смартфон весит целых 218 грамм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F62
66
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
415 нит
48
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
71
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9825
|Макс. частота
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
754
Geekbench 5 (многоядерный)
1943
AnTuTu Benchmark 8
433745
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 8 - 79 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
92
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
59
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Нет
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 25 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F62 могут отличаться в зависимости от региона.