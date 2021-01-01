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Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F62
Дисплей
66
Производительность
71
Батарея
92
Камера
59
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • На передней панели имеется качественная Super AMOLED панель
  • Камера имеет широкий функционал – есть сверхширокоугольный объектив
  • Просто огромная батарея с поддержкой обратной зарядки
  • Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Нет поддержки съемки видео в 4K
  • Из-за большого аккумулятора смартфон весит целых 218 грамм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F62
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
415 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F62
Высота 163.9 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
71

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси F62 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9825
Макс. частота 2730 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali G76 MP12
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
754
Geekbench 5 (многоядерный)
1943
AnTuTu Benchmark 8
433745
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
92

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy F62
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 25 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F62 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F62

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (14 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A71 против Galaxy F62
2. OnePlus Nord против Galaxy F62
3. Galaxy M51 против Galaxy F62
4. Realme X7 Pro против Galaxy F62

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