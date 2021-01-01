Samsung Galaxy F62 Дисплей 66 Производительность 71 Батарея 92 Камера 59 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки На передней панели имеется качественная Super AMOLED панель

Камера имеет широкий функционал – есть сверхширокоугольный объектив

Просто огромная батарея с поддержкой обратной зарядки

Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться Нет поддержки съемки видео в 4K

Из-за большого аккумулятора смартфон весит целых 218 грамм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси F62

66 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.7% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 415 нит

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy F62 Высота 163.9 мм Ширина 76.3 мм Толщина 9.5 мм Вес 218 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.7%

71 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси F62 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 9825 Макс. частота 2730 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75

- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali G76 MP12 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~943 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 754 Geekbench 5 (многоядерный) 1943 AnTuTu Benchmark 8 433745 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 8 - 79 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

92 Батарея Характеристики Объем 7000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy F62 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Блок питания на 25 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy F62 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy F62