Тесты дисплея

Samsung Galaxy Fold — первый складной смартфон с гибким 7.3-дюймовым экраном. На крышке у него размещен дополнительный 4.6-дюймовый дисплей Super AMOLED. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Основная панель имеет разрешение 2152 на 1536 пикселей, а их плотность — приблизительно 414 точек на дюйм. Она тоже производится по технологии Super AMOLED и имеет соотношение сторон 21:9.