Samsung Galaxy Fold
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Уникальный складной дизайн с двумя экранами
- Первоклассная камера спереди и сзади
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков
- Мощная аппаратная платформа от Qualcomm
- Стереозвук от AKG
- Очень высокая цена
- Технология складных смартфонов на начальной стадии развития
- Нет слота для карты памяти
- Отсутствует 3.5 мм джек
- Большой по габаритам
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|7.3 дюймов
|Разрешение
|1536 x 2152 пикселей
|Соотношение сторон
|12.6:9
|Плотность пикселей
|362 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy Fold — первый складной смартфон с гибким 7.3-дюймовым экраном. На крышке у него размещен дополнительный 4.6-дюймовый дисплей Super AMOLED. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.
Основная панель имеет разрешение 2152 на 1536 пикселей, а их плотность — приблизительно 414 точек на дюйм. Она тоже производится по технологии Super AMOLED и имеет соотношение сторон 21:9.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|62.9 мм
|Толщина
|15.5 мм
|Вес
|263 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Galaxy Fold по-настоящему впечатляют. Он получил 8-ядерный процессор Snapdragon 855 и графический ускоритель Adreno 640. Внутри спрятано 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Слота для карты памяти нет, но необходимость в нем отпадает.
Производитель предустановил прошивку Android 9.0 Pie с пользовательским интерфейсом One UI. Она может работать в нескольких режимах, которые переключаются мгновенно в зависимости от того, в каком состоянии находится аппарат.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
Батарея
|Объем
|4380 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Емкость батареи составляет 4380 мАч, а заряжается он через USB Type-C. Это единственный порт, что здесь есть, поэтому старые наушники от других Galaxy подключить не получится.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SP (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Здесь установлено 6 камер: три на тыльной стороне, две на передней над 7.3-дюймовом экраном и одна над 4.6-дюймовым. То есть со всех сторон у него есть объективы для съемки. На любую из них можно снимать 4K-видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Наушники Galaxy Buds
- Кабель USB Type-C
- Чехол