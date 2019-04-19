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Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold
Дисплей
68
Производительность
86
Батарея
83
Камера
83
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Уникальный складной дизайн с двумя экранами
  • Первоклассная камера спереди и сзади
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков
  • Мощная аппаратная платформа от Qualcomm
  • Стереозвук от AKG
  • Очень высокая цена
  • Технология складных смартфонов на начальной стадии развития
  • Нет слота для карты памяти
  • Отсутствует 3.5 мм джек
  • Большой по габаритам

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Фолд
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 7.3 дюймов
Разрешение 1536 x 2152 пикселей
Соотношение сторон 12.6:9
Плотность пикселей 362 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
547 нит

Samsung Galaxy Fold — первый складной смартфон с гибким 7.3-дюймовым экраном. На крышке у него размещен дополнительный 4.6-дюймовый дисплей Super AMOLED. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Основная панель имеет разрешение 2152 на 1536 пикселей, а их плотность — приблизительно 414 точек на дюйм. Она тоже производится по технологии Super AMOLED и имеет соотношение сторон 21:9.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Fold
Инфо
Высота 160.9 мм
Ширина 62.9 мм
Толщина 15.5 мм
Вес 263 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.79%
86

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Фолд и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4507
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9953
Geekbench 5 (одноядерный)
741
Geekbench 5 (многоядерный)
2689
AnTuTu Benchmark 7
376995
AnTuTu Benchmark 8
453623

Технические характеристики Galaxy Fold по-настоящему впечатляют. Он получил 8-ядерный процессор Snapdragon 855 и графический ускоритель Adreno 640. Внутри спрятано 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Слота для карты памяти нет, но необходимость в нем отпадает.

Производитель предустановил прошивку Android 9.0 Pie с пользовательским интерфейсом One UI. Она может работать в нескольких режимах, которые переключаются мгновенно в зависимости от того, в каком состоянии находится аппарат.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 4380 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:34 ч.
Время просмотра видео
17:03 ч.
Время разговора (3G)
37:30 ч.

Емкость батареи составляет 4380 мАч, а заряжается он через USB Type-C. Это единственный порт, что здесь есть, поэтому старые наушники от других Galaxy подключить не получится.

83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Fold
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SP (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Здесь установлено 6 камер: три на тыльной стороне, две на передней над 7.3-дюймовом экраном и одна над 4.6-дюймовым. То есть со всех сторон у него есть объективы для съемки. На любую из них можно снимать 4K-видео.

91

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70.1 дБ
Музыка
72.2 дБ
Звонок
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Наушники Galaxy Buds
- Кабель USB Type-C
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Fold могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Fold

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (162 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Ксюша 03 января 2020 06:23
Я купить хотела , живу в корее. Но мне сказали купить его весной хотя бы, сейчас много недочётов и их пока исправляют. Поэтому не стоит торопиться брать новинку минимум полгода нужно ждать
0 Ответить
ВитРос 29 июля 2019 08:39
Думаю лет так через 10 можно будет покупать складные смартфоны,ещё технология сырая но чем больше будут выпускать тем быстрей до пилят технологию будем ждать.
+6 Ответить
Aкккккк 22 апреля 2019 12:47
Покупаем десяток бюджетных смартфонов за те же деньги и имеем всего больше!
-4 Ответить
Гоша 19 апреля 2019 11:32
В айфоне тоже нет места для карты памяти
+8 Ответить
Stas 19 апреля 2019 07:17
Жаль что он водопрницаемый а так на вид зачетный
-37 Ответить
Predator 10 ноября 2019 10:45
Он не водопроницаемый
-1 Ответить
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